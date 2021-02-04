2021/02/04,
國際

緬甸政變後民眾首次上街抗議，至少3名示威者遭逮捕

緬甸政變後民眾首次上街抗議，至少3名示威者遭逮捕
2月1如，在泰國的緬甸移工，舉著翁山蘇姬和翁山將軍的照片，在緬甸大使館外抗議軍方的政變行動。Photo Credit：REUTERS/達志影像

我們想讓你知道的是

緬甸軍事政變進入第4天，緬甸網民也開始在網路上發起「緬甸公民不服從運動」，緬甸第二大城市曼德勒4日首次出現街頭抗議活動，至少3人在抗議活動中被捕。

路透社》報導，緬甸軍事政變進入第四天，緬甸第二大城市曼德勒今（4日）首次街頭抗議活動，至少3名示威者在抗議活動中被捕。

由於不滿2月1日軍方扣押緬甸實質領導人翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）與眾多政府高層，接管民選政權，今天在曼德勒爆發了首場街頭抗議活動。臉書上傳播影片顯示，在曼德勒醫科大學外約有20人，舉著寫著「人民抗議軍事政變」的橫幅布條抗議。現場的示威者們高呼「我們被捕的領袖們，快釋放！快釋放！」

來自曼德勒和仰光3個組織的學運人士已向路透社證實，示威中至少有3人遭到逮捕。

2月1日緬甸軍方發動政變後，宣布國家進入一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，並承諾一年的緊急狀態結束後，將重新舉行公平且乾淨大選以還政於民。此次軍方發動政變的理由，即是不滿翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在去年11月的全國大選之後，無視他們認為有眾多選舉舞弊情形的指控。

中央社》報導，不滿政變的緬甸網友，也效法泰國學運，在推特發起各式的主題標籤，如「緬甸發生了什麼事情」（#WhatsHappeningInMyanmar）。緬甸網友發起「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement），透過臉書等社群媒體號召緬甸30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工罷工，藉此抗議軍方奪權，因此3日開始出現第一線的醫護人員開始罷工。

路透社》報導，在武漢肺炎病例仍不斷攀升的情況下，至少有20個國立醫院的醫護參與罷工表達對使軍方的不滿。不過緬甸軍方今天起卻開始施壓電信營運商不能連線臉書。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範