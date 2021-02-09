《大井頭放電影》：在電影已死的年代，曾經富麗堂皇的大戲院從未想過會變老

第五幕 老戲院的文創之道

時間不斷地，繼續向前走，在電影已死的年代裡，曾經富麗堂皇的大戲院，從未想過有一天會變老，過去在這裡孕育電影夢的小小孩們，長大成人，兒時戲院裡的大銀幕上正上演著自己導的電影，從膠捲走到數位，每秒24格到120幀，從台南走到北美……電影，在今日．全美，不散。

第一場：新世紀的老戲院倒閉浪潮

正當整個世界歡欣鼓舞地迎接新世紀的到來，對於開業幾十年至此的老戲院們來說，面對的卻是一個未知又惶恐的未來。由於科技的快速變遷，使得它們措手不及，從電視、錄影帶，再到後來的VCD、DVD，個人觀影方式更加普及，2000年後盜版光碟當道，加上網際網路時代的浪潮來襲，而一去不復返。

據吳家第三代吳堉田的說法，其中就以P2P（peer-to-peer）資源分享的興起傷害最大，主機除了能接到台灣本地，外部不管中國、西方等數不清的非法管道都能一同流通，也促成當時戲院影片偷拍的風潮。映演端完全防不勝防，觀眾即使不出門在家裡，只要在電腦的滑鼠點幾下就能下載許多熱門院線，快速方便又免費。「進戲院，看電影」已不是民眾必要的娛樂活動，近年來興起收費型的網路影音串流，再一次改變觀眾觀影習慣。

千禧年前後，台南市的戲院又經歷一波倒閉潮。2001年東帝士戲院隨著集團爆發財務危機，隨百貨歇業一起關門，這棟巨大的商場宛如一座夢幻的水晶教堂，玻璃帷幕的正門一碰就破碎。這裡曾是廣大台南市民的集體記憶、購物天堂，卻短暫地只存在於這座城市裡十五年的光景。

台南市區內幾間轉換經營模式而苟延殘喘、或以意志力苦撐的戲院，如民族戲院、國花戲院、東安戲院、南都戲院等，最後還是舉白旗向時代投降。有些幸運的戲院在結束營業的尾聲，跟上《哈利波特》電影版上映的風潮，賺到最後一波熱錢，但映演業如海浪的起伏已不復見，如潮水節節敗退至深溝。

Photo Credit: 遠足文化提供

影城攻破城池進入府城

雖然面對網路網路的強勢興起，但連鎖的映演業企業公司仍舊看好台南市廣大的觀影市場。2002年市區內連開了三家全新的戲院，狹帶著大量台灣與外國資金，也帶來更高端的影音設備、觀影環境與體驗。在百貨公司裡的影城，因為能直接觸及到逛街客群，加上內部空間擁有多廳、多場次格局，能夠播映更加多元的影片，這樣大陣仗地攻破城池進入府城，將台南商業戲院戰局整個重新洗牌。

由台北西門町發跡的國賓戲院張家，在2001年正式成立國賓有限公司。隔年來到位於台南東區與永康區交界的精華地段──中華東路上插旗，並在短短兩年內連開兩棟，共計十二廳的複合型影城，取名為「台南國賓廣場」，帶動起周邊的住商發展，包括後來開設的南紡購物中心。

視角拉回到中西區的一級戰場。民族路上獨棟的民族戲院於2000年6月正式熄燈，轉手作為補習班使用，同條大路上與公園路的交叉口，1976年興建的遠東百貨民族店於2000年開始進行整修改建，2002年以「遠百娛樂城」重新開業，頂樓由威秀影城進駐。威秀影城以大遠百作為在府城的起頭店，接續又在2015年進駐南紡購物中心，將IMAX巨幅觀影體驗帶進台南；2019年在離遠東百貨民族店不到數尺的FOCUS時尚流行館，開設第三家威秀影城。

Photo Credit: 遠足提供 2000年後台南市區內新開設複合於百貨公司內的影城分布

同樣將影城放置在頂樓的，還有位於台南新天地的新光影城。1996年10月新光集團與日本三越百貨於台南開設第一家新光三越百貨，在鄰近台南火車站的中山路上，成為當時台南市首間日系百貨。2002年，西門路上號稱「東南亞獨棟面積最大的百貨公司」的台南新天地開幕了。當時七至九樓由外商派拉蒙影業與環球影業承租經營派拉蒙影城，在2004年全面退出台灣映演市場，改由新光影城接手。

三間全新豪華的連鎖影城構成三強鼎立的局面，使得其他市區舊有的戲院全都被邊緣化。有的為了與新影城直球對決，耗資重本進行大規模的設備更新，卻仍挽回不了劣勢，巨大的投資血本無歸，反而更加快了經營的危機。千禧年後十年，可說是兵敗如山倒：從2000年民族戲院與東安戲院、2001年東帝士、2002年國花戲院、2003年南都戲院，再到2007年王子戲院與統一戲院，老戲院們一一消失在台南的戲院版圖上。

Photo Credit: 遠足文化提供 2006年今日戲院大廳

Photo Credit: 遠足文化提供 2006年今日精品街

不散的老戲院

回到當時的時空現場，2003年蔡明亮導演的電影《不散》其實為我們記錄了那個年代裡，被視為「老戲院們」內部的情境現場。電影中的場景是位於永和的福和戲院，戲院與周邊的住家、市場、廟宇連棟，裡頭有「福、和」兩廳，約有一千多個座位，當時距離它建成的1970年代末，已有二十多年歷史。

這座在現實中即將走入歷史的戲院，宛如一座被電影幽魂盤踞的廢墟。現正放映的海報牆上張貼的是李心潔主演的恐怖片《見鬼》（2002），但戲院裡卻不斷輪放著胡金銓導演的經典武俠片《龍門客棧》（1967），觀眾跟著不同主角的腳步，一同遊走在這間大戲院的各個角落。在結尾段落的最後一句台詞中，演員石雋向苗天道出：「都沒人看電影了，也沒人記得我們了。」一語向曾在台灣發生過的華語電影盛事進行道別。如果從當代的觀點來看，也像是在為2000年年初這些敵不過時代潮流的電影院留下身影，福和戲院像是一個時代的縮影。

當時對於老戲院的文化資產保存意識尚未抬頭，這群獨棟的大戲院們在歇業之後，常常會因為它們佔地廣大又身處市中心等地利條件，成為政府都市更新與建商蓋房的頭號目標。許多拆建後的空地會蓋起新的住商大樓，有些則變成廣闊的收費停車場，但有些則會因為地主不處置或產權過於複雜等原因，而就地閒置，建築體隨時間繼續頹敗毀壞。

面對這樣的態勢，今日．全美戲院雖為二輪戲院，在客群上有所分眾，並沒有與新影城正面交鋒。然而，1999年年底吳家超前部署，針對戲院內部進行重新整頓與硬體裝修，包括廁所翻新、環境全面清潔、內部木造結構的補強等工程，也將用了近二十年的木製背座椅全數撤換，這次改裝的大目標就是翻轉大眾對於二輪戲院髒亂的印象。

跨過這艱辛的十年，來到千禧年後第二個十年。2010年在台南市內，除了三家連鎖影城外，倖存的老戲院只剩下五間，各自的路線也有所區隔。電影里內南台大戲院更名為南台影城，進行設備升級及內部整修，以會員制較於新影城更為優惠的價格留住老顧客，在友愛街上以首輪院線之姿屹立不搖。

視角一路從民權路拉到底。即使在網路如此便利地能觀看到AV成人片的時代裡，新建國戲院依舊天天專映著色情電影，提供給有需要的觀眾族群。對偶爾誤闖的學生或抱著好奇心的青年來說，這裡是他們「轉大人的電影院」。新建國戲院一直經營到2016年。

外牆上偌大顯眼的看板至今仍未拆卸。據聞過去掛的其實是限制級影片中裸身男女的手繪劇照，現在則以顯眼的廣告字吸引過路人的目光，上下聯寫道：「聲光極佳，請早光臨」，橫批則為：「新建國戲院，特選最佳影片」。原本大紅油漆的背景色，逐漸隨時間褪色、轉淡。

Photo Credit: 遠足文化提供，陳伯義攝影 新建國戲院現況

從膠捲汰換成數位

今日．全美戲院仍與「一票看到底」的中國城戲院持續進行二輪龍頭的激戰，直至2011年中國城戲院正式退場，這場仗打了十多年才暫告一段落，但吳家在經營上並非就此風平浪靜。2000年年初，西方電影產業有一波數位化的浪潮正在醞釀，到了2000年年底便快速急劇地在全球各地蔓延開來。這是一個歷史的轉捩、一場科技技術的革命，全面影響了製作端到映演端各個層面。

對於經歷網際網路的挑戰而倖存的老戲院來說，這又是另一場新的海嘯。這股驚濤駭浪在2012、2013年登陸台灣的電影院，來得又快又急，放映設備全面從膠捲汰換成數位，映演端完全沒有拒絕的選擇權，因為未來片商公司的片源都將以數位方式呈現，不換就會走到沒片可放的窘境。

2012年年底，今日．全美戲院停止營業四天，進行數位化的改裝工程，這個時機也剛好是吳家第三代──吳堉田從英國留學歸國加入經營團隊的交會點，因此由他主責這個業務。今日戲院一大廳與全美戲院兩廳，裡頭原先各有兩台膠捲放映機，目前則各保留一台，以備有些影片或影展需要以膠捲放映。

今日．全美戲院有三個廳，因此需投資三台數位放映設備。加上整體的聲光設備升級，一台以成本兩百萬元計算，共投入了六百萬資本，以迎戰這波數位浪潮。走到戲院前台，觀眾可明顯感受到銀幕上的畫面變得銳利，色彩也變得鮮豔；再換上的巨型環繞音響，讓電影的聲響變得立體，由遠至近，貫穿整座戲院。

數位時代的犧牲者──放映師

後台與過去相較更是兩種樣貌。以前放映室裡充滿煤油味，齒輪馬達嘎嘎作響未停過，機台的燈勳黃溫暖了暗。，膠捲放映機之於放映師，彷彿是個有生命、有靈魂、有溫度的朋友，不時會出考題給他，也像是個幽默的朋友，膠捲轉動聲彷彿在您縈繞在耳邊的碎語，偶爾滑個片，重新提振起緊急處理的精神。然而，現在數位機台只要在電腦按下播放鍵，就能立刻投出影像，一切都那麼精準、冷靜，暗室則變成冰冷、低溫的電子操作室。

在這波數位浪潮襲擊下，傳統放映師成為時代的犧牲者。放映是電影生命的最後一道流程，放映師在戲開演前第一個到，散場後最後一個走。在炙熱的暗室裡整理一捲捲菲林，只為讓觀眾看見最完好的呈現，戰戰兢兢地掌握全局。但是，這個幕後工作卻往往被人忽視遺忘，當時映演業有無數說不出名字的放映師失業，離開了他們大半輩子工作的戲院。取而代之的是，連外場的服務人員也能兼當放映師，只要按下播放鍵，電影就能開演。

老戲院落日條款

網路串流平台、數位化放映在短短十幾年間改變了整個電影映演生態。今日．全美戲院在吳家穩紮穩打的經營方式下，一一突破了大環境的轉變，躲過了老戲院註定走向倒閉的宿命，但卻在2014年差點躲不過的卻是台灣政府明定的法律條文。提到這則第二代吳俊漢老闆口中的「老戲院落日條款」，他仍餘悸猶存，甚至帶點激憤。

2009年行政院新聞局公告一則行政命令：訂於五年後2014年11月5日，將重新執行1983年凍結的《電影法》，裡頭明定所有戲院必須同時取得使用執照與建築執照，才發給映演業許可。以全美戲院為例，大部分戰後前後興建的老戲院因當時時局混亂，大都只取得建築執照，而未拿到專屬戲院的使用執照，因此必須進行補發。

然而，現行的消防法規與這些年代久遠的戲院建築體有相當大的落差，於是許多映演業者結盟起來進行抗爭，以爭取此條款不溯及既往。但因為戲院數量過少、聲量不夠大，無法撼動這項規定，當時很多老戲院就因為這套落日條款，以及數位化汰換風潮的兩面夾擊，最後無奈收攤。

當時今日．全美戲院聘請法律相關人士，向台南市政府工務局申請調出建照，在檔案室裡找出全美戲院當年申請的建築執照，請陳大雄建築師事務所用原有的建築執照加上相關文件，申請補發使用執照，最後才取得營業許可。吳家再次有驚無險地度過了一場可能讓戲院從此走入歷史的危機。

Photo Credit: 遠足文化提供，陳伯義攝影 全美戲院B廳放映室的膠卷放映機

Photo Credit: 遠足文化提供，陳伯義攝影 全美戲院B廳放映室的數位放映機

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書籍介紹

本文摘錄自《大井頭放電影：台南全美戲院》，遠足

作者：王振愷

【作者介紹】

王振愷，台南永康人，1993年生，畢業於國立台北教育大學文化創意產業經營學系、藝術理論與評論研究所，現任台灣影評人協會理事。他長期從事電影與當代藝術的獨立研究與評論書寫，並關注書寫與影像間的跨媒介，實踐一種獨特的策展方法。策展作品有：「菲林轉生術」電影文物特展、「觀光記」當代影像展覽（獲得2020年第三季台新藝術獎提名）。

【名人推薦】（依姓氏筆畫）

李安｜電影導演

李崗｜影想文化藝術基金會執行長

李光爵（膝關節）｜台灣影評人協會理事長

但唐謨｜影評人

吳俊漢｜全美戲院負責人

蔡明亮｜電影導演

蔡錦堂｜國立台灣師範大學台灣史研究所兼任教授

謝銘祐｜詞曲作者

藍祖蔚｜國家電影及視聽文化中心董事長

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航