紅包、春聯、打麻將⋯⋯這些農曆新年相關的英文怎麼說？

農曆新年又要到了!既要忙著大掃除、貼春聯,還要討紅包、打麻將!讓VoiceTube教你用五大英文關鍵字詞介紹春節!

紅包英文 red envelope / red packet

「紅包」的英文就是red envelope,也有人說red packet。Envelope的意思是「信封」,而packet的意思則是「小包裝,小袋子」,所以red envelope和red packet就是「紅包」啦!另外,在紅包裡裝錢的用意就是要祝福收到的人在新的一年中平安吉祥、好運連連,所以英文就直接稱之為lucky money。

During Lunar New Year, people give red envelopes to children and elders to wish them good luck and longevity. 過農曆新年時,人們會發紅包給小孩和長輩,祝福他們吉祥如意、長命百歲。

除夕 Lunar New Year’s Eve / Chinese New Year’s Eve

形容詞lunar原意是「月亮的」。因為華人廣泛使用的農曆是依據月亮的陰晴圓缺所制定,所以「農曆」的英文就是lunar calendar,現今也以Chinese calendar統稱。而「農曆新年」英文就稱之為Lunar New Year或是Chinese New Year。名詞eve的意思是「前夕;前日」,所以「除夕」的英文就是Lunar New Year’s Eve/ Chinese New Year’s Eve,搭配的介系詞是on。

要注意,因為Lunar/ Chinese New Year’s Eve是特殊節慶,所以每個單字的首字母都要大寫,「初一」(Lunar New Year’s Day/ Chinese New Year’s Day)也是同理。

My family will gather to have a big dinner on Lunar New Year’s Eve (=Chinese New Year’s Eve). 我家人會在除夕團圓吃大餐。

大掃除 spring cleaning

動詞clean(打掃,清潔)加上 -ing就可作名詞使用,表示「清掃,掃除,清潔」。由於在歐美文化中也有入春時進行大掃除的習慣,而「新春大掃除」也是在農曆的春天進行,所以其英文就直接引用spring cleaning來表示。常搭配的動詞包含do「做,進行」、start「開始」和finish「結束、完成」。

My mom started spring cleaning three days before Lunar New Year’s Eve. 我媽在除夕前三天就開始大掃除了。

春聯 spring couplet

名詞couplet的單數形指的就是「對句,對聯」,所以春節拿來垂直貼在門口兩側的「春聯」,其英文就是spring couplet,而水平貼在門框上方的「橫批」英文則是horizontal scroll。「貼春聯」的英文是put on spring couplet(s)或是hang spring couplet(s)。順道補充,春聯上使用的「書法」英文是Chinese calligraphy 。

One of the most iconic Lunar New Year traditions is hanging brand-new spring couplets on the sides of every door. 農曆新年最具代表性的傳統之一是在每扇門的側邊貼上全新的春聯。

With years of experience in practicing Chinese calligraphy, Anna was able to write beautifully on the spring couplets. Anna因為練了好幾年的書法,所以才能寫出漂亮的春聯。

麻將 Mahjong

「麻將」是大中華文化中的代表性特色,其英文採音譯的方式表現,直接唸做mahjong,拼字的部分要注意中間的h。「打麻將」的搭配動詞是play,可別說成hit mahjong了喔!類似的用法包含「打撲克牌」(play cards)、「打電動」(play video games)等等。

Oh, man! I stayed up all night playing mahjong on New Year’s Eve and lost over 2,000 dollars! 天啊!我除夕熬夜打了一整晚的麻將,輸了超過兩千元!

學會以上的單字和用法,就可以大聲、有自信地向外國人介紹農曆年啦!VoiceTube在這裡先跟大家拜個早年,祝福大家財源滾滾、萬事如意,牛年行大運!

