緬甸的英文到底是Burma還是Myanmar？從美國堅持用Burma，看國際社會對軍方的立場

本週全球媒體聚焦緬甸,該國軍隊在週一凌晨發動政變,關押了國務資政翁山蘇姬和其他政府高官,並宣布軍隊掌權。

而在拜登政府內,白宮和國務院都發表聲明,密切關注緬甸局勢。值得注意的一點是,緬甸的正式名稱是Myanmar,然而在拜登政府的所有官方文件都稱緬甸為Burma。

本週在被記者問到這個稱謂時,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)說,美國的官方立場是使用Burma,但是在交流時可能為表外交禮儀使用Myanmar。記者追問這個立場是否表達了拜登政府對該東南亞國家不夠禮貌,莎琪沒有直接回答記者的追問。

美國為什麼不承認這個國家的官方名稱?這也許沒有一個簡單的答案。

這兩個名字的分歧產生於1989年,當時執政的軍政府將該國的名字從Burma改成了Myanmar,同樣改名的還有最大城市仰光的英文拼寫。

軍政府認為Burma一詞僅僅涵蓋了緬甸最大的緬族(Burman),而沒有包涵其他134個少數民族群體。如果以其主體民族的名字來作為國名,這含有種族歧視的味道。

另外一個解釋是,Burma是英國殖民時期對於緬甸的稱謂。緬甸軍隊為擺脫英國殖民時期的痕跡而為國家改名。

就在軍政府改名前一年,1988年的民主示威和軍隊鎮壓成為緬甸歷史的分水嶺。從該年3月到9月,全緬甸成千上萬的人走上街頭,爭取民主。然而他們遭到鎮壓,數千人被軍隊和警察殺害。

1989年的改名受到了聯合國以及其他包括法國、日本、中國等國的承認,但是美國和英國拒絕承認改名。他們認為改名並沒有經過人民的同意,所以新名字是沒有法律效力的。

其他國家,例如澳大利亞則採取混合策略,將Myanmar和Burma交替使用,以表示在尊重外交禮儀的同時,提醒緬甸他們沒有忘記該國在1988年對人權的侵犯。

政治傾向

西英格蘭大學(University of the West of England)的語言學榮譽教授理查德·寇茲(Richard Coates)對美國之音說,選用哪個國名稱謂是政治敏感話題,代表「站哪一邊」。

「Myanmar這個稱謂是軍方提出的,所以如果拒絕使用這個稱謂,那麼就表現了這個國家反對軍政府的政治傾向,」他說。

人權組織英國聲援緬甸(Burma Campaign UK)的馬克·法馬內爾(Mark Farmaner)對英國廣播公司說,觀察一個國家使用Burma或是Myanmar,通常能夠看出這個國家對軍政府是否採取較為溫和的態度。使用Burma「會挑戰軍政府的合法性」,他說。

語言學家寇茲補充說,Myanmar其實早就有了,19世紀時Burma是Myanmar的口頭語,然後在英國殖民時期發展成國名。現在的實際情況是,緬甸人在口頭上稱自己的國家為Burma,而在正式官方書面文件中一般會使用Myanmar一詞。

在泰國的緬甸移工,1日前往緬甸大使館外抗議軍方的政變行動。Photo Credit:AP/達志影像 圖為在泰國的緬甸移工,2月1日前往緬甸大使館外抗議軍方的政變行動。

翁山蘇姬:隨你挑

目前被拘押的緬甸國務資政、民主運動領袖翁山蘇姬就曾公開表示,她喜歡稱自己的國家為Burma。

「有些人因為我堅持稱呼緬甸為Burma而不是官方名稱Myanmar意見很大。我已經多次解釋過了,這是因為國家名稱的改動並沒有經過人民的同意。」 翁山蘇姬2013年9月在新加坡論壇上說,「而對我來說徵求民意是最基本的。如果緬甸真的要成為一個民主國家,首先就要學會如何尊重人民的意志。如果其他人選擇Myanmar這個稱呼,我其實一點也沒有意見,因為民主正意味著選擇權。意味著拓寬人們的選擇面,讓我們中更多的人能夠做出更多樣的選擇。」

在2016年她出任國務資政之後,她再次強調說,國家憲法上沒有明文規定必須要使用哪個名字,因此外國可隨意選用這兩個名字中的一個。

她說她自己習慣使用Burma, 但不代表其他人必須效仿。為了讓他人更舒服,她也會在需要場合使用Myanmar。

「我想這就是外交,我們必須學會包容」,她說。

本文經美國之音授權刊登,原文請見:Burma or Myanmar?美國對緬甸的稱呼有何玄機?

