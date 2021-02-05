「你剛剛攻擊我的村莊？」《Coin Master》洗腦廣告背後的爆紅關鍵

文：丹費特

相信最近大家都被無所不在的《Coin Master》手遊廣告轟炸到超煩，無論是刷Facebook、Instagram，或是YouTube影片播到一半都會看到，其中又以珍妮佛．羅培茲版本最為洗腦，「哇！是珍妮佛．羅培茲？」、「你剛剛攻擊我的村莊」也成為朗朗上口的廣告詞。

你剛剛攻擊我的村莊？你也被《Coin Master》廣告洗腦了嗎？

雖然大家應該已經看到疲乏，不過一開始還是先回顧這支廣告吧！廣告中可見到珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez）獨自一人逛賣場，逛到一半便玩起《Coin Master》，光是背影就被路人甲乙認出（巨星連背影氣場都很強）。

前一秒珍妮佛．羅培茲還很得意攻擊玩家村莊，下一秒便氣沖沖前往收銀台支援……啊！不是，是去找收銀員雪莉問話：「你剛剛攻擊我的村莊？」，而這也成為《Coin Master》廣告中最經典的橋段。

仔細觀察兩人對峙時，珍妮佛．羅培茲的表情超有戲，不愧是好萊塢等級演技，接著很順手從旁邊拿出鳳梨假裝要結帳，雖然只有短短30秒鐘，卻成為近期最火紅的手遊廣告。

想必大家最近都被珍妮佛．羅培茲主演的《Coin Master》手遊廣告轟炸到超煩，既然如此就再看一次吧（反正沒差這次）。

不僅如此，還有一段「偽」廣告訪談影片，受訪時珍妮佛．羅培茲特別強調，她身兼演員、歌手、母親與「Coin Master頂尖玩家」多種身份。訪問進行到一半，助理突然遞過手機說有緊急事件，原來是珍妮佛．羅培茲的村莊被編舞指導與男友阿力（美國大聯盟球星A-Rod）攻擊。當下她立刻做出反擊，看起來就像個沉迷手遊的年輕人。

除了珍妮佛．羅培茲，其實《Coin Master》還有其他版本廣告，包括女饒舌歌手卡蒂．B、實境秀女王NeNe、前美式足球運動員泰瑞．克魯斯、電視圈名人科勒．卡戴珊與克莉絲．詹納（遊戲商到底是多有錢）。套路看起來都很類似，同樣是呈現出一種很煩的氛圍，但其中以珍妮佛．羅培茲版本最洗腦。

這系列廣告之所以成功，最大關鍵在於，好萊塢巨星總給人遙不可及的形象，卻因為手遊做出很中二的行為，才會讓人過目不忘。

除了珍妮佛．羅培茲，《Coin Master》還有其他版本廣告，像是實境秀女王NeNe、前美式足球運動員泰瑞．克魯斯，同樣是呈現出一股很煩的氛圍。

《Coin Master》廣告爆紅關鍵：違和卻讓人會心一笑的尷尬衝突感

手遊找來好萊塢影星代言，如此「違和」的組合確實很難想像，畢竟手遊汰換率快，幾乎每天都可以看到新作上線。宣傳期頂多抓短短三個月，一般了不起找KOL廣灑宣傳，除非是很強的經典作品，遊戲廠商才考慮找大牌藝人代言，例如日前《天堂M》找來高爾宣化身狂戰士、小天后蔡依林曾代言《倩女幽魂II》等。

但愈是找大牌的藝人代言，總給人格格不入的感覺，這些大明星真的有時間玩手遊嗎？關於這點還真的不好說。

小編分享自己的親身經驗，有一次工作跟拍一位知名網紅，我觀察經紀人忙著使用3台手機，想說他事業也做太大。後來得知原來他在玩網紅代言的手遊，由於廠商希望每天都要有進度、最好能上線與粉絲互動，身為經紀人只好每天勤勞「代打」。一般小有名氣的網紅都如此了，何況是每秒鐘好幾萬上下的大明星。

也因為如此，當珍妮佛．羅培茲在《Coin Master》廣告中現身大賣場、甚至還親自找雪莉質問，一副對遊戲上癮到無法自拔的模樣，呈現出一種令人會心一笑的尷尬衝突感。她就像可能出現在我們身邊的遊戲魔人，如此親民的腳本設計，才會引起廣大共鳴；畢竟這就是一般老百姓會去的場景，而不像某些手遊廣告，雖然砸重金請到大咖，卻只是做了一段精緻卻無感的動畫。

《Coin Master》每一個版本廣告，都給人大明星可能在身邊的驚喜感；就像有人按門鈴，應門竟然是周杰倫來訪，或是在超商買東西排隊，五月天阿信竟然排在前面。當然這些明星本身高度要夠，但又不能有太高的親和力，假使是盧廣仲，平時給人親民的形象，當他出現在超市見怪不怪，就無法呈現出那股違和感。

建立在仇恨上的拉霸機遊戲，去年已賺進超過10億美元

珍妮佛．羅培茲貴為好萊塢超級巨星，竟然願意「降身段」拍攝手遊廣告，畢竟以演藝圈的排序來說，電影演員地位遠高於其他類型藝人，尤其對珍妮佛．羅培茲這種出道超過30年的A咖來說，去（2020）年她的年總收入為3950萬美元，排名在所有藝人第10名；拍攝一部電影片酬至少1500萬美元，身價少說好幾億起跳，演過無數經典賣作電影，同時還身兼專業歌手。雖然近幾年作品不多，但她在演藝圈的地位依舊無可動搖。

珍妮佛．羅培茲雖然在影視歌都有好成績，今年初甚至還登上紐約時代廣場唱跨年壓軸，搭配最近超洗腦的《Coin Master》廣告，全世界的人應該都認識她了。

話說回來，為何珍妮佛．羅培茲願意接《Coin Master》廣告呢？絕不可能是她缺案子啦！遊戲廠商捧上巨額酬勞是一定的，推測她的經紀團隊應該看中網路社群聲量。

珍妮佛．羅培茲雖然在影視歌都有好成績，前幾年重返以《舞孃騙很大》奪下多項大獎，今年初還是上紐約時代廣場跨年的壓軸歌手，但對現在年輕人來說還是太陌生。不過隨著最近《Coin Master》廣告一出，我相信從8歲到88歲的觀眾，應該都叫得出珍妮佛．羅培茲名字了。

數據會說話，珍妮佛．羅培茲最近這個月的搜尋量，是過去幾年的好幾倍；此外，根據國外研究機構Sensor Tower資料顯示，《Coin Master》去年收入已超過10億美元，去年11月更創下單月最高收入紀錄，這家來自以色列的開發商Moon Active，也擠進全世界前4名最賺錢的手遊公司。

圖片來源：Sensor Tower 根據研究機構Sensor Tower資料顯示，《Coin Master》去年已賺進超過10億美元，去年11月更創下單月最高營收。（圖片來源：Sensor Tower）

說了那麼多，《Coin Master》究竟在玩什麼呢？簡單來說，玩家要不斷利用拉霸老虎機，拿金幣買道具建立村莊，並透過各種建置升級。目標就是不斷攻擊別人，是一款會「破壞與朋友感情」、建立在仇恨上的遊戲，有點像Facebook多年前《開心農場》偷菜的感覺。

小編稍微試玩一下，發現《Coin Master》最厲害之處，在神不知鬼不覺中，加進了許多沉迷機制；例如新手剛開始玩，系統會狂送你拉霸次數，讓菜鳥能很快建立好村莊，一旦習慣每天登入拉霸，當你還差一點就能避免被好友攻擊，心中課金付費的欲望便蠢蠢欲動。

遊戲鎖定的是上班族、家庭主婦等輕度用戶，不想特別接觸太複雜的遊戲，只想趁著空檔花幾分鐘玩幾把。《Coin Master》把典型的博弈與社交完美結合，雖然簡單很容易讓人入迷。

圖片來源：Coin Master FB 《Coin Master》是一款仇恨值滿滿的拉霸遊戲，如果想體驗友誼決裂的人可以試。（圖片來源：Coin Master FB）

值得一提的是，《Coin Master》廣告裡無厘頭的台詞，最近也掀起一股二創風潮，網路上出現各式各樣惡搞圖片和影片，大家有興趣不妨自行去找找吧！

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航