育兒津貼8月起加發至3500元：逾87萬人受惠，民團憂私幼價格隨之上揚

（中央社）台灣2020年出生人數創新低，行政院今（4）天拍板0至6歲國家一起養，育兒津貼從8月起，將從現行2500元提高到3500元，明年8月起就可達到5000元，另外，原本第3胎才加發1000元，也提早到第2胎就補助。

「0到6歲國家一起養」，鎖定平價教保、育兒津貼與就學費用三大重點

行政院上午召開院會，教育部在院會中報告2021年少子女化對策。

教育部指出，為解決少子女化現象，總統蔡英文第一任提出0到6歲托育政見，2017年至2020年透過佈建公共托育設施、興建公共幼兒園、建立準公共機制等，在0至2歲平價供應量增加約8萬個，2至6歲平價供應量增加約18萬個，育兒津貼擴大發放，受惠人數增加61萬人。

蔡總統第二任提出「0到6歲國家一起養」政見，經由行政院政務委員林萬億、教育部、衛福部、行政院主計處等單位深入討論後，提出具體作法，主要重點有三項，包括平價教保持續擴大、育兒津貼加倍、就學費用再降低。

在擴大平價教保方面，規劃4年內至2024年，0至2歲公共化托育設施，再增加約9000個名額；2至6歲公共化幼兒園，再增加5萬5000個名額。

育兒津貼採兩階段提高發放，請領對象也放寬

Photo Credit: 教育部

在育兒津貼加倍方面，分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今年8月起，每月發放3500元；明年8月起，將達成蔡總統宣示育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，原本要第3胎才會加碼1000元，提前到第2胎就加發，育兒津貼受惠人數預估將超過87萬人。

同時，育兒津貼也擴大了發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5至6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

在就學費用再降低方面，針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，分兩階段再降低費用。

2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助加1000元，達7000元，明年8月再加1500元，達8500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

就讀公共化及準公共幼兒園的2至6歲幼兒，今年8月起，家長每月繳費再減1000元，明年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元。

在整體經費方面，教育部指出，0至6歲幼托經費從2016年的154億元，到今年557億元，到2023年將增至850億元。

林萬億在院會後記者會表示，正因為看到台灣生育率持續下降，2020年出生人數降為16萬5249人、創歷年新低，總統和蘇貞昌才請相關部會想辦法提升生育率，並在相關政策上加大力道。

林萬億說，根據統計，超過半數的生育女性只生1胎，現行政策要到第3胎才加碼補助，無法因應現實需要，因此這次調整到第2胎就加碼，希望讓願意生的人能生更多，就對生育率有所幫助，希望透過這樣的政策，讓生育率V轉向上拉。

行政院秘書長李孟諺轉述說，行政院長蘇貞昌表示，蔡總統上任以來，一直努力減輕年輕爸媽的負擔，盼讓年輕人「願婚、敢生、樂養」。

民團肯定政府同額加碼育兒津貼與托育補助，卻也憂心私幼價格上揚

《聯合報》報導，托育政策催生聯盟（簡稱托盟）肯定行政院同步同額加碼「育兒津貼」與「托育補助」，但也憂心送托私立幼兒園的家長得以領取加碼的育兒津貼，恐怕只會造成大量私幼價格上揚，形同「補多少、漲多少」，把補助轉手送到營利的托育業者手中。

托盟表示，家長送托「準公共」保母與托嬰中心，費用有定價、服務有管理，讓家長送得起、也送得安心，但另項關鍵是，維持兩項補助之間3500元的落差，才能維持保母和托嬰中心加入「準公共化托育」的誘因。

《中央社》報導，托盟發言人黃喬鈴接受該社採訪時指出，至於幼兒園階段，黃喬鈴仍呼籲，政府應以加速擴大公共化幼兒園為主軸，擴張非營利幼兒園和公幼，達到2024年3000班的目標。

黃喬鈴表示，送托私立幼兒園的家長雖然可以領取加碼的育兒津貼，但過度仰賴育兒津貼恐怕也只會造成大量私幼價格上揚，也可能讓補助轉手送到營利的托育業者手中。

《聯合報》報導，中華民國幼教聯合總會總會長、私幼園長洪懿聲表示育兒津貼採一致性的申請方式與補助標準，補助金額由原來的每月2500元逐年調高至5000元，顯見政府惠民且有承擔的國家級的育兒政策，後續2至4歲育兒津貼銜接五歲現行的就學補助部份，教育部應盡速研擬轉換機制。

洪懿聲說，育兒津貼加碼減輕家長預兒照顧負擔，不管孩子有無送到幼兒園就讀，家長都能領到這筆錢，至於選擇公幼、非營利、準公幼或私幼，就是看家長選擇。這次就學費用降低，公幼、非營利、準公共都有降1000元，私幼就學補助比照津貼額度增加1000元，公私幼都有照顧到。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡