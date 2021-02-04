土耳其頂尖大學抗議總統指派校長，政府出動鎮壓、斥學生「恐怖份子、LGBT變態」
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土耳其總統艾爾多安干預校園自治與學術自由，指派黨員擔任國內第一名校校長，引發學生抗議；政府不但出動武裝鎮暴警察在校門口鎮壓、逮捕，更將學生斥為恐怖分子、斥性少數族群為變態。土耳其學術自由越來越低、人才外移，國內青年失業率也增高。
土耳其知名學府海峽大學（Boğaziçi University）近幾周以來爆發抗爭，學生抗議總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）強行指定新校長，認為政府不應干預校園學術自由，其他大學也發起示威聲援海峽大學。政府未有讓步跡象，更將抗爭學生斥為「恐怖份子」、「LGBT變態們」，引來外界更多撻伐。
綜合《Politico》歐洲版與《衛報》報導，海峽大學位於伊斯坦堡，是土耳其最受好評的大學學府，總統艾爾多安推翻校方決定，今（2021）年元旦宣布指派他領導的正義與發展黨（AKP，以下簡稱正發黨）黨員布盧（Melih Bulu）出任校長，4天後即就任。
此舉引發學生團體和教職人員憤怒。自1980年土耳其軍事政變之後，海峽大學校長都是由校方自行決定。此外，海峽大學在土耳其是相對開明的機構，在土耳其解除女性不得戴頭巾的禁令前，校園內的女性早已可依意願戴上頭巾；校內也有不少女權倡議者和性少數LGBTQI族群團體。艾爾多安的正發黨則較保守，安插自己人任職校長，被視為有干預自由風氣的企圖。
空降傀儡校長，政府見不得招生多元與學術自由
被艾爾多安選中的布盧，在2015年曾代表正發黨出選國會議員，選舉失利後獲得另1所大學的校長職位。海峽大學講師坎丹（Can Candan）指出，據校方內部規定，校長必須從校內教職員裡遴選而出，直接指定外部人士出任很明顯不符合校規，「這所學校的自治原則是由下而上。其他學校的空降校長都會引發資格方面的質疑，更不要說是海峽大學的校長」。
布盧本身是海峽大學校友，但他的碩士論文指導教授現在正忙著審查布盧論文疑似有剽竊。布盧稱這是誹謗，他也拒絕自行下台，但允許學生繼續抗議；布盧自稱是個「會聽重金屬搖滾樂的校長」，想藉此拉近與年輕人的距離，學生於是在校長室外彈奏美國重金屬樂隊Metallica的名曲＜傀儡大師＞（Master of Puppets），諷刺他是艾爾多安的傀儡。
海峽大學社會學系學生伊爾瑪茲（Devrim Barış Yılmaz）表示，「海峽大學學風奠基於自由與正義，政府則試圖將所有大學塑造成他們要的樣子。當總統（艾爾多安）提到海峽大學時，他的憎惡表露無遺」。心理學系教授穆岡（Esra Mungan）指出，布盧不願自行退位，反映出他想要「征服」海峽大學的心態；而海峽大學招生多元，教導學生接觸與容忍不同觀點，這是真正讓艾爾多安不滿的原因。
穆岡過去與1000多名同事簽署呼籲與庫德族武裝份子停戰的請願書，結果被拘留40天，有些人後來在審判中被剝奪教職；土耳其學術自由在國際評比落後，穆岡對此並不意外，但她憂心學者與優秀學生流失將損害國力。據土耳其《共和國日報》（Cumhuriyet）2019年報導，約7成土耳其海外留學生表示，取得學位之後也不想回國。
土耳其知識份子在1930年代常面臨流放命運，但規模與1980年代相比還算小意思；1980年軍事政變後，約1400名學者遭清算。土耳其軍方2016年亦曾發動政變，企圖推翻艾爾多安但失敗，此後政府加強箝制學術自由，逾200多所大學教授被捕或撤職。
警察校門外用催淚瓦斯，總統分化青年
學生抗議近1個月，本周在伊斯坦堡至少250人被捕、土國首都安卡拉也逮捕69人，絕大多數是學生。這是土耳其繼2013年民眾抗議政府將公園改建為購物中心之後的最大官民衝突，艾爾多安將示威學生稱為「恐怖份子」，譴責他們利用「例行」的校長任命來煽動其他大學抗爭；警方上周鎮壓時，在海峽大學大門外對學生使用催淚瓦斯，還發布武裝部隊攻堅學生公寓並逮捕45人的畫面。
《法新社》與《半島電視台》報導，上周五，海峽大學的LGBT學生團體在抗爭時使用了印有伊斯蘭聖地的彩虹旗，有4人因此被捕。內政部長索依盧（Suleyman Soylu）周末表示，「已經逮捕4個LGBT變態」，並於本周二在推特寫道：「我們該容許那些侮辱聖地的LGBT變態嗎？當然不。我們該容許那些企圖佔領校長室的LGBT變態嗎？當然也不。」這則留言被推特標註為違反仇恨行為守則。
而總統艾爾多安在本周一黨內演說中，對正發黨青年喊話，「我們會把我們的年輕人領向未來，就像那些我國光榮歷史裡的年輕人們，而不是那些LGBT」，他稱讚正發黨青年「你們不是LGBT，不是那些蓄意搞破壞的傢伙，相反地，你們是破碎心靈的修復者」。
艾爾多安如此說之後，海峽大學學生再次示威，有些其他學校學生也加入，引來百餘名警察包圍校門；《路透》報導，警方檢查證件後會允許學生進入校園，其他人則被要求離開，包含數名在野黨國會議員也不得其門而入。稍晚警方進入校園，驅離守在校長室大樓外的學生，周一共逮捕159人。
土國總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）稱，周一的抗爭肇因於校方拒絕1個LGBT社團的成立申請，「這項申請是企圖踐踏我們的價值觀」。
《法新社》指出，在土耳其現代史中，同性戀一直都是合法的，雖然常會受到歧視騷擾。在艾爾多安的統治下，LGBT活動、包含伊斯坦堡同志大遊行，都遭到禁止。
政府倡導宗教虔誠，年輕人更在乎就業
艾爾多安的正發黨掌權近20年，老一輩推崇他對道路、醫院等基礎建設有功，且提高勞工生活水準，但是年輕世代則感受不到，因為土耳其近年來飽受政治與經濟動盪，又大力推動社會邁向保守與宗教虔誠之路。土國去年不顧聯合國教科文組織反對，將聖索菲亞大教堂改成清真寺、恢復伊斯蘭教徒禮拜；宗教事務局上月還忽然宣布，不得使用古老的「邪眼」（nazar boncuğu）作護身符，因為一切除了真主阿拉以外的態度和行為都是被禁止的。
然而，與其做這些功夫，民眾更在乎政府清廉和維持經濟的能力。《半島電視台》指出，土國政府支出浪費程度近來受到抨擊，例如為官員購置豪華車輛等，外交部和內政部編列預算共增加約17.5億美元。
失業的年輕人似乎也無法接受艾爾多安所策劃的未來。土耳其人口約8200萬人，1990年代中期至2010年代初期出生的年輕世代佔總人口約39%；2023年土國總統暨國會大選將有500萬名首投族，這可能影響艾爾多安和正發黨選情。
伊斯坦堡經濟研究諮商公司總經理賽丘奇（Can Selçuki）對《衛報》表示，據公司最新調查，土耳其青年失業率高達29%，應屆畢業生約38%失業，以此趨勢，失業率將會越來越高。
賽丘奇指出，他觀察到新一代年輕人非常獨立、也善於表達，非常清楚自己想要什麼，年輕人埋怨努力工作也無法有所發展，因為現在的土耳其根本沒有唯才是用；年輕人也不在乎黨派身份，「管他是誰要來服務公眾，現在只希望真的有服務這件事存在」。
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新聞來源：
- Turkish university protests continue over Erdoğan-appointed rector（Politico）
- Student protests grow as Turkey's young people turn against Erdoğan（衛報）
- Turkey arrests dozens of students at peaceful protest over LGBT rights（法新社 via France 24）
- ‘Hateful conduct’: Twitter denounces Turkish minister’s comments（半島電視台）
- Turkey’s religious authority denounces ‘evil-eye’ charms（半島電視台）
核稿編輯：黃筱歡