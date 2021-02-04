在蓋亞那設立「台灣辦公室」無關外交承認，但有哪4大重要意義？

（中央社）外交部今（4）日宣布，在南美洲蓋亞那設立「台灣辦公室」。涉外人士表示，蓋國為南美洲唯一英語國家，天然資源豐富，戰略地位重要，且是第二個以台灣為名的駐外機構，具4大重要意義。

外交部今天表示，與蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方已於1月11日簽署設處協議，辦公室於1月15日展開初期運作。

在蓋亞那設立「台灣辦公室」，有哪4大重要意義？

涉外人士表示，蓋亞那合作共和國位於南美洲東北部，是南美洲唯一的英語國家，與委內瑞拉、巴西及蘇利南接壤，天然資源豐富且戰略地位重要，我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）具有4大重要意義。

4大重要意義分別是：第二個以「台灣」為名的駐外代表機構；蓋國經濟發展具潛力，台蓋經貿合作遠景可期；地理位置重要，設處有助對南美洲東北角的經營；蓋國持續深化民主，與美國關係友好，是理念相近國家。

涉外人士說，蓋亞那合作共和國於1966年自英國獨立，過去與台灣未有官方往來，於蓋亞那設辦公室是第二個以「台灣」為名的駐外代表機構。目前有美國、加拿大、英國、瑞士、中國、南韓、印度、巴西、古巴及委內瑞拉等14國及聯合國在蓋國設有大使館或代表機構。

該人士說，這個案子雙方自接觸後進行設處協商，推動各項合作與交流；此外，蓋方未來也可以同等條件在台設立辦公室，深化雙邊的實質關係。

第二，蓋國經濟發展具潛力，台蓋經貿合作遠景可期。該人士說，蓋亞那人口數約為78萬人，2019年之國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6609美元。蓋國2019年經濟成長率為5.35%，位居全球第三，表現亮眼；根據國際貨幣基金IMF統計，蓋國2020年的預估經濟成長率更可達26.2%。

涉外人士說，蓋國擁有豐富的原油、黃金、鋁土、鑽石、各式稀有金屬礦藏及林木資源。對於充滿經濟前景的國家，台灣樂意分享發展的經驗，共同協助蓋國發展，並且為台商發掘商機。

第三，地理位置重要，設處有助對南美洲東北角的經營。涉外人士說，蓋亞那位處南美洲東北部要衝，是聯繫南美洲及加勒比海的窗口，所以「加勒比海共同體」（CARICOM）將其秘書處設於蓋國首都喬治城，其重要性可見一斑。

該人士表示，加勒比海地區是台灣外交重鎮，台灣在加海地區有貝里斯、海地及三聖共5個邦交國，蓋國在地緣上屬加勒比海國家，為「加勒比海共同體」（CARICOM）及「加勒比海國家聯盟」（ACS）的正式會員，於蓋國設處可增進台灣在加海地區的連結。

該人士更指出，南美洲東北部幅員廣大，除蓋亞那外，尚有有委內瑞拉、法屬圭亞那及蘇利南，台灣自2009年9月15日裁撤駐委內瑞拉代表處迄今，在南美東北部需要積極經營，這個案子有助未來拓展相關業務並提昇台灣的能見度，並推動台灣與該區域的實質關係。

第四，蓋國持續深化民主，與美國關係友好，是理念相近國家。涉外人士表示，蓋亞那與台灣同樣崇尚自由、民主並尊重人權與法治，自獨立以來，堅持民主體制，去（2020）年3月進行國會大選，期間雖有爭議，6月間重新驗票後確認由在野的人民進步黨（PPP/C）贏得國會多數席次，經過協商政權和平轉移。

該人士說，蓋國新政府上任後，積極與世界接軌，採親善友好的外交政策，且與美國關係密切，2020年9月，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等政要均曾赴訪，顯示華府對蓋國的重視。而美國也隨即在外交部發布該項訊息後，發布新聞稿肯定這項計畫。

蓋國新政府去年夏季上任，雙方開始進行官方層級會談

外交部今天宣布在蓋亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。知情人士說，台蓋雙方去年就設立辦公室事宜展開官方會談，相關決策不涉及外交關係建立，將聚焦經貿投資合作。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。不過，蓋亞那尚未在台灣設立同等地位的辦公室。

知情人士表示，台灣一向對願意來往的國家及友好人士抱持開放態度、保持聯繫，也積極拓展國際參與空間。蓋亞那新政府去年夏季上任後，台蓋雙方開始就設立代表機構事宜進行官方層級會談。台灣歡迎蓋亞那未來也來台設立代表機構。

蓋亞那1966年自英國獨立後，1970年成為大英國協一員，1972年與中華人民共和國建交，迄今未曾與中華民國建立正式外交關係。

蓋亞那近年經濟成長快速，台灣辦公室初期聚焦經貿投資

知情人士指出，台灣在蓋亞那設立的辦公室具官方「代表處」性質，也享有一定的優惠待遇；使用「辦公室」（Office）一詞是與蓋方協商的結果，但符合英國等其他國家在非邦交國設立代表機構的常見作法。

這名人士強調，台灣在蓋亞那設立代表機構的主要目標不是建立正式外交關係；蓋亞那有「一中政策」，但台灣期待發展的是雙邊務實關係，蓋亞那也歡迎多元夥伴參與國內經濟建設。台灣辦公室初期將聚焦經貿投資業務。

雖然全國有約40%的貧窮人口，蓋亞那近年經濟成長快速，國際貨幣基金（IMF）預測蓋國2020年經濟成長率可達26.2%。蓋亞那的石油、礦產、農漁產等天然資源豐富，且位居南美洲大陸東北角戰略要津。

知情人士提到，蓋亞那值得台灣開發。目前蓋國境內有8名台商，曾在鄰國委內瑞拉持有油田的中油公司或許未來也可考慮前往蓋國開採石油。蓋亞那及鄰國蘇利南有許多華裔，蓋亞那獨立後第一任總統是客家人，在地華人或許也是台灣可利用的優勢。

台灣在蓋亞那設立辦公室，美國國務院、駐蓋亞那大使館及美國在台協會紛表示肯定。知情人士說，台灣與美國國務院西半球事務局長期就不同事務進行協調，美方鼓勵、支持台灣推動在蓋亞那設立辦公室。

台美去年9月簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」。知情人士指出，雖然各界當時多關注此架構對台美深化在印太區域合作的意義，但其內容也涵蓋拉丁美洲地區。在蓋亞那設立辦公室，可望為台美在相關區域的進一步合作提供契機。

中國近年在加勒比海及拉美地區的影響力日增，對美國構成不小威脅，促使美方積極與相關國家強化關係。前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年9月即訪問蓋亞那，也是蓋亞那1966年獨立並與美國建交以來，首位訪問蓋亞那的美國國務卿。

國際合作發展基金會回覆記者詢問時說，目前在蓋亞那未曾有合作計畫。

儘管蓋亞那外交部尚未發布相關正式聲明，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）回覆當地媒體詢問時說，台灣設立辦公室不表示雙方建立正式外交關係，蓋國的「一中政策」並未改變。常務次長哈波（Elisabeth Harper）則表示，中國知悉蓋國1月所作與台灣相關決策；美國並未涉及蓋國決策過程。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡