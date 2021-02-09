偷竊發電設備很明顯是違法行為，那如果是「偷電」呢？

近年來，綠能發電在台灣是非常熱門的產業，除了會在西部沿岸看到的大型風力發電機具外，其實現在有不少的綠能發電就隱藏在生活的周遭，尤其是台屋的中南部地區，會看到不少民眾房屋或飼養家禽的場地，屋頂上都會架設太陽能板，有些路燈上也會配備小型的風力發電機或小太陽能板來發電，而這些電除了可以供民眾直接使用在設備上，有些人會將電賣給台電來增加收入。

然而屏東地區最近卻出現了多起太陽能發電設備內電纜遭竊的事件，警方在調查後終於找到了一個嫌犯，在持搜索票到其家中搜索時，果然發現屋內有大量來路不明的太陽能發電設備電纜，因此便依竊盜、持有贓物罪將其移送法辦。

偷竊發電設備很明顯是違法的行為，那換成偷電的話，也會有觸法的疑慮嗎？

其實依照舊的《電業法》有規定，如果有竊電的狀況，可處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，而在106年修法後，電業法刪除了這條，因此現在如果有竊電的狀況出現，會變成適用刑法竊盜罪的規定。

我們就來看看刑法是怎麼說的：

《刑法》第323條規定，電能、熱能及其他能量，關於本章之罪，以動產論。

意思是，不管是電能、熱能等能量，都會算是動產，是屬於別人的東西，如果有竊電，就等同於偷竊別人的動產。

而竊盜罪規定在《刑法》第320條第1項，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金，因此像是工廠或住家改裝電表竊電的狀況就可以依刑法的竊盜罪來起訴，不僅僅是補繳電費或賠償費用而已，更嚴重的還可能會要擔負刑事責任。

曾經就有人異想天開，將自己平時代步用的電動車放在開放式的娃娃機店內充電一整晚，結果被店家透過監視器發現，讓店家非常生氣，竟然會有人藉著無人現場管理的漏洞來做出竊電的行為，因此決定報警提告。

所以大家千萬不要有僥倖的心態，想說偷偷改裝電表不會被發現，你的用電量跟狀況其實都是會有異狀的，如果為了省下一點電費就背上刑事責任，真的就虧大了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航