武漢肺炎新增1名確診死亡病例，部桃專案「仍在掌控中」、員工採檢人數已過半

中央流行疫情指揮中心今（4）天下午召開例行記者會，宣布新增1名「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例死亡（案799）、2例境外移入病例，指揮官陳時中也說明衛福部立桃園醫院（部桃）專案檢驗的進度，表示昨天已採檢1186人（應採檢2136人）、回溯專案居家隔離採檢陰性者2593人（應採3417人）。

死亡病例為英國籍男性，遺體已於昨晚火化

指揮中心新聞稿指出，新增的死亡個案為案799，英國籍70多歲男性有心血管疾病病史，去年12月18日來台探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診。

個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨（3）日病逝。

在場媒體詢問，案799死亡是否與英國變種病毒株有關？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回答，由於案799年紀較長，加上有些疾病，較容易演變為重症。張上淳表示，難以論斷案799的死亡是否與變種病毒株相關，參考國外分析也沒有表示因為變種病毒株，使得病情嚴重度增加，或是死亡率變高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，帶有英國變種病毒株的個案在台灣仍是5例，除了案799已死亡，其他3例已在今年1月下旬出院，另外1例則是因為病毒檢驗是陽性還在住院中，但此例為輕症個案。

張上淳表示，指揮中心持續都有與案799在台灣與英國的家人保持聯繫。張上淳表示，案799昨天下午過世後，晚間已火化，後續就可照一般程序處理。

部桃員工已採檢過半，陳時中：一切仍在指揮中心掌控之中

陳時中也更新部桃專案的檢驗進度，他表示部桃員工應採人數為2136人，昨日已採檢1186人，其中919人檢驗為陰性、267人檢驗中。在回溯專案居家隔離的人數為3417人，目前2593人已檢驗為陰性。

由於今日正好是陳時中認為部桃專案的觀察點，在場媒體詢問陳時中對部桃群聚感染的判斷。陳時中表示，部桃群聚尚未完全結束，但可以講說都還在指揮中心的掌控之中。

陳時中也表示，部桃專案到目前為止都還算順利，預計醫院正常運作的時間點是在農曆新年之後啟動。

至於2例境外移入分別為案919和920，指揮中心表示，案919為印尼籍40多歲男性船員，今年1月10日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由公司安排至宿舍進行居家檢疫及自主健康管理；個案自主健康管理期滿，因預計登船工作，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在台洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。

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核稿編輯：黃筱歡