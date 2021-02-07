英式下午茶的小知識：拿茶杯的小指頭一定要翹起來才道地

文字整理：林君玶

英國皇家賽馬會（Royal Ascot）是英國夏天一年一度、最引人注目的活動之一。自從1711年，熱愛賽馬的安妮女王舉辦了第一屆皇家賽馬會之後，此活動一直流傳下來，至今已有300多年歷史。

在英國有一句諺語：會騎馬的不一定是貴族，但是貴族一定會騎馬。伊莉莎白女王六歲就學會騎馬，甚至到92歲高齡時她仍然騎馬在皇室公園裡跑繞。

Photo Credit: Shutterstock /達志影像

除了賽馬活動受到體育界的注目之外，這場活動也是時尚界關注的焦點之一。參與賽馬會的名媛貴婦們，都將這個活動視為一年一度盛裝的秀場，馬會的門票不貴，但出席時的行頭就所費不貲。

一般來說，皇家賽馬會的Dress code，女士需穿著過膝的裙裝，或是過腳踝的褲裝，然後必須戴帽子或是尺寸超過10公分的頭飾，因此賽馬會的現場也同時成為「賽帽會」；尤其是五天賽馬的第三天Lady's Day，各種飾品爭奇鬥豔，五花八門。據說每年連女王會戴哪個顏色的帽子，都有人開盤下注。

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除此之外，馬會結束之後的下午茶宴，也是這場年度盛事最重要的亮點。英式馬術運動與下午茶，在優雅的英倫文化中絕對具有代表性的地位，不僅擁有著悠長的歷史傳統，更被視為一種彰顯貴族高雅的生活態度。

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英式下午茶宴的吃法，並不如賽馬會中的服裝規定來得嚴格。不過參與這類擁有悠長傳統的社交活動，這裡有幾個你不能不知道的小知識。

#01：三層的英式下午茶點心，要從最下層開始吃起

三層架的點心，最下面一層放的通常是鹹點、三明治等小食，在茶還未泡出香氣之前，可先墊墊肚子。

當茶的濃度在最剛好時，再從中層的司康、蛋糕、餅乾等不那麼甜的甜點吃起。而最上層的點心的甜度最高，通常會是水果軟糖、馬卡龍等小型甜食，搭配較濃的茶更為適合。

#02：吃司康到底該先塗果醬，還是先塗奶油？

這個乍聽之下並不影響司康美味的動作，在英國可是掀起一場被稱作「果醬優先戰爭」熱烈討論。有一說是先塗奶油的話，會把果醬碟弄髒，所以先塗果醬才符合禮儀；另一說是先塗奶油才能讓果醬完美包覆在司康上面。

總之眾說紛紜，不過在Netflix影集《王冠》中，女王似乎是先將果醬從碟子裡盛入盤中，直接把奶油塗在司康上之後，再把盤中的果醬塗上，看來女王也是「果醬優先派」了。

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#03：拿茶杯喝茶時，手指不能穿過杯耳

正統的英式下午茶，連茶杯的拿法都有其講究，要用食指和大拇指夾住杯耳而非穿過，才是正確拿法。這樣不但比較不會被熱茶燙到，看起來也比較文雅。另外無論男女，拿杯的小指頭要翹起，才符合正統英式下午茶禮儀。

經過英國皇室認證的Twinings唐寧茶，也在日前將英國年度最重要的社交盛宴，完整複製來台。除了澳美佳馬場提供的正統歐式騎乘馬術表演，也和圓山飯店合作，重現正統的英式三層下午茶點的高貴與優雅。

Photo Credit：TWININGS

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航