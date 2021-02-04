《BBC》揭新疆集中營有系統地性侵維吾爾婦女：目的是摧毀所有人，離開的人也已經完了

多次揭露中國新疆維吾爾族集中營慘況的《BBC》，昨（3）日再度獨家報導，新疆集中營有系統地對婦女進行性侵和性虐待。雖然先前報導也曾提到類似情事，這次不但有受害者的指控，更有曾在集中營工作的警衛和教師第一手說法，再再顯示集中營並非中國宣稱的「職業訓練中心」，實際就是「以摧毀所有人為目標」的集中營。

目前流亡於美國的維吾爾女性季雅吾頓（Tursunay Ziawudun）曾在新疆集中營被扣留9個月。她憶述，每到深夜，會有穿著西裝的人到集中營來挑選女人，雖然那時還沒有疫情，這些人總是戴著口罩；他們將被選中的婦女帶到走廊盡頭的暗房，那裡沒有監視器。季雅吾頓也被選中幾次，「這也許會是我永生無法忘記的傷疤，我甚至不願說出那些字眼」，然而仍鼓起勇氣揭露真相。

系統性的施虐與性侵，行為不知是人還是畜生

季雅吾頓現年42歲，丈夫是哈薩克人，她和丈夫在哈薩克待了5年，2016年底返回新疆。抵達新疆時兩人即受到審問，護照被沒收；數月後，她被公安告知要與其他維吾爾人和哈薩克族人一起參加1場聚會，結果這場聚會之後受到圍捕，與會者都被拘留，她被送進新疆維吾爾自治區新源縣的拘留設施。

季雅吾頓首次被拘留後一個月，因胃潰瘍獲釋；她丈夫取回護照，先回到哈薩克工作，但季雅吾頓仍受困在新疆。2018年3月，季雅吾頓被要求向當局報到，她被告知「需要更多教育」，就此再度被帶到她先前進過的拘留中心，但是這間拘留中心已大幅擴張，外面有多輛公車，車水馬龍地運來更多被拘留者。

Photo Credit：AP / 達志影像 由衛星照片可見新疆集中營的擴張。圖為新疆達坂城區的集中營，非本文提到的新源縣集中營。

女性身上的首飾都被沒收，季雅吾頓的耳環硬生生被扯下，導致耳洞出血。她與其她婦女被關進1個房間，其中有1名戴著頭巾、穿穆斯林罩袍的老婦；集中營警衛拉掉老婦的頭巾，並脫去老婦的罩袍，「他們剝去老太太的一切衣物，只剩下內褲」，老婦只能用手臂遮住身體，淚如雨下。

進到集中營時，所有女性被要求交出任何有鬆緊帶或鈕扣的衣物和鞋子。被扣的維吾爾女性每14人住1間牢房，牢房內有雙層床架、鐵窗、1個洗臉台和1個蹲式馬桶。

前一兩個月沒什麼事，人們被迫觀看宣傳節目，強制剪短頭髮；之後季雅吾頓開始被審問關於丈夫的事，並遭到警衛痛毆，「警靴又硬又重，起初我以為他在揍我，後來才意識到他是在踹我的肚子」；她被踹到下身出血，牢房內的室友發現後希望為她爭取診治，警衛則回答「女人流血很正常啊」。

集中營內每晚都有女性被帶出牢房，當季雅吾頓首次看到有婦女在晚上被帶走時，她不知道原因，還以為這些女性被轉移到其他地方關押。有些被帶走的女性沒再回來，而回來的人被威脅不可洩漏發生了什麼事。

女性遭到1個或多個蒙面的中國男子輪暴，季雅吾頓也曾3度被2名以上的男子性侵。第一次發生在2018年5月，季雅吾頓不記得確切日期，「因為在那（集中營）裡你根本無法記得日子」，她和1名20多歲的室友被帶離牢房，室友先進了暗房裡，一進房間就開始尖叫；季雅吾頓以為她被什麼酷刑折磨，「我沒有想到是性侵」。輪到季雅吾頓進房間後，戴著口罩的中國男子用電擊棒對她施暴，用電擊棒侵入她的下體。

季雅吾頓說，那些蒙面人不僅會性侵，會故意在婦女身上留下咬痕，「你不知道他們是人還是畜生」，他們不放過女性身上任何部分，四處留下可怕痕跡，令人看了就作嘔，「折磨你的不只一個人，不只一個禽獸，每次都是兩三個」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 中國將新疆集中營稱為職訓中心。圖為新疆和田（舊稱和闐，1959年被改名）。

集中營內的女性被強制裝上節育器或進行生殖器殺菌，不僅是進行莫名的醫學檢查、被迫服藥，每15天還會被注射某種「疫苗」，引起噁心和麻痺等不良反應，同時集中營還以飢餓強迫人們就範。季雅吾頓說，「我不知道他們是不是有什麼洗腦藥，或者這是服藥後的副作用，但你除了希望吃飽，就無法再有其他想法了」。

其他女性被迫為虎作倀，集中營內的教師也不忍睹

《BBC》採訪到1名新疆哈薩克族女性奧埃爾罕（Gulzira Auelkhan），她被拘留在集中營18個月，被迫協助中國男子施暴，「我的工作是脫掉她們（維吾爾族婦女）上半身的衣服，然後把她們銬住」，然後她就離開現場，會有警衛或是外來的中國男子進到房間，她則站在門外，等待男人完事離開後，她負責清理現場、帶被施暴的女性去洗澡。

奧埃爾罕說，中國男子願意付錢挑最漂亮的年輕囚犯，而她無力抵抗或介入，因為先前曾有人說過，試圖介入的人若不是最終被迫協助、就是遭到處罰。被問到集中營內是否有組織性的性侵制度，奧埃爾罕給予明確肯定的答覆。

新疆烏茲別克族女性賽迪克（Qelbinur Sedik）是被安排給集中營被拘者教中文的老師，後來逃離中國。賽迪克對《BBC》表示，女性集中營受到嚴格管控，有一天她聽說了集中營內有性侵，小心翼翼向營裡1個女警衛打探，女警衛謹慎答道，「我們中午到院子裡再談」。

在沒有太多監視器的庭院裡，女警衛告訴賽迪克：

「是的，性侵在這裡已經成為一種文化，是輪姦，中國警衛不僅強暴她們，還對她們用電擊。這些人有可怕的虐待傾向」。

賽迪克對於電擊的轉述，和前述的季雅吾頓說法互相符合；賽迪克說，集中營有4種電刑方式：電椅、電擊手套、電極帽、電擊棒侵入性侵。

另1名被迫在集中營教學的老師薩烏帛伊（Sayragul Sauytbay）說，集中營性侵很普遍，警衛會挑選他們想要的年輕女性，她也曾目睹1名只有20歲左右的女子在約百名拘留者面前性侵；那名女子被迫認罪，然後警衛在所有人面前強暴她，並且注意人們的反應，只要有人露出反抗神情、握緊拳頭、移開視線或閉上眼睛，就處罰這些人。看到這一幕的薩烏帛伊覺得自己也和死了沒兩樣。

衣服顏色區分等級，宛如反烏托邦小說《美麗新世界》

在集中營內，人們要花好幾個小時唱中國愛國歌曲、看中國國家主席習近平相關節目。1名曾在集中營工作的警衛匿名受訪表示，被關押在集中營的人們被迫讀習語錄，背不起來的人就沒東西吃，「不及格的人會穿不同顏色的衣服」，衣服顏色有3種，用來區分背不住習語錄的次數，依此作為處罰根據。

Photo Credit：AP / 達志影像

而被問到集中營內的性侵時，這名警衛稱自己不知情，但他承認營裡有電刑、逼供等狀況。《BBC》指出，雖無法驗證這名警衛證詞的真偽，但對方提供的文件顯示他確實在集中營內工作過。

中國政府向來否認新疆集中營內有不人道的狀況存在，稱新疆「再教育營」是要幫助人們洗心革面、消除邪惡。對於《BBC》的新疆追蹤報導，中方嘲諷《BBC》很會編故事；對於美國國務院將新疆集中營稱為《種族滅絕》，中國政府譴責那是謊言和荒謬指控。

英國前駐中官員、皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）資深助理研究員帕頓（Charles Parton）說，習近平或中共高層不太可能指示或授權性侵，但他們肯定會知情，「我想他們寧願睜隻眼、閉隻眼」。

曾將新疆集中營研究資料透露給《BBC》的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）說，《BBC》這篇最新報導的證詞，「是新疆暴行以來我所見過最恐怖的證據之一」，證明了先前曾聽聞過的慘況，對性侵和酷刑有詳盡的描述，顯示暴虐程度遠比想像中更高。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年2月1日，中國外交部記者會譴責美國前國務卿蓬佩奧「妄稱」新疆有種族滅絕。

中國對外國媒體現在有嚴格限制，《BBC》表示雖無法完全查驗季雅吾頓的身份，但她提供的證件和出入境紀錄與她說詞中的時間皆相符，對新疆新源縣集中營的描述也符合衛星照片；她講述集中營內的生活和虐待，也和其他逃出的被拘留者相同。

和季雅吾頓一起被帶走的室友回到牢房後，再也不說話了，靜靜直視前方，宛如進入無我狀態，「許多被關押的人最終都瘋了」。2018年12月，季雅吾頓與其他有哈薩克籍親友的人一起獲釋，中國還給她護照，她逃往哈薩克，然後在維吾爾人權組織協助下再逃到美國。在前往哈薩克前，她在新疆街頭看到了那名室友醉倒在路旁。

季雅吾頓說，很多人離開集中營後都開始酗酒，那名前室友也完全上癮了，「她宛如空殼，否則就必須死，因為她已經被性侵事件完全殺了」；對於外人說，還是有人從集中營獲釋，季雅吾頓認為：

「離開集中營的每個人也已經完了」，這都是計劃好的，那些監視、拘留、洗腦、慘絕人寰、絕育、酷刑折磨、性侵，「目的就是要毀滅所有人，而且每個人都心知肚明」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡