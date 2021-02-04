緬甸政變後民眾首次上街抗議，至少3名示威者遭逮捕

《路透社》報導，緬甸軍事政變進入第四天，緬甸第二大城市曼德勒今（4日）首次街頭抗議活動，至少3名示威者在抗議活動中被捕。

由於不滿2月1日軍方扣押緬甸實質領導人翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）與眾多政府高層，接管民選政權，今天在曼德勒爆發了首場街頭抗議活動。臉書上傳播影片顯示，在曼德勒醫科大學外約有20人，舉著寫著「人民抗議軍事政變」的橫幅布條抗議。現場的示威者們高呼「我們被捕的領袖們，快釋放！快釋放！」

來自曼德勒和仰光3個組織的學運人士已向路透社證實，示威中至少有3人遭到逮捕。

2月1日緬甸軍方發動政變後，宣布國家進入一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，並承諾一年的緊急狀態結束後，將重新舉行公平且乾淨大選以還政於民。此次軍方發動政變的理由，即是不滿翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在去年11月的全國大選之後，無視他們認為有眾多選舉舞弊情形的指控。

《中央社》報導，不滿政變的緬甸網友，也效法泰國學運，在推特發起各式的主題標籤，如「緬甸發生了什麼事情」（#WhatsHappeningInMyanmar）。緬甸網友發起「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement），透過臉書等社群媒體號召緬甸30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工罷工，藉此抗議軍方奪權，因此3日開始出現第一線的醫護人員開始罷工。

People's Protest in #Mandalay. A educated youths (some of them are my friends) have organised against the #militarycoup this morning. Two people have allegedly been arrested. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/iH1l7vTJlV — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) February 4, 2021

《路透社》報導，在武漢肺炎病例仍不斷攀升的情況下，至少有20個國立醫院的醫護參與罷工表達對使軍方的不滿。不過緬甸軍方今天起卻開始施壓電信營運商不能連線臉書。

Lets fight till we get JUSTICE.

The world needs to HEAR OUR VOICES!

We need to be strong

Let fight together for this.. stay strong and keep fighting!!❤ #HearTheVoiceOfMyanmar#RespectOurVotes#SaveMyanmar pic.twitter.com/1rE5SUoouS — kendallroseL 🇲🇲 (@sandarwinKR) February 4, 2021

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範