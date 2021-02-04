「防疫照顧假」勞動部未強制雇主給薪，財政部、新北市今年祭出誘因鼓勵企業

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情需要，勞動部於去（2020）年制定了「防疫照顧假」的特別措施，勞工家庭如需親自照顧12歲以下學童，家長其中1人得向雇主申請此假。

勞動部的立場與去年相同，勞工提出申請，雇主應予准假，但因不可歸責勞資雙方，因此未強制雇主給薪。但財政部今年祭出租稅誘因，雇主若願意在員工請防疫照顧假時，仍給付薪水，該筆薪資費用於計稅時可加倍減除。

因不可歸責於勞資雙方，勞動部未強制雇主給薪

《中央社》報導，為確保開學前校園環境衛生安全，疫情指揮中心昨（3）天宣布將延後開學，家長可請防疫照顧假。勞動部說，勞工提出申請，雇主應予准假，但因不可歸責勞資雙方，因此未強制雇主給薪。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛昨天表示，「防疫照顧假」是防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，雇主也不可以因為勞工請防疫照顧假，而視為曠工，或是強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利處分。

參考勞動部在臉書粉專的問答說明，雇主如因員工請「防疫照顧假」扣發全勤獎金，將依違反《勞基法》第22條工資未全額給付處罰。如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反《勞基法》第38條或第43條規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

財政部提供租稅誘因、新北市提供獎勵金，鼓勵企業給薪

（中央社）疫情指揮中心昨（3）日宣布將延後開學，家長可請防疫照顧假，財政部表示，雇主若願意在員工請防疫照顧假時，仍給付薪水，該筆薪資費用於計稅時可加倍減除，提供租稅誘因鼓勵企業給薪。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，高中職以下學校延後到2月22日開學，延後開學期間（2月18日至21日），家長其中一人如有照顧12歲以下學童以及國中、高中、五專1到3年級持有身心障礙證明子女，可申請「防疫照顧假」。

財政部表示，按照紓困特別條例，員工請防疫照顧假期間，雇主如果仍願意發放薪資，未來申報營所稅時，該筆費用可加倍於計稅時扣除。

假設雇主4天給薪1萬元，正常情況計稅時只能核實扣除1萬元薪資成本，但若為防疫照顧假期間薪資，則可加倍以2萬元扣除，降低應稅所得，達到減輕稅負效果。

財政部進一步說明，防疫照顧假給薪的雇主，想適用成本費用加倍減除租稅優惠，應於辦理該年度所得稅結算、決算或清算申報時，依規定格式填報，並檢附請假紀錄、薪資金額證明、計算明細表及相關證明文件。

《自由時報》報導，新北市政府勞工局長陳瑞嘉鼓勵雇主提供優於法令相關措施，事後可向勞工局申請「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」，核可後每項措施可獲1萬元、最高5萬元的獎勵金。

陳瑞嘉表示，去年有多達10家企業在疫情期間提供員工「有薪的防疫照顧假及隔離檢疫假」，新北市不僅將這些企業納入獎勵，肯定支持防疫工作及照顧員工，並公開頒獎表揚，鼓勵企業主動創造勞資和諧雙贏。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡