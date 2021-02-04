土耳其頂尖大學抗議總統指派校長，政府出動鎮壓、斥學生「恐怖份子、LGBT變態」

土耳其知名學府海峽大學（Boğaziçi University）近幾周以來爆發抗爭，學生抗議總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）強行指定新校長，認為政府不應干預校園學術自由，其他大學也發起示威聲援海峽大學。政府未有讓步跡象，更將抗爭學生斥為「恐怖份子」、「LGBT變態們」，引來外界更多撻伐。

綜合《Politico》歐洲版與《衛報》報導，海峽大學位於伊斯坦堡，是土耳其最受好評的大學學府，總統艾爾多安推翻校方決定，今（2021）年元旦宣布指派他領導的正義與發展黨（AKP，以下簡稱正發黨）黨員布盧（Melih Bulu）出任校長，4天後即就任。

此舉引發學生團體和教職人員憤怒。自1980年土耳其軍事政變之後，海峽大學校長都是由校方自行決定。此外，海峽大學在土耳其是相對開明的機構，在土耳其解除女性不得戴頭巾的禁令前，校園內的女性早已可依意願戴上頭巾；校內也有不少女權倡議者和性少數LGBTQI族群團體。艾爾多安的正發黨則較保守，安插自己人任職校長，被視為有干預自由風氣的企圖。

空降傀儡校長，政府見不得招生多元與學術自由

被艾爾多安選中的布盧，在2015年曾代表正發黨出選國會議員，選舉失利後獲得另1所大學的校長職位。海峽大學講師坎丹（Can Candan）指出，據校方內部規定，校長必須從校內教職員裡遴選而出，直接指定外部人士出任很明顯不符合校規，「這所學校的自治原則是由下而上。其他學校的空降校長都會引發資格方面的質疑，更不要說是海峽大學的校長」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年2月1日，警察驅散海峽大學示威學生。

布盧本身是海峽大學校友，但他的碩士論文指導教授現在正忙著審查布盧論文疑似有剽竊。布盧稱這是誹謗，他也拒絕自行下台，但允許學生繼續抗議；布盧自稱是個「會聽重金屬搖滾樂的校長」，想藉此拉近與年輕人的距離，學生於是在校長室外彈奏美國重金屬樂隊Metallica的名曲＜傀儡大師＞（Master of Puppets），諷刺他是艾爾多安的傀儡。

Students in Boğaziçi calls the trustee rector of AKP, Melih Bulu to resign by playing Master Of Puppets by Metallica after he specifically stated that he listens metal music. pic.twitter.com/KzR1R7wEjH — Socialist Student Movement - International (@SocialistMov) January 6, 2021

海峽大學社會學系學生伊爾瑪茲（Devrim Barış Yılmaz）表示，「海峽大學學風奠基於自由與正義，政府則試圖將所有大學塑造成他們要的樣子。當總統（艾爾多安）提到海峽大學時，他的憎惡表露無遺」。心理學系教授穆岡（Esra Mungan）指出，布盧不願自行退位，反映出他想要「征服」海峽大學的心態；而海峽大學招生多元，教導學生接觸與容忍不同觀點，這是真正讓艾爾多安不滿的原因。

穆岡過去與1000多名同事簽署呼籲與庫德族武裝份子停戰的請願書，結果被拘留40天，有些人後來在審判中被剝奪教職；土耳其學術自由在國際評比落後，穆岡對此並不意外，但她憂心學者與優秀學生流失將損害國力。據土耳其《共和國日報》（Cumhuriyet）2019年報導，約7成土耳其海外留學生表示，取得學位之後也不想回國。

土耳其知識份子在1930年代常面臨流放命運，但規模與1980年代相比還算小意思；1980年軍事政變後，約1400名學者遭清算。土耳其軍方2016年亦曾發動政變，企圖推翻艾爾多安但失敗，此後政府加強箝制學術自由，逾200多所大學教授被捕或撤職。

警察校門外用催淚瓦斯，總統分化青年

學生抗議近1個月，本周在伊斯坦堡至少250人被捕、土國首都安卡拉也逮捕69人，絕大多數是學生。這是土耳其繼2013年民眾抗議政府將公園改建為購物中心之後的最大官民衝突，艾爾多安將示威學生稱為「恐怖份子」，譴責他們利用「例行」的校長任命來煽動其他大學抗爭；警方上周鎮壓時，在海峽大學大門外對學生使用催淚瓦斯，還發布武裝部隊攻堅學生公寓並逮捕45人的畫面。

《法新社》與《半島電視台》報導，上周五，海峽大學的LGBT學生團體在抗爭時使用了印有伊斯蘭聖地的彩虹旗，有4人因此被捕。內政部長索依盧（Suleyman Soylu）周末表示，「已經逮捕4個LGBT變態」，並於本周二在推特寫道：「我們該容許那些侮辱聖地的LGBT變態嗎？當然不。我們該容許那些企圖佔領校長室的LGBT變態嗎？當然也不。」這則留言被推特標註為違反仇恨行為守則。

而總統艾爾多安在本周一黨內演說中，對正發黨青年喊話，「我們會把我們的年輕人領向未來，就像那些我國光榮歷史裡的年輕人們，而不是那些LGBT」，他稱讚正發黨青年「你們不是LGBT，不是那些蓄意搞破壞的傢伙，相反地，你們是破碎心靈的修復者」。

艾爾多安如此說之後，海峽大學學生再次示威，有些其他學校學生也加入，引來百餘名警察包圍校門；《路透》報導，警方檢查證件後會允許學生進入校園，其他人則被要求離開，包含數名在野黨國會議員也不得其門而入。稍晚警方進入校園，驅離守在校長室大樓外的學生，周一共逮捕159人。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 群眾抗議政府指定海峽大學校長、聲援被捕的LGBT團體學生。

土國總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）稱，周一的抗爭肇因於校方拒絕1個LGBT社團的成立申請，「這項申請是企圖踐踏我們的價值觀」。

《法新社》指出，在土耳其現代史中，同性戀一直都是合法的，雖然常會受到歧視騷擾。在艾爾多安的統治下，LGBT活動、包含伊斯坦堡同志大遊行，都遭到禁止。

政府倡導宗教虔誠，年輕人更在乎就業

艾爾多安的正發黨掌權近20年，老一輩推崇他對道路、醫院等基礎建設有功，且提高勞工生活水準，但是年輕世代則感受不到，因為土耳其近年來飽受政治與經濟動盪，又大力推動社會邁向保守與宗教虔誠之路。土國去年不顧聯合國教科文組織反對，將聖索菲亞大教堂改成清真寺、恢復伊斯蘭教徒禮拜；宗教事務局上月還忽然宣布，不得使用古老的「邪眼」（nazar boncuğu）作護身符，因為一切除了真主阿拉以外的態度和行為都是被禁止的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 土耳其宗教事務局禁止民間用「邪惡之眼」來當護身符。

然而，與其做這些功夫，民眾更在乎政府清廉和維持經濟的能力。《半島電視台》指出，土國政府支出浪費程度近來受到抨擊，例如為官員購置豪華車輛等，外交部和內政部編列預算共增加約17.5億美元。

失業的年輕人似乎也無法接受艾爾多安所策劃的未來。土耳其人口約8200萬人，1990年代中期至2010年代初期出生的年輕世代佔總人口約39%；2023年土國總統暨國會大選將有500萬名首投族，這可能影響艾爾多安和正發黨選情。

伊斯坦堡經濟研究諮商公司總經理賽丘奇（Can Selçuki）對《衛報》表示，據公司最新調查，土耳其青年失業率高達29%，應屆畢業生約38%失業，以此趨勢，失業率將會越來越高。

賽丘奇指出，他觀察到新一代年輕人非常獨立、也善於表達，非常清楚自己想要什麼，年輕人埋怨努力工作也無法有所發展，因為現在的土耳其根本沒有唯才是用；年輕人也不在乎黨派身份，「管他是誰要來服務公眾，現在只希望真的有服務這件事存在」。

Photo Credit：AP / 達志影像 海峽大學學生抗議政府干預學術自由及逮捕LGBT團體學生，舉牌稱「年輕人會勝利」。

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核稿編輯：黃筱歡