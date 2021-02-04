育兒津貼8月起加發至3500元：逾87萬人受惠，民團憂私幼價格隨之上揚
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托育政策催生聯盟肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，形同「補多少、漲多少」，把補助轉手送到營利的托育業者手中。
（中央社）台灣2020年出生人數創新低，行政院今（4）天拍板0至6歲國家一起養，育兒津貼從8月起，將從現行2500元提高到3500元，明年8月起就可達到5000元，另外，原本第3胎才加發1000元，也提早到第2胎就補助。
「0到6歲國家一起養」，鎖定平價教保、育兒津貼與就學費用三大重點
行政院上午召開院會，教育部在院會中報告2021年少子女化對策。
教育部指出，為解決少子女化現象，總統蔡英文第一任提出0到6歲托育政見，2017年至2020年透過佈建公共托育設施、興建公共幼兒園、建立準公共機制等，在0至2歲平價供應量增加約8萬個，2至6歲平價供應量增加約18萬個，育兒津貼擴大發放，受惠人數增加61萬人。
蔡總統第二任提出「0到6歲國家一起養」政見，經由行政院政務委員林萬億、教育部、衛福部、行政院主計處等單位深入討論後，提出具體作法，主要重點有三項，包括平價教保持續擴大、育兒津貼加倍、就學費用再降低。
在擴大平價教保方面，規劃4年內至2024年，0至2歲公共化托育設施，再增加約9000個名額；2至6歲公共化幼兒園，再增加5萬5000個名額。
育兒津貼採兩階段提高發放，請領對象也放寬
在育兒津貼加倍方面，分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今年8月起，每月發放3500元；明年8月起，將達成蔡總統宣示育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，原本要第3胎才會加碼1000元，提前到第2胎就加發，育兒津貼受惠人數預估將超過87萬人。
同時，育兒津貼也擴大了發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5至6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。
《中央社》報導，衛福部社會及家庭署署長簡慧娟今天下午接受中央社記者電訪時表示，這次除了調高0歲至未滿2歲幼兒的育兒津貼，也將放寬育兒津貼請領範圍，8月起領取育嬰留職停薪津貼、低收入或中低收入弱勢兒少津貼者，都可併領3500元育兒津貼。
簡慧娟解釋，育兒津貼政策最初是在內政部兒童局期間實施，當時就明訂不可與其他類似性質的津貼併領，但為了鼓勵年輕家庭生育、減輕負擔，因此決議鬆綁相關規定，初估共有4萬名幼兒受惠。
在就學費用再降低方面，針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，分兩階段再降低費用。
2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助加1000元，達7000元，明年8月再加1500元，達8500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。
就讀公共化及準公共幼兒園的2至6歲幼兒，今年8月起，家長每月繳費再減1000元，明年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元。
在整體經費方面，教育部指出，0至6歲幼托經費從2016年的154億元，到今年557億元，到2023年將增至850億元。
林萬億在院會後記者會表示，正因為看到台灣生育率持續下降，2020年出生人數降為16萬5249人、創歷年新低，總統和蘇貞昌才請相關部會想辦法提升生育率，並在相關政策上加大力道。
林萬億說，根據統計，超過半數的生育女性只生1胎，現行政策要到第3胎才加碼補助，無法因應現實需要，因此這次調整到第2胎就加碼，希望讓願意生的人能生更多，就對生育率有所幫助，希望透過這樣的政策，讓生育率V轉向上拉。
行政院秘書長李孟諺轉述說，行政院長蘇貞昌表示，蔡總統上任以來，一直努力減輕年輕爸媽的負擔，盼讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。
民團肯定政府同額加碼育兒津貼與托育補助，卻也憂心私幼價格上揚
《聯合報》報導，托育政策催生聯盟（簡稱托盟）肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，形同「補多少、漲多少」，把補助轉手送到營利的托育業者手中。
托盟表示，家長送托「準公共」保母與托嬰中心，費用有定價、服務有管理，讓家長送得起、也送得安心，但另項關鍵是，維持兩項補助之間3500元的落差，才能維持保母和托嬰中心加入「準公共化托育」的誘因。
《中央社》報導，托盟發言人黃喬鈴接受該社採訪時指出，至於幼兒園階段，黃喬鈴仍呼籲，政府應以加速擴大公共化幼兒園為主軸，擴張非營利幼兒園和公幼，達到2024年3000班的目標。
黃喬鈴表示，送托私立幼兒園的家長雖然可以領取加碼的育兒津貼，但過度仰賴育兒津貼恐怕也只會造成大量私幼價格上揚，也可能讓補助轉手送到營利的托育業者手中。
《聯合報》報導，中華民國幼教聯合總會總會長、私幼園長洪懿聲表示育兒津貼採一致性的申請方式與補助標準，補助金額由原來的每月2500元逐年調高至5000元，顯見政府惠民且有承擔的國家級的育兒政策，後續2至4歲育兒津貼銜接五歲現行的就學補助部份，教育部應盡速研擬轉換機制。
洪懿聲說，育兒津貼加碼減輕家長預兒照顧負擔，不管孩子有無送到幼兒園就讀，家長都能領到這筆錢，至於選擇公幼、非營利、準公幼或私幼，就是看家長選擇。這次就學費用降低，公幼、非營利、準公共都有降1000元，私幼就學補助比照津貼額度增加1000元，公私幼都有照顧到。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 育兒津貼8月起領3500元明年5000元 逾87萬人受惠（中央社）
- 育兒津貼加碼 婦團：過度仰賴恐讓私幼價格上揚（中央社）
- 育兒津貼請領放寬 育嬰留停弱勢兒少補助可併領（中央社）
- 政院加碼育兒津貼 托盟憂私幼「補多少、漲多少」（聯合報）
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核稿編輯：黃筱歡