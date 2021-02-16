《生酮飲食》：進入生酮生活的首要步驟，是先把食物櫃清理一遍

文：伊安・普拉瑟（Ian R. Prather）、吉姆・威勒斯（Jim Withers）

進入生酮生活幾個首要步驟的第一項；清理食物櫃！！

我們不是要你浪費食物；不妨捐給慈善機構。重點是把不合適的食物清出你家。若你的伴侶或小孩想持續吃非生酮飲食的食品，你也許可考慮把東西換個地方放置。在儲藏室或櫃子找個空間集中放置你的食品，這樣你就不會老是看到讓人不禁嘴饞的東西。也可將食品櫃的空間重新規劃，把其中一部分換成符合生酮飲食原則的零嘴。

為了盡可能徹底去做，不妨將碳水化合物和含糖食物清出你家，換成生酮飲食的標準食物。一開始可能覺得很難，但你可多加利用搜索引擎。這是一個快速又實用的辦法，可以比較輕易查到食品內究竟含有什麼成分。

相較於人類歷史上的任何年代，現在你可以靠智慧型手機或是有網路連線的電腦獲取更多訊息。不妨查查所有食品的營養標示或成分的每一項。這是你將開始付諸實行的事，所以何不現在就做？

不妨特別注意碳水化合物，也要多多學習怎麼看懂標示，以及美國政府准許廠商用來代表糖的56種名稱：

碳水化合物等於糖分，而糖分是導致肥胖、心臟疾病、和糖尿病的根源。正在起步的大多數人，會努力把一天攝取的碳水化合物降到20公克上下。不過當你開始留意，就會發現你從一天三餐不同食物的每一份之中，就已經攝取了這麼多碳水化合物。

再加上汽水、零嘴、冰淇淋甜點，以及從得來速買來的速食，很容易就可以看出，我們為何變得愈來愈不健康又過重。大部分人只不過是沒多留意，一餓就找東西吃。今日的很多速食都經過合乎科學的設計創造出來，以繞過通往腦部的反饋迴路，讓它無從通知腦部其實我們並不餓。

這聽起來很不可思議，卻是事實。

對於正在閱讀本書、且同住的子女或伴侶不吃生酮飲食的人，我們無法針對所有情況提供你完美的解決之道。這需要溝通和妥協，以及想要一起成功的意願。我們並非在嘗試解決你可能遭遇的所有不同問題或狀況，也因如此，我們會建議你加入正經歷同樣過程的人組成的團體。

我們都必須明瞭的是，人體無法分辨不同類型或不同名稱的糖有什麼差異，它只知道當體內血糖因我們所選擇吃進的飲食升高時，就該做出反應。胰臟的回應是分泌胰島素進入血液，讓血糖降回「正常」。胰島素和葡萄糖配合作用，讓葡萄糖進入細胞產生能量。

清掉非生酮飲食的食品是一個問題，而用合乎生酮生活的食品取而代之又是另一個問題，但剛起步的大多數人根本不知道什麼是生酮飲食的主要食物。我們提供以下列表，當做一個很好的起點。這將有助於你的進展。

不妨考慮每星期換上幾樣食材後，就在表上做個記號，或者是在規劃三餐菜單或食譜時將表中的幾樣食材放進去。和一餐一餐來準備相比，預先計畫好一整個星期的菜單，可讓這個任務做起來容易些。

相關書摘 ▶《生酮飲食》：出門在外難以維持生酮飲食，怎麼辦？

書籍介紹

本文摘錄自《生酮飲食：擺脫脂肪、糖尿病、慢性病、高血壓、癌症……，從飲食改善體質》，四塊玉文創出版

作者：伊安・普拉瑟（Ian R. Prather）、吉姆・威勒斯（Jim Withers）

譯者：朱耘

生酮飲食好麻煩？

生酮食材都高單價？

生酮療法真的有用嗎？

這些使我們對生酮飲食望而卻步的各種疑問，

本書一一為你擊破！

精簡易懂的說明，讓你了解糖分食品的危害；

簡單基礎的步驟，帶你進入生酮飲食的世界。

本書特色

◆我們生來就能吃生酮飲食

除了教你如何實行生酮飲食法，更教你擺脫對生酮飲食的錯誤觀念，開啟真正的生酮生活。

◆食品廠、大藥廠不能說的秘密

食品業者、大藥廠、餐廳在飲食中添加了甚麼？糖分化身為56種名稱藏身於食物成分表中，我們的生活中到底攝取了多少糖分？

◆七個簡單步驟就開始生酮生活

清理食物櫃、敞開心胸學習生酮飲食、計算個人巨量、實行生酮飲食生活……等七個簡單步驟，讓你健康又輕盈。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航