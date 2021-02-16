《生酮飲食》：出門在外難以維持生酮飲食，怎麼辦？

文：伊安・普拉瑟（Ian R. Prather）、吉姆・威勒斯（Jim Withers）

在家及出外時，如何實行生酮飲食法

生酮生活真的是心態上很大的轉變。當我們敞開心胸接受更好的新資訊，並誠實檢視以往教導我們的訊息，任何正常人應該都會毫無困難的承認，我們從小耳濡目染的不實資訊是錯誤的，而且必須選擇改成如今知道為真的東西。

倘若我們體內的血糖調控系統無法妥善運作，就得領悟到不能再繼續攝取身體無法負荷的飲食。我們不時遇到剛開始生酮生活的新手問，「哪時候我才可以偷吃不符標準的一餐？」其實他們想問的是，「哪時候我才能再攝取糖分？」

我們想說明幾點。你並不是狗或馬戲團裡的動物，只要做好、做對就能得到獎賞。這種行為是一種自毀。你愈快清除這種舊思維模式、建立更正確的心態，就愈少因為毫無正當理由的錯誤行為，自己破壞進展，而招致負面結果並承受痛苦。如果你正要設定目標，不妨考慮去逛街買些新衣服，因為你以前的舊衣服不再適合你了。我們絕不推薦用食物獎賞自己。

對於我們選擇吃進體內的任何東西，唯一的反應應該是問問自己：這個選擇能否以正面的方式帶領我更接近目標？這個選擇絕不應該是容許自己吃高糖飲食。我們會推薦你學習自製一些符合生酮飲食原則的美味零食、麵包、或義大利麵點，來向自己證明你依舊可以吃很棒的美食。你放棄的不過是危害身體的高糖飲食。

我們都擁有的選擇，是關乎於負起照顧好自己的責任，不讓一時的口欲衝動或舊的負面思維把我們帶往偏離進展的方向。養成新習慣的唯一辦法是練習。我們若想改善人生當中的任何事，都需要練習。我們練習的次數愈多，我們就愈習慣去做更有益健康的選擇。那些時刻都是我們獨自一人做選擇，除了自己，沒人會知道我們選了什麼，因此每一回都很重要。

那些是沒人知曉的時刻，但也是我們練習養成絕不投機取巧習慣的機會。只要能做到君子慎獨、不欺暗室，即便沒人在看，我們仍會做出正確選擇。

有時我們會剛好在途中、旅行時、快遲到、或度假時。也許我們好不容易決定終於要搭郵輪去旅遊了。你也知道，郵輪上有各種美食在任何時間隨你吃。我們都會遇到這類情況。事前徹底思考可能碰到的狀況總是比較妥當。

沒事先做好規劃，就形同計畫去失敗

旅遊或在途中時，任何時刻都有可能發生出乎意料的狀況。事先做好規劃，總比臨時肚子餓和壓力大才想辦法要好得多。選擇預先規劃為任何意外狀況做好準備，就是最好的計畫。我們的健康是自己的責任，不是其他任何人的。我們過去都以為有人會替我們管，但這並不怎麼行得通。

旅行時隨身帶著符合生酮飲食原則的零嘴，能發揮很大作用，尤其在計畫出狀況時。航班取消、飯店出錯、或交通問題，都有可能在最不湊巧的時刻突然發生。沒事先做好規劃，就形同計畫去失敗，這句話值得一再叮嚀，因為明白這點很重要。我們選擇做好準備，如果情況有變就有辦法應對。

參加派對和聚會是另一個該事先規劃的場合。不妨將符合生酮飲食原則的零食帶去，放在其他人也會取用的點心盤裡。無須特別明講，況且人們很可能根本不會發現。沒必要小題大做，或吸引別人的注意。我們不過是照顧自己而已；理解我們個人的健康考量，並非主辦者該負的責任。

外食可能會是一個全然的未知數。一旦你實行生酮生活並開始用計量器檢測血中酮體含量，不妨探詢一下附近餐廳的服務人員，讓他們知道你正在吃生酮飲食。現在已有更多人採行這種飲食法，因此不少餐館為因應需求，也會提供生酮或至少低碳水化合物的餐點選項。不清楚餐館使用的材料可能很容易踩到地雷。

我們建議不妨餐前先測量血中酮體含量，等到在餐廳用餐後30分鐘到1小時再測量一次。若想知道他們是否在某一餐點內悄悄加了什麼料，或是用了碳水化合物含量很高的沙拉醬，這是唯一的辦法。自己主動，絕不要假定別人會幫你留意。假定絕不是一種有效的策略。

家族聚會可能是另一個應事先做好計畫的有趣場合。有些家族成員可能是最難搞的人；他們會說些別人不會說的話，只因為他們是家人。當你正努力爬出健康不佳和食物選擇錯誤的桶子，他們可能就會是在你生活周遭想把你拉回桶子的「其他人」；這些人跟你的資訊不對等，或者是絲毫不想改變。

他們不在意你變好，但會在意你變得比他們好。就像桶子裡的碳水化合物，想把你拉回他們的等級。他們可能會是某些你最意想不到的人，因此你必須對此做好心理準備。他們會非常積極跟你分享他們未經檢驗與學習、或是資料有誤的意見。跟他們爭論或試圖改變他們的心態，往往是令人心神俱疲的浪費時間和精力。他們不曉得自己不知道什麼。

相關書摘 ▶《生酮飲食》：進入生酮生活的首要步驟，是先把食物櫃清理一遍

書籍介紹

本文摘錄自《生酮飲食：擺脫脂肪、糖尿病、慢性病、高血壓、癌症……，從飲食改善體質》，四塊玉文創出版

作者：伊安・普拉瑟（Ian R. Prather）、吉姆・威勒斯（Jim Withers）

譯者：朱耘

生酮飲食好麻煩？

生酮食材都高單價？

生酮療法真的有用嗎？

這些使我們對生酮飲食望而卻步的各種疑問，

本書一一為你擊破！

精簡易懂的說明，讓你了解糖分食品的危害；

簡單基礎的步驟，帶你進入生酮飲食的世界。

本書特色

◆我們生來就能吃生酮飲食

除了教你如何實行生酮飲食法，更教你擺脫對生酮飲食的錯誤觀念，開啟真正的生酮生活。

◆食品廠、大藥廠不能說的秘密

食品業者、大藥廠、餐廳在飲食中添加了甚麼？糖分化身為56種名稱藏身於食物成分表中，我們的生活中到底攝取了多少糖分？

◆七個簡單步驟就開始生酮生活

清理食物櫃、敞開心胸學習生酮飲食、計算個人巨量、實行生酮飲食生活……等七個簡單步驟，讓你健康又輕盈。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航