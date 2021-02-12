比龐德更強悍的女郎：80年代「雌雄同體」指標人物Grace Jones

文：SANDY LIN

人類為了好好的梳理自己在世界上的認知，會製造許多分類，這人是歌手、那個女生是演員、他是設計師⋯⋯不過，現在人在職涯舞台上扮演的角色界線越來越模糊，包括性別、包括志業。我們開始耐心地用個人的特徵去認識一個靈魂，減少很多狹隘的定義跟分類，每個人都是一個光譜，他／她能是任何他／她想成為的人。

近幾年在時尚圈大熱的「雌雄同體」（androgynous） 議題，就是跳脫生理性別的美感。年過70的Grace Jones正式這樣「雌雄同體」的開山始祖。她活躍於70、80年代的紐約，在著名（也是惡名昭彰）的名人夜店Studio 54當迪斯可（Disco）扛壩子，當時大家對這樣又颯又美的戲劇化形象尚未有個名字，不過Grace Jones早已展現大膽的讓人看見更多外貌的流動跟可能性。一起下滑認識她，既是明星、也是模特、還曾經是1985年《007：雷霆殺機》的龐德女郎，且永遠走在時尚的最前面！

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

1. 把對「父權」的反抗活成自己的一部分

1948年，Grace Jones出生於牙買加。13歲的時候跟著家人移民到紐約。在網路與媒體不像現在速度這麼快的年代裡，「風格」不是用學的。Grace Jones曾經說過自己會這麼有表現力、且「雌雄同體」的原因，都是因為自己成長在自己「父權當道」的保守宗教家庭環境中。在潛意識中把讓自己壓抑得喘不過去的「父權」活成自己的一部分，順水推舟找到生存之道。

永遠蓄著一頭整齊的短髮，Grace Jones說：「我非常瘦，像一根長長的棍子。顴骨很高，有一張『很有戲』的臉。當時，每個人都這樣說。有些人，就是會有兩種性別，你就是必須活成你該活成的樣子，不管自己如何，我們要對自己誠實。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

2. 在對的時間，遇到對的人

在還沒聽過Grace Jones這名字之前，或許你早就已經看過這一系列時尚圈重要的攝影圖集，一個黑的發光女人，一雙會說話的眼睛，暗紅色的嘴唇，叼著煙望向鏡頭，寬大的墊肩外套下，若有似無的閃爍肌肉線條，充滿陽性的力量，眼神卻有陰性的嫵媚。這組照片幾乎奠定了Grace Jones在時尚圈無可取代的地位。

《Nightclubbing》Cover

而大家說明星的誕生需要一雙別具眼光和前瞻性的眼睛，專屬Grace Jones的這雙眼睛來自80年代天才攝影師Jean-Paul Goude。在Grace Jones於紐約著名夜店Studio 54大紅大紫之前就已經認識他，既是歌手也是模特的Grace Jones從1981年唱片《Nightclubbing》、到1986年的《Island Life》都是Jean-Paul Goude操刀拍攝封面。

《Island Life》Cover

在對的時間遇到對的人，Grace Jones更是大膽地挖掘自己內心，還有與生俱來的天生表演性，攝影師Jean-Paul Goude也透過攝影機捕捉到屬於他、屬於那個年代的活力。當時，他們從不認為這是什麼傳奇，只是一種「從未見過」的新鮮感。人或許越活越膽小，在新的年代裡，已經很少能再有像Grace Jones這樣的人。兩人也從彼此的伯樂、千里馬，發展出愛情。

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3. 紐約傳奇夜店Studio 54的黃金時代

認識Grace Jones在紐約Studio 54表演的種種之前，讓我們先來科普一下「Studio 54」。

有關【54 俱樂部】 （Studio 54）

被稱為「史上最棒的夜店」他除了定義接下來的幾十年夜店中空舞台的裝潢形式，每個夜晚，Studio 54座上賓都是明星，想像一下，就是全紐約、甚至整個歐洲最酷的人都會出現在那裡。從藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）、歌手（Michael Jackson），滾石主唱（Mick Jagger）、Chuck Berry，甚至艾爾頓強（Elton John）。後來嫁入德國皇室的設計師Diane von Furstenberg、聖羅蘭Yves Saint Laurent，甚至超現實主義畫家達利Salvodor Dali、導演伍迪艾倫Woody Allen，全部都是Studio 54的常客。

沒錯，早在50年前，這些人就這麼開趴了，比起現在的party，當時的人可瘋狂多了，在Studio 54似乎沒什麼不可能，有澡堂、有溫泉，經常有荒謬的景象出現，例如：夜店女老闆騎著一匹巨大的白馬入場，夜店內出現草皮、草皮上還有豬（活生生的），各種奇裝異服都是Studio 54的日常。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

儘管Studio 54只維持了兩年的生意就收，但Grace Jones剛好抓住了這黃金年代，她是Studio 54的「迪斯可女王」，當時最著名的駐唱歌手。1978年，Grace Jones在Studio 54中的表演。Studio 54不只是「明星俱樂部」他是首開性別模糊邊界的「前衛夜店」之一。存在的意義非同小可。

Grace Jones的嗓音如同他的人，你找不到一個最貼切的分類將他置入其中。Grace Jones曾經說過：「要找到替代我的人很容易，一個新的版本，一個更瘋狂的版本，或是一個更張牙舞爪、更歇斯底里的人。所以你如果看得不夠遠，那你對我而言就是一個過客，你是當下，但你很快就會是已經過去的昨日景象。」

對Grace Jones來說，表演並無對和錯，她喜歡嘗試，喜歡找到犯錯的方式：「我們都不是完美的；都會展現別人不喜歡看到的一面。但是，我很喜歡展現我的缺陷。」

4. 令人難忘的龐德女郎

1985年，在Roger Moore最後一部007作品《007：雷霆殺機》中，Grace Jones飾演May Day。 說到斜槓，估計沒有人會比Grace Jones更容易在演藝圈內穿梭自如，因為她渾身皆是戲！

原先沒有要走上「模特」一途的Grace Jones是讀劇場表演出身的，Grace Jones先是從年輕時期誤打誤撞從紐約搬到了巴黎，開始了模特事業，替聖羅蘭Yves Saint Laurent工作。在那遇到了滾石樂團（The Rolling Stones）主唱Mick Jagger的模特女友Jerry Hall、與當紅的好萊塢演員Jessica Lange（電影《大金剛》女主角）才進入表演圈。

Photo Credit: 《A View to a Kill》

5. 「雌雄同體」獨特氣質

看到Grace Jones，想起來同一時期在紐約Studio 54、雀爾喜酒店穿梭的藝術家們，想到了《只是孩子》（Just Kids）的作者Patti Smith與他一生的靈魂伴侶攝影師Robert Mapplethorpe，Patti是這麼形容Robert的：「我遇到的這個男孩羞怯而不善言辭。他喜歡背影冷，喜歡被牽著手全心全意進入另一個世界。即使在他表現得陰柔、馴服的時候，也富於陽性美和保護慾。他在衣著和舉止上都一絲不苟，卻能在作品裡表現出駭人的混亂。他在自己孤單而危險的世界裡，期待著自由、狂喜和解脫。」

Grace Jones身上多元而獨特的魅力，給「美感」開了另一扇窗。經常在性別二元之間來去自如的Grace Jones曾經說過：「我感覺自己像個女的，我就是個女生。我感覺自己是位小男孩，那我就是個男的。我可以是任何我想成為的人。」

Grace Jones不只是時髦，在半世紀之前，她替「雌雄同體」辨別了新的一種可能性，現在的人依舊如此，對我們從未見過的光景就會懼怕不已，而Grace Jones除了時髦，更是無所畏懼。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

6. Grace Jones 不是潮流引領者，而是潮流本身

Grace Jones是安迪沃荷（Andy Warhol）的繆思、是攝影大師Helmut Newton靈感對象，也是藝術家Keith Haring的畫布（Keith Haring曾經在Grace Jones身上作畫），Grace Jones已經72歲（2020年）， 還是不斷在舞台上、螢幕前活躍，將自己的想法活成自己的日常與人生，不需要去學Grace Jones如何歌唱、如何穿衣，因為每個人都不一樣。

牢牢記在心上的是，一種開拓溫柔的眼光，會讓你更快樂。像Grace Jones一樣，你能成為你想成為的任何人。

本文經ELLE授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航