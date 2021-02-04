尼采崇拜、苦於尋求布克哈特的認同，最終卻換來「已讀不回」的沉默

文：涂育誠

受人敬重的尼采，崇拜的是......

最近網紅老高關於尼采及《查拉圖斯特拉如是說》的解說影片，在網路上獲得大量迴響，但也引起許多爭議。姑且不討論爭議，哲學家尼采的思想與人生，在今天總是能夠得到許多人的關注，並且引發話題及各種爭議，本身就是一種特殊的社會現象。

Photo Credit: Youtube頻道「老高與小茉」影片截圖

「尼采現象」不只出現於台灣，更起源於二戰後的美國。美國思想家艾倫．布魯姆（Allan Bloom）便在其名著《美國心靈的封閉性》（The Closing of the American Mind）中，專章評論尼采思想對戰後美國大眾文化發展的巨大影響。為什麼美國在二戰中戰勝德國，卻在戰後反過來被尼采、佛洛伊德、馬克思等德語思想給「征服」，直到今日尚有許多爭論。

不過，「尼采現象」不是這裡要討論的，我想談的是在觀看老高影片時，突然想到的疑問：為什麼今日「心靈雞湯的始祖」、高呼「上帝已死」的哲學家尼采，會崇拜一位相對沒沒無聞的學者──雅各布．布克哈特（Jacob Burckhardt）呢？

他們乍看之下是毫無共通點的。眾所皆知，尼采熱情且癲狂，他的人生充滿了各種戲劇性的發展；但布克哈特，這位隱居於寧靜的瑞士小城巴塞爾的古典學者，內斂謹慎，行事冷靜而充滿節制；而且他曾考慮從事神職工作，並將歷史研究與牧師的工作相提並論。

尼采與布克哈特，似乎就是兩種極端不同人格的最好對比。到底「典型」的學者布克哈特，是怎麼吸引了「非典型」的狂人尼采的追逐，並且讓尼采在晚年精神病發作前，始終念念不忘得到布克哈特的肯定呢？

生於巴塞爾的古典學者布克哈特，是今天瑞士的國家象徵

雅各布．布克哈特出生於瑞士北部的小城巴塞爾（Basel），此地位於貿易交通要道，自中世紀以來便是商業繁榮的地區。同時，巴塞爾也是文化薈萃之地，16世紀歐洲最著名的人文學者伊拉斯謨（Erasmus von Rotterdam）曾在巴塞爾大學任教，神學家喀爾文（Jean Calvin）也在此地發表宗教改革的代表作《基督教原理》。

人文與信仰的累次碰撞，讓這座不大的山間小城有著深厚的知識傳統，為出生於19世紀初期的布克哈特所繼承。

布克哈特在青年的求學生涯時期，曾離開巴塞爾前往德國、義大利等地遊歷。當時正值1840年代，各種民族運動、革命暴亂充斥於歐洲各地，德意志地區更是這股狂熱的匯集之地。

布克哈特雖然是瑞士人，以德語為母語的他也算是半個德國人，但他對德意志民族的發明運動卻始終無動於衷，反倒認為德國統一是傳統封建秩序瓦解的最後階段，對歐洲文明將會是場大災難。

深感不合時宜的布克哈特於1843年回到家鄉巴塞爾擔任大學教授，教授「歐洲文明史」直到終老，最終在1895年過世。在這50年間，布克哈特曾多次獲得德國各大學、研究機關的邀請應聘，但他始終拒絕下山，堅定過著半隱居的教書及研究生活。

布克哈特的著作不多，但皆是傳世經典，最具代表性的是三本論述歐洲文明起源、發展及衰亡的文化史著作，分別是《希臘人與希臘文明》（古代文明）、《君士坦丁的時代》（中世紀文明）及《義大利文藝復興時代的文化》（近代文明）。

《義大利文藝復興時代的文化》（Die Cultur der Renaissance in Italien, 1860）是布克哈特「歐洲文明三部曲」中最後一部、也是最廣為流傳的作品，台灣目前也有很好的中文翻譯本。該書從人文主義的角度出發，論述近代歐洲文明的關鍵時刻，也就是14至16世紀的義大利政治局勢雖然動盪不安，但卻是藝術與文化發展的黃金時代，象徵著個人的力量逐漸從中世紀的傳統價值觀中解放出來，重新獲得生命力及創造力。

「人類的生命力」究竟是什麼？這不只是歷史學者布克哈特的問題意識，也是哲學家尼采最渴望獲得的終極答案。

布克哈特的生平看似平凡無奇，只是個單純的學者，但他卻被今天的瑞士人視為國家象徵之一，並在1000瑞士法郎鈔票印上了他的肖像，以歷史學者而言，恐怕這是絕無僅有的案例。

為什麼布克哈特能夠成為瑞士的國家象徵？我想不只是因為他傑出的學術成就與深刻的思想內涵，更是因為他極力批判德意志民族發明的狂熱及德國統一，排斥任何躁進的極端政治思想，始終肯定多元文化的城邦體制有關。布克哈特的思想與精神，便是瑞士「小國寡民、秩序多元」政治美德的具體化身。

尼采如何追逐布克哈特的背影，並渴求偉大智者的認同？

1869年，24歲的青年尼采以空前絕後的破格禮遇，前往巴塞爾大學擔任古典學教授，這是他與布克哈特關係的開始。老高的影片曾提到「尼采什麼都沒有，他就當教授了」，雖然這並非完整的事實，但其實可以看作對尼采天才的讚美。但天才的尼采在結識大他26歲的同事布克哈特後，馬上、立刻的，便臣服於布克哈特的淵博學識，並由衷地渴望獲得這位前輩的友情及肯定。

尼采與布克哈特的關係建立在於相同的知識語言與社會關懷。兩人都熱愛叔本華的哲學，對19世紀隨著工業社會發展而萌發的大眾文化及進步觀感到悲觀，並抱持著強烈的批判意識，認為不論是德語或歐洲文明都陷入一種精神上的嚴重困境。唯有回到古代歷史去，挖掘歐洲文明的根，重新發現古希臘人的精神及文化，探究真正的生命力來源，才是面對這個困境的最好出路。

順帶一提，正視生命本質並超越既有困境，這是尼采哲學的特點，更是他能夠成為今天「雞湯文始祖」的根源。

青年尼采認為在探究文明困境的問題上，自己無法從同齡者獲得「任何有用的幫助」，只有像布克哈特這樣的老人，才能真正地讓他「恢復（知識上的）健康。」因此當尼采於1872年發表了從古典學跨界到哲學的作品──《悲劇的誕生》，便渴望著布克哈特認同這部作品所論述的「希臘悲劇精神」，也就是以酒神戴奧尼索斯與太陽神阿波羅為象徵的兩種思想的融合。

尼采相信他的文字既切合布克哈特的思想，但又表現出自己的創造力與獨特性，勢必會獲得布克哈特的肯定；也唯有得到布克哈特的認同，尼采說：「我才能夠有自信」。

知識淵博的古典學者及歷史學家布克哈特，到底是否真正認同尼采的思想，實情不得而知；但從他們各自的私人書信來看，他們對彼此的理解似乎並不一致。

尼采認為布克哈特是自己真正的讀者、朋友以及心靈導師，常常使用浪漫的文字描述彼此的關係是多麼真實可貴；但布克哈特除了一開始的讚賞，卻始終與尼采保持適度的距離，除了禮貌但謹慎的讚美外，更多給予的是批評和沉默。愛的反面不是厭惡，而是沉默，也許這是所有人包括尼采都懼怕的關係。

從《悲劇的誕生》開始，尼采都會將他的每一本著作送給布克哈特並請求評論；但令尼采不解的是，布克哈特似乎對自己越來越疏遠，以至於尼采在寄送《查拉圖斯特拉如是說》（1885）時陷入嚴重的焦慮不安，讓他認為這本著作一定不會得到布克哈特的認同，但又忍不住渴望這本著作能夠獲得理解並讓老人再度親近自己，可是結果依然沒有成功。

隔年尼采寄送《善惡的彼岸》（1886）時情況更加惡劣，這次布克哈特直接挑明了說「很遺憾，您高估了我的思考能力，我無法思考您在書中提出的問題，而且我連問題的前提都弄不清楚。」這回應想必讓尼采非常傷心。

二年後，尼采寄送那本引發巨大爭議的《華格納事件》（1888）時，絕望的寫下「您的任何一句話都會讓我開心」，但換來的卻是布克哈特的沉默以對、已讀不回，最後在不到一年之後的1889年1月，尼采便精神崩潰了，再也沒有新的著作可以寄送給布克哈特。

尼采懷抱著注定無法得到回應的熱情，或許就是「永劫輪迴」的真意

德國文學家赫曼．赫塞（Hermann Hesse）曾寫過一本短篇小說《知識與愛情》（Narziss and Goldmund），小說裡的兩位主角納齊斯與哥德蒙分別擁有激情與冷靜、感性與理性的兩種極端不同的靈魂。他們雖然相互吸引，但這樣的關係注定將以悲劇收場，尼采與布克哈特的關係似乎也是如此。

在《悲劇的誕生》裡描述的，作為悲劇的人類生命，是戴奧尼索斯精神與阿波羅精神兩種截然不同的力量，彼此追逐、爭鬥，最終才得以合而為一。這是很有美感的哲學想像，但現實卻往往不會這樣發生。

最後還是說說對老高影片和尼采現象的觀察。尼采哲學最大的特點，我想是對人類生命力的推崇與歌頌、就算是悲劇但也要積極地追求，恐怕這是今天後現代的社會大眾，最想要聆聽的先知呼喚。

《查拉圖斯特拉如是說》是一部描述宗教先知教誨的虛構作品，但卻是尼采獻祭自我的真心之作。因此哪怕尼采的文字經過層層轉譯而面目全非，就算只留下一些些餘光，也足以吸引人們駐足思索，到底何謂生命的本質。

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：彭振宣