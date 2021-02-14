編輯推薦2020書單【美國政治篇】：政治正確激化家鄉的異鄉人，投給川普意外嗎？

各位，辛苦了。

走過不平靜的2020年，有機會看到這篇文章的朋友們，想必過去的一年，都過得有些煎熬吧？從宏大的國際時局，到渺小的個人，都面對許多未曾想像過的考驗。

這個考驗，也包括我個人最熟悉的國際事務。工作四年，作為一位負責國際領域的編輯，我在2020年印象最深刻的國際新聞，除了全球疫情、安倍晉三辭職與英國完成脫歐以外，就是四年一度的美國大選。

四年前的美國大選，是我跟這份工作結緣的開始，因此對我來說，能在四年後向讀者們好好介紹美國選舉，是一件極其榮幸的事情。

2020年的美國大選，寫下許多歷史紀錄，也是美國立國兩百餘年，民主制度最受考驗的一場大選。這場太平洋對岸的選舉，在台灣引起非常高度的討論，以下幫各位挑選了五本書，對於理解美國政治、選舉與文化，都值得細細品味。

拜登戰川普，爭奪進入《總統俱樂部》的門票

Photo Credit: 八旗文化出版

「總統的苦，只有總統知道。」美國總統應該是全世界最沉重的一份工作，雖然應徵的人絡繹不絕，但能錄取的那個人，都值得被歷史給記錄下來。前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）曾說「你人生中過去的所有經驗，都不可能幫你做一個好總統做好準備。」

這本書的兩位作者是《時代雜誌》的前總編輯與現任副總編輯，他們爬梳大量的史料、講稿、電報，寫出了12位美國總統的故事。當年聲勢如日中天的老布希（George H. W. Bush），意外敗給年輕小夥子柯林頓（Bill Clinton），很難想像當下老布希到底是什麼樣的心情；更讓人不可思議的是，兩人後來情同父子。選舉上殺得你死我活的對手，竟然產生深厚的情感，到底是為什麼？

如果想理解近代美國政治格局，來這間什麼事都有可能發生的總統俱樂部，點一杯馬丁尼、聽故事，就對了。

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那是條《通往自由之路》，還是共和黨的窮途末路？

Photo Credit: 八旗文化出版

「以前主張解放黑奴跟財富平等，共和黨怎麼會從林肯（Abraham Lincoln）時代，變成現在這個樣子？」這個問題，在2016年川普（Donald Trump）獲得共和黨提名時，已被討論過一次。這是美國兩黨政治立場與政黨板塊變化的結果，我們可能很難想像，過去美國南方是堅定的民主黨票倉，但隨著公共政策與時代巨輪的轉動，兩黨選民產生了根本性的變化。

本書的作者是著名美國歷史學者，特別點出三位共和黨籍總統林肯、老羅斯福（Theodore Roosevelt）與艾森豪（Dwight D. Eisenhower），他們捍衛共和黨古典的價值觀，也就是不分階級與種族的全民政府，而且是積極有為的大政府；不過共和黨卻在種族主義與反移民的浪潮下，一次次被推向保守主義的一端。

這本書雖明寫共和黨，實則檢視百年來美國政黨政治的發展，以及意識形態的擺盪；這條通往自由之路，卻讓共和黨越來越不自由。

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當《家鄉裡的異鄉人》越來越多，投給川普錯了嗎？

Photo Credit: 群學出版

來自加州的自由派大學教授，遇到路易斯安那州的茶黨選民，這會激盪出什麼樣的火花？想必這樣的題材很吸引人吧！那請一定要看這本書。

作者是個不折不扣的自由派社會學教授亞莉・霍希爾德（Arlie Russell Hochschild），來到美國南方這些川普死忠支持者的大本營，田野調查整整五年，訪問60位選民，更寫了多達4000頁的採訪稿。走出同溫層，霍希爾德寫出了被評選為理解川普現象必讀的六本書之一的大作，點出川普崛起的重點心理狀態：人民想實現美國夢，但是出於各式各樣的理由，他們覺得自己被人拉住，這使得右派感到沮喪、憤怒且被政府出賣。種族是這個故事的核心。

許多右派論述的矛盾、衝突，看似不可思議，但其實理解政治不能擺脫「人性」與「情感」，很多時候這種感性層面的影響，是超脫常理跟學院派思維的。

常言道：落葉歸根，故鄉獨好。這些右派選民的想法，被政治正確否定，讓他們成為自己家鄉裡的異鄉人；這種情感面的強烈衝擊，有家卻回不得，投給川普，意外嗎？

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即使是家財萬貫的川普，也有一位躲在《黑暗巨塔》裡的金主

Photo Credit: 堡壘文化

我們知道川普很有錢，但再怎麼有錢也不可能只靠自己打一場總統大選。2016年，川普頗受爭議的行事作風，導致沒有銀行願意貸款他，唯一貸款給他的是德國「德意志銀行」。川普當選後，許多人都在問，為什麼德意志銀行要貸款給川普？官方說法是「不針對個別顧客相關事務發表評論」，但實際上呢？

該銀行高階經理人私下說：我們真的不知道為什麼。

川普入主白宮後，可想而知，大家會深入挖掘他所做過的每一筆交易、他所共事過的每一位夥伴、他所收到的每一筆貸款——而其中很多筆貸款都跟德銀有關。不僅是選舉資金的貸款，川普在金融危機期間與德意志銀行的往來，也有著難以梳理的關係。對於這位富商總統的崛起過程，一定要看支持他進入白宮的這棟黑暗巨塔，到底長什麼樣。

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被《心智操控》的美國人，選出川普一點也不令人意外

Photo Credit: 野人文化

「劍橋分析」這間數據公司聲名大噪，是因為在2016年他們做了兩件顛覆國際政治格局的壯舉：讓英國脫歐、幫川普當選。但他們到底是怎麼做到的？這本書之所以值得好好介紹，是因為作者本人是劍橋分析的共同創辦人與研究總監克里斯多福・懷利（Christopher Wylie），他的爆料，讓劍橋分析的內募得以揭開。

川普當年參選，被許多人當成笑話。根據懷利自己的說法，某次開會的時候幾個人在取笑川普，「我的老天啊，這些美國佬沒有極限耶！」在場幾乎每個人都笑了。但他笑不出來，因為他知道大規模的心理戰有多恐怖。

選戰後期，某一刻他才真正意識到，他打造的工具可能會變成川普入主白宮的關鍵，懷利心中的恐懼霎時昇到極點。開票當晚，知道他在劍橋分析工作的人，不斷傳訊息給他，怪罪於他們的行為，讓全世界承受後果。

川普當選不是單一因素，而是各種條件交織之下產生的結果，網路對選舉的影響，更是以往所未能深入探究的領域。看看這位劍橋分析的吹哨者，怎麼解讀被他們心智操控的美國人，做出他們所預期的抉擇。

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雖然已進入2021年，拜登時代也在美國正式展開，但川普所留下來的政治遺產，卻正要開始發酵。他的群眾魅力，凝聚出一群過往不可能站在一起的人們，成為他的堅定支持者；也因為他的主張，讓一群長期沉默的聲音，被美國社會給聽見。

因此關於美國政治未來十年的發展，研究川普、研究2020年美國大選，都是非常重要的起點。

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核稿編輯：翁世航