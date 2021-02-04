2021春節過年換新鈔地點、時間懶人包： 2月3日開放 郵局銀行ATM也能領

文：Zero圈圈

農曆春節過年需要包紅包、發獎金，許多民眾或是公司行號有換新鈔的需求，因此中央銀行也公布了2021年換新鈔的開放時間與地點，包括臺灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行與郵局分行，有需求的民眾可以前往指定地點辦理。2021年換新鈔的時間為2月3日至9日，共5個營業日，在時間內民眾可以前往中央銀行指定的8家金融機構兌換，屆時將開設新鈔兌換專櫃提供換新鈔的服務。

換新鈔時間2月3日至9日

2021年兌換新鈔的時間訂於2月3日至9日，共有5個營業日，民眾可以前往總計454家銀行或郵局辦理。屆時各家銀行分行、位於都會區的郵局將開設「新鈔兌換專櫃」，至於59家偏遠地區郵局，則是於一般營業櫃台辦理。

8家金融機構 共454家兌換地點

民眾可以前往臺灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政共8家金融機構之指定分行兌換新鈔。除了參考中央銀行提供的Google地圖之外，中央銀行也將於2月2日至8日於主要報紙刊登公告，詳列指定兌鈔地點。

換新鈔地點查詢：

民眾可以透過中央銀行提供的Google地圖查詢鄰近的換新鈔地點。

全台各縣市換新鈔指定銀行、郵局分行地點。

銀行郵局ATM 過年前夕將提供限量新鈔

如果來不及到銀行、郵局各分行辦理新鈔兌換，部分銀行如第一銀行、台灣銀行、中華郵政也會在過年前夕於ATM放置新鈔，民眾可以前往提領。不過需要注意的是，每台ATM所提供的新鈔數量有限，建議民眾提早提領，或是在直接臨櫃兌換新鈔，避免ATM的新鈔被提領完畢。

每人限兌換100張百元鈔 其餘面額酌量供應

根據中央銀行規定，過年的新鈔兌換以100元面額的鈔票為多，因此兌換新鈔時每人限兌換100張百元鈔，其餘面額則是依據現場情況酌量供應。在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門上都會張貼「本分行(郵局)提供兌換新鈔」告示，若有疑問，民眾也可撥打(02)2357-1945電話專線詢問。

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