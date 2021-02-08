基隆港市合一的願景在哪？從廟口到城市文化與區域發展戰略

明年底將進行九合一選舉，22縣市中有八個現任縣市首長即將卸任，換言之，這至少會有八個地方首長是新面孔，其中包括位於台灣東北部的基隆市，現任市長林右昌即將卸任，而未來各黨派會推出誰來競選新任市長一位，新市長能否承前啟後及開創新局將攸關著未來基隆的發展與前景。

雖然有意角逐市長的人仍只聽樓梯響不見人下來，但對基隆的現況與未來都必須有所掌握，這是基本功也是為政者的格局，而基隆港市合一的願景在哪？這將牽動著整個城市的發展。

港口城市鏈結地方產業與地方特色

如果談基隆的產業，都和港口的鏈結有相當之關聯性，包括觀光旅遊、倉儲物流、漁業等，而這些都具有宏觀經濟的特性，同時也牽絆著微觀產業發展的布局。

以基隆城中心的社會聚落發展形式，便是倚靠著港口作為主要節點的生活文化面貌，而這是基隆人的記憶，也同時是外來客對於基隆的第一印記，而港口所帶來的城市形象，在地方發展的過程中，會有傳統陳舊的文化底蘊，包括廟口夜市著名小吃的世代流傳，也會融合現代商業氣息的注入，包括數位消費、科技融合等的包裝。

然而，基隆這些在地的特質也存在著發展上的瓶頸，例如東岸商場在改建後，成了地方著名的景點之一，坐落在港口邊的有利位置，正好吸引了許多觀光客駐留打卡及欣賞港口風貌；與此同時，也結合了商場的整建、交通樞紐及停車場的重新規劃。

不過，東岸商場也面臨場地不敷使用的困境，在主建築結構老舊的考量下，是否擴建來迎合人潮眾多的需要，這恐怕是市府考量延續「德政」的問題所在；當然，地方議員也相當關切，民進黨籍黨團總召鄭文婷議員也提出舒適擴建的建議，如何連結周邊發展尤其是廟口夜市的經濟效應，這都不只是商場擴建與否的簡單問題。

換言之，從東岸商場的討論，便可以看出每一個縣市在評判地方建設的必要性時，都必須考量相當複雜的因素，例如容積量對於建築物的承受程度，以及與周邊發展的關聯性，這是一個成熟負責任的政府該有的基本態度。

從廟口到城市文化與區域發展戰略

基隆廟口是外地人前往基隆遊玩必會前往的觀光景點，享受地方美食也可以感受當地特殊的街景文化，而基隆廟口其實是過去港口產業所帶來的攤販群聚，而這有一定程度的歷史價值，同時也是基隆地方發展史重要的篇章之一。因此，端看基隆廟口的價值不僅是商業所匯集的觀光價值，還有歷史脈絡所累積下來的文化資本，如何從時光的縱軸來結合市場商機，那麼會是地方轉型與創生的重要路徑。

當然，基隆位於台北市、新北市兩大直轄市的旁邊，會有雙核心吸納的公共選擇壓力，但也因為這樣的地理位置，讓基隆得以在雙北地區凸顯出不同於大都會發展的特性。因此，強化北北基的交通運輸系統是一個重要的課題，尤以許多地方議員都相當關注的基隆捷運發展，包括蘇仁和、鄭文婷、童子瑋及張之豪等都持續在基隆交通路網與大眾運輸的整合與規劃。

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對基隆而言，應當有更完整的區域規劃佈局，如何在北台灣地區中思考基隆的定位，除了需要了解三大直轄市的優勢，包括台北市的金融服務、新北市的工業製造及桃園市的航空運輸等，也必須掌握基隆本身具備的條件，這不指涉及產業分工合作的面向，也是城市間的社會功能與角色，尤其是以人為本的區域思維。

最後，許多縣市都面臨著「地方創生」的發展選擇，這主要跟地方人口的增減相關，然而，端看基隆近年來人口消長的形勢來看，卻呈現負成長的現象，而且不只是較為偏僻的區域有人口流失的問題，連位於市中心的行政區也有同樣的狀況；換句話說，如果再細看人口結構的變化，基隆也有著人口老化的趨勢，老化指數不但高於全國平均值，更是位居22縣市中的第5位，顯然勞動人口外流的情形相當嚴峻，這或許和周邊城市的吸納作用有關，不過卻是接下來基隆發展的重要命題。

持平而言，基隆市全轄區都有創生資源投入的必要性，基隆在盤點整體地方發展的挑戰與契機時，必須結合宏觀的區域視野、微觀的地方特性，依附周邊城市同時又能強化發展的差異性，這些攸關著地方創生的可能性，也是未來市長該有的願景與格調。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航