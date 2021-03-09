素食者的享樂天堂：在印度，連牙膏和防曬油都分葷素

文：Elsa

如果你是一名喜愛吃素或是素食主義者，那我強烈推薦你畢生一定要來印度一趟，因為這裡純然就是素食者的享樂天堂。

在印度「吃素」是件稀鬆平常的事，菜色可說是五花八門，每間餐廳隨手寫出來的菜單可能都比手搖飲龍頭五十嵐的menu還長；但每次要點餐時就是我最傷腦筋的時候，內心常常冒出一種「好想吃肉」的聲音，所以我完全可以想像素食者在台灣想吃素食，但又不是很好找餐廳的窘境。

世界第一，印度擁有近四億素食者

印度是全世界素食人口排名第一的國家，依據The Vegan Society統計數字，共有31%的印度人口吃素，以印度13億總人口來計算，共超過約4億人是素食者，想像一下約17個台灣的總人口都吃素，很驚人吧。

但印度人吃素文化的定義和其他國家很不一樣，吃素通常會受到宗教、都市性質、家庭、種姓制度或三姑六婆的影響；有人會在家裡吃素、在外吃葷，或者相反，也有人一星期內只有幾天吃肉，但還是認為自己是素食者，甚至有不吃肉只吃蛋的「素食者」，或只在重要日子吃素，或因為流言壓力而稱自己吃素，並不像台灣或歐美有很明確的自我「吃素」定義及規則，所以統計上其實無法精準的呈現，在印度究竟有多少是真正的「素食者」。

Photo Credit: 英語島

不只為了健康，「社會階級」也是吃素原因

因為在印度，吃素不單只是一種飲食行為，因為宗教、種姓和歷史淵源的關係，吃素逐漸演變為地位高、富有又優雅的象徵；有個說法是早期種姓階級較高的人不需過於勞動，所以吃素，而低種姓的人多數職業是體力活，因此才需要吃肉。

但如果仔細探究歷史，其實只是因為高種姓的人喜歡打腫臉充胖子，早期婆羅門（種姓最高階）職業為祭司，主要工作內容是主持祭祀，而祭祀通常就是宰殺牛，事成後祭司會得到一部分牛肉做為報酬，但從孔雀王朝開始佛教逐漸興起，素食文化盛行，祭祀便改以素食為主，於是婆羅門也因應時局而轉型，推行素食主義，以證明自己也是時尚的祭祀者。

加上西元前六世紀，苦行者開始盛行，成為普羅大眾的心靈導師，神聖的釋迦摩尼和耆那教始祖摩訶毘羅都是該時期出身的代表，而苦行者吃什麼？當然是「吃素」，因此吃素習慣逐漸轉變為一個主流文化，並有清新脫俗的象徵，寫著寫著感覺好像頭上浮出聖光……。

從「嚴格素」到「隨便素」都行

但印度實在太大了，在這個光語言就超過上萬種的國家，沒有任何事可以用一言概之，光一個素食的吃法就令人眼花撩亂。

若以宗教區分，印度教素食單純不吃肉，可食蔥、薑、蒜，但葷食者大宗不食牛；穆斯林的素食者沒有限制，但烹調的鍋具和碗盤不可和非清真食品混用，葷食者大宗不食豬；耆那教則是超級完全素食，並且有非常嚴格的定義，不食用任何有害微生物或動物的食物，例如長在土裡的馬鈴薯、洋蔥等根莖類植物，也不食用蜂蜜和乳酪（因為採蜜時會傷害到蜜蜂，乳酪則含有酵母菌）；基督教、佛教的素食者則和台灣雷同。

再加上各邦的文化和家庭影響，又加上每個人能依據自己的喜好選擇「嚴格素」、「偶爾素」、「外出素」、「在家素」、「隨便素」、「輿論素」，以上種種排列組合硬要找出一個統一標準真的是拿石頭砸自己的腳。

Photo Credit: 英語島

素食請選綠色，葷食請選紅色

說這麼多，到底印度素食是長什麼樣呢？最基本的就是配菜加上飯和Roti（印度餅），配菜超級多元，秋葵、洋蔥、番茄、青椒、紅蘿蔔、花椰菜、印度起司、馬鈴薯、茄子……等互相替換，也有漢堡類、三明治類、義大利麵類、披薩類、中式炒麵、炒飯、蔬菜丸子、餃子等。基本上素食是每一間餐館和路邊攤的必備，若有提供葷食則會另外備註non-veg，這部分與世上大多數國家「葷食是基本，素食才額外標示」的傳統就相反了。

為了滿足普羅大眾對於吃有這麼多考量，在印度只要有可能碰觸到皮膚或嘴巴的商品，從食物、防曬油、化妝品、牙膏、髮油、飲料甚至到巧克力……等，都一定會標示「葷素」，素的是一個小綠點，葷的為小紅點，如果有雞蛋則會標示小黃點，這樣的分法很便民又一目瞭然，也比較不會踩到地雷。

下次有機會到印度或需要招待印度朋友，如果不確定對方的飲食習慣，在最安全的考量下，就先請帶他去吃素吧。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航