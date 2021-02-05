趙少康「做多」了好幾天，我必須當烏鴉「做空」。

江啟臣深知抵擋不住短期的「趙少康現象」，用聘趙當中評委來政治止血，但避談馬英九所提「毋須」一年回復黨籍才可選黨主席的條款。「卡趙」的問題懸而未解。江當然是炒作短線，就像趙不炒長線。一樣。

國民黨先別一頭熱。政治上，必須有人用不是民進黨、江啟臣、朱立倫的角度，來反思趙少康掌黨權的劣勢。

我先問：趙少康帶領國民黨的路線問題

外界擔心新黨化，老趙信誓旦旦說，不會讓國民黨新黨化，已離開新黨20年。他呼籲支持者不要老是沉浸在過去的回憶中，自認當時的新黨和現在的新黨不一樣。當時出走是為阻擋李登輝的國民黨搞台獨，不在撼動執政的國民黨。

說起來言之成理。趙少康以「我的步伐不會停下來」、「鯰魚效應」自居，指過年期間將每天公布兩岸、國防等政策。他還自清，不會受網友鼓動組「衝康黨」，釀藍營分裂。這些都是名嘴的套路。沒有解決任何國民黨的結構問題。

真正的問題是，國民黨內蠢動的省籍情結，黃復興情節。他的「外省血液」，是洗不白也改變不了的。即便閃得過2022年，趙少康2024年和韓國瑜如何帶領國民黨打贏總統選戰？台灣本土化浪潮是「東北季風」，趙少康、韓國瑜或郭台銘現象或旋風，都僅僅是「熱帶氣旋」。氣旋，是不可能抵禦得住季風的。

老趙的託辭。只為了圓韓國瑜拱他出馬奪黨魁、劍指2024年這個局的先天不良。

其次我要問：趙少康是政治人，還是媒體人？

在我看來，他在TVBS與中廣及網路的媒體帝國，遠大於他的政治帝國。多少政客、媒客靠他吃穿，在言論市場保持溫度。「少康幫」不小於國民黨主席、小黨的立院黨團。他何必多此一舉。

不能否認趙少康曾有過政治野心，與陳水扁平起平坐，在台北市長鎩羽後，遠離政治。但如今，政治頂多是老趙填滿媒體帝國的填充物，而不是要獵取的對象。即便他演得再像，政治這把火，在他心中已經熄滅了20多年，是不可能被韓國瑜在一夕之間點起來的。

再者，綠營攻擊趙少康已70歲，當年的政治金童，已然政治老童。老，不是問題，拜登也老。但拜登一直在政治線上，三次叩關總統終於圓夢。趙少康呢？他這些年除了在媒體上談論政治，他做了什麼政治扎根的工作。

政治年輕化，絕對是趨勢。年輕人叫不出趙少康，或叫不出政治的趙少康。即便他在媒體圈呼風喚雨。且老趙活在電視上20多年，是絕不可能在此際或兩年、四年以後再掀起「趙少康旋風」的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

趙少康從一個成功的政治人，轉型為成功的媒體人與生意人。他有能力很快把場子炒熱，吸引媒體關注。很快在言論市場上佔上風，取得先機。援引政治勢力的支持。他貌似「橫空出世」想掠奪國民黨主席的姿態，絕非老派裝年輕的朱立倫、狀似新穎的江啟臣可以比擬。

儘管如此。2024年總統選戰，趙少康絕對不是國民黨的那個人。藍軍的那個人甚至還沒浮上檯面。現在還早，那個人是誰，目前暫不重要。那股氣在不在，民心向背倒向誰，更重要。

那為什麼民進黨要罵趙少康？有人說，民進黨越痛恨的人，就是他們越害怕的人。柯文哲就是其一。趙少康也有這種能力。

但趙少康對國民黨只是止痛藥。長期可能仍是悲劇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航