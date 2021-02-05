雙收益攻略：掌握4D趨勢超前部署

新一年度，面對美國拜登新政和疫苗施打進度等機會與不確定性，富蘭克林投顧建議，可藉由定期定額持續掌握雙技等主流趨勢標的，並加強具備4D趨勢概念的平衡型產品，在金牛年超前部署攻守兼備的雙收益投資組合。

4D趨勢——掌握強勢標的又多元佈局

隨著疫苗普及施打與落實財政刺激政策的推動，具備有數位轉型（Digital transformation）、資金輪動價值型循環股（Deep value）、新興市場抬頭（Developing markets）及爭取收益空間（Dividend）的4D趨勢，不只可幫助投資人持續掌握主流強勢標的續航力，亦有助將投資目光放大至有補漲行情的族群。

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富蘭克林分析，數位轉型及其相關主題在疫情發生前已相當強勁，疫情影響更加速其發展，觀察各區域科技產業，現階段亞洲新興市場擁有具競爭優勢的科技產業股價相對便宜。拜登上任後，市場注目其財政刺激、紓困力道、國際關係與稅率、醫改等作為，將有利於景氣循環及價值型股票表現機會，例如金融、公用事業等。而低利率、美元弱勢可望成為資金轉進新興市場的推手，加上台灣、南韓等亞洲國家科技產業極具國際競爭力，皆是資金青睞的主因。

此外，穩健投資者可納入債券以求配置平衡，包括受益於經濟成長的高收益債，以及集高殖利率、匯兌收益、轉機題材等優勢的新興國家當地債。想要一次囊括所有類型債券以輕鬆掌握各種契機者，則可採用雙收益投資組合。

雙收益策略，自動對焦美新股債市亮點

雙收益投資策略即佈局以下兩檔平衡型基金，同時掌握美國與新興市場這兩大主要經濟體的股票與債券收益機會，讓投資人輕鬆掌握明星標的，又可兼顧整體資產波動。

了解更多：雙收益

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向本公司網站（http://www.Franklin.com.tw）查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw