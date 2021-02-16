相見恨晚的新手爸媽育嬰小幫手：斜槓身份Jamie、科技達人Kisplay遇上pixsee寶寶攝影機

爸爸媽媽迎接初次乍到的小生命，總是喜歡看著寶寶，不想錯過寶寶的每個第一次。若能在陪伴寶寶的過程中，紀錄下成長的每一刻，那將會是無價的禮物。

It's my pleasure部落格創站者Jamie，在2020年迎接了比自己生日還重要的一天：歐文的誕生，成為了一名母親。每天看著小寶寶一點一滴地成長，有哪些時刻是讓Jamie感到驚喜萬分的呢？

歐文成長的每一刻，都是Jamie生命中永恆的驚喜

Photo Credit：TNL Brand Studio

擁有產品設計師、攝影師等多重斜槓身份的Jamie，在去年（2020）兒子歐文誕生後，又多了「母親」的身份。看著歐文突飛猛進的成長速度，Jamie每天都有著拆禮物般驚喜的心情，歐文的第一個微笑、第一次會爬、第一個翻身、甚至是牙牙學語的樣子，無時無刻都讓Jamie想紀錄下來。

「以前想拍照時，如果自己掌鏡，照片裡就只有寶寶和家人，不然就是得用手機自拍，很難掌握歐文的表情動態。」本身也是攝影師的Jamie笑著說：「現在用pixsee拍照，我自己就可以入鏡了，而且鏡頭會透過人工智慧自動偵測歐文臉上的表情，幫我一起捕捉，成功拍到歐文表情的機率就變大很多，且鏡頭畫素高達500萬，每一個畫面都清晰可見。」

不僅鏡頭能智慧偵測表情與家人互動，pixsee還內建雙向語音功能，外殼包覆的音響網布讓對話聲音更加清透。Jamie提及第一次使用雙向語音功能呼喚歐文時，歐文辨識出是媽媽的聲音，好奇地瞪大眼睛看著pixsee好一會兒，生動的表情全收錄在pixsee與微軟合作的雲端裡。

產品設計師Jamie的育嬰美學

Jamie即便成為了母親，在嬰幼兒用品選物上仍堅持設計思維與品味。遇上pixsee智慧寶寶攝影機後，Jamie先是被pixsee童趣的外型與北歐色調搭配吸引。「因為曾經身為產品設計師，我喜歡實用性高、互動性強的設計，讓產品更具人性。」使用pixsee寶寶攝影機後，Jamie以獨到的眼光點出pixsee與其他市面上類似商品的差異：

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#01 組裝簡單無障礙

Jamie以使用者的角度組裝pixsee，不需要看說明書，也沒有小零件，不用擔心丟失，一個人組裝也能輕鬆上手，相當符合現代人的使用體驗。

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#02 無毒材質的網布包覆圓角設計

「不同於市面上一般攝影機是以硬質的塑料為主，pixsee整體造型都沒有銳角，顯示產品設計上的用心。」Jamie手指出pixsee的接縫處繼續說：「包含所有的接縫處，全面包覆著一層有厚度的專業音響聲學網布，讓觸感變得柔軟。」

此外，因為是為寶寶設計的用品，pixsee使用的素材皆透過全機歐盟RoHS無毒認證以及最高防火VO等級，讓Jamie在體驗時備感安心。

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#03 榮獲IF Design Award

獲得IF Design Award的pixsee智慧寶寶攝影機，童趣又療癒的外型設計，同時也滿足了Jamie對於育嬰美學的要求。

嬰兒床區域偵測，為寶寶再添一層守護網

pixsee也考量到寶寶的安全照護需求，設計了區域偵測功能，在寶寶一偏離設定好的安全偵測區塊時，立即通知遠端父母的手機並發出警報，降低寶寶摔落的意外風險。「歐文兩個月大時，就會握住嬰兒床邊的立架；會爬之後，常常前一晚入睡時是在床中央，隔天醒來就發現他移到邊緣去，長大速度和行為根本無法事前預測。」

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「有一天，我為了要去把衣服從烘衣機取出來，就暫時把歐文放在我們的床中央，才轉開目光出房間不到兩分鐘，就聽到『碰』的巨大聲響。」講起這起意外的經驗，Jamie聲音仍忍不住哽咽：「我衝回房間，歐文已摔在地板上哇哇大哭。當下真的心絞成一團，怪自己怎麼能讓他離開視線。如果當時已經開始使用pixsee的話，或許就不會發生這樣的意外了。」

受訪當天距離意外發生，雖然已經過了好幾個月，但Jamie眼框還是止不住淚水，顯見歐文摔落的那一刻，已成為Jamie新手媽媽心中的一小塊陰影。也因為如此，當問起Jamie認為pixsee適合哪些性格的爸媽，她想了想後說：「適合無時無刻都擔心著孩子的新手爸媽，pixsee可以幫助爸媽看護寶寶，遠端也可隨時看到寶寶的動態。」

Photo Credit：TNL Brand Studio

除了偵測守護之外，pixsee更做到「哭聲辨識」的功能，為了做到辨識的精準度，pixsee從知名醫學醫院及全球父母反饋搜集200萬筆哭聲數據資料，花費兩年半進行AI訓練分析，主要以聲音的特性做辨識，可辨識寶寶是否肚子餓、想睡覺或不舒服，並透過App告知爸媽，幫助爸媽聽懂寶寶的外星語。

來不及參與的時刻，但願有幫手捕捉孩子成長的精彩

Photo Credit：TNL Brand Studio

相較於現任新手媽媽的Jamie，身為Saydigi.com總編輯的科技選品達人Kisplay，已是兩個上小學女兒的爸爸，在試用pixsee的鏡頭後大感吃驚，他說：「很少看到寶寶攝影機可以做出這麼用心的鏡頭，160度的大廣角，邊緣區域還不會變形。」

當年剛開始當爸爸時，Kisplay曾有衝動想幫兩個女兒個別做一本成長相簿，還特別為了拍女兒的睡臉，去買了一顆價格不菲的定焦鏡，就是因為不想在拍照時開閃燈嚇到女兒。

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Kisplay專業地分析：「現在pixsee有零光源夜鷹模式的攝錄影功能，感光元件在暗處也能拍出清晰的畫面，鏡頭畫素高達500萬，半夜父母要查看寶寶是否安睡，透過鏡頭就可以確認。」他開玩笑著說：「pixsee早點推出的話，我那顆定焦鏡的錢就可以省了。」

Photo Credit：pixsee

此外，Kisplay對pixsee能偵測哭聲自動播放音樂，也能偵測屋內的濕度和溫度，讓父母評估是否需要開關空調等功能大感貼心，因為要在一台小小的寶寶攝影機內置入這麼多精密的感測零件，實屬不易。Kisplay指出，pixsee由仁寶電腦全程在台製作加上跨國團隊研發，其團隊——BIOSLAB從使用者體驗、工業設計、視覺溝通設計、AI人工智慧、雲端服務、軟體到硬體，擁有豐富的產業經驗，加上與微軟攜手提供雲端資料儲存的服務，讓pixsee在資安防護上，等於做到業界最周全的高規境界。

Photo Credit：TNL Brand Studio

雖然現在兩個女兒都已跨過新生兒階段開始念小學，但Kisplay認為，像pixsee本身的性能，已經突破寶寶攝影機的既定框架，邁向永續性的成長型產品，並非只有新生兒的父母親需要這樣的產品來確保寶寶的安全，更可延伸年限成為居家環境安控監測的一環。雙向語音對話功能，也增添兼與家人遠端溝通的管道，相信pixsee這樣簡單卻充滿用心的設計，會是未來嬰幼兒用品的模範，也為寶寶攝影機的使用彈性，創造更多意想不到的可能性。



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