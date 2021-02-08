英文面試不要說「I need the job.」——那些一不小心就會踩到的地雷

年關將近，又是一波轉職潮。我們輔導過許多為了轉職外商來進修英文的案例，其中Mark是本土PC製造廠的PM，想轉到外商，面試了幾家外商都沒有下文。在他跟顧問做了精準模擬面試後才發現，原來他每次面試到最後，面試官問他有什麼問題，他劈頭就問：What is your working time? 面試官很自然會認為，他對工作目標、專業貢獻的關心，遠不如工作時間和休假。

今天就一起來看看英語面試中，那些一不小心就會踩到的地雷。

（X）I need the job.

給人印象：自我中心

面試中不要說「我需要這份工作。」你的需求是你自己的事，企業會僱用對組織有幫助的人，而不是需要工作的人。會說I need the job的人，透露出以自我為中心的心態，這樣的人不會為公司工作，而是為自己工作。

面試者應該要告訴雇主，你想要（want）這份工作，而不是你需要（need）。Want和need最大的差別在於，want是心理上的，是一種欲望，可能是成就感；need是生理的需求，像是工作才能養活自己。

（O）I want the job.

（O）I want you to know that I am very interested in the position and am ready to give it my all.

（X）It’s on my resume.

給人印象：急躁

面試官問的問題已經寫在履歷裡，為什麼還要問？有幾種可能。可能他沒注意到，如果回答“It’s on my resume.” 聽在耳裡就像是「履歷上不是寫了嗎？」

還有一種可能則是履歷中的敘述看不出潛力，想聽聽你本人怎麼說。特別是專業技能，這是你可以借題發揮的時候，可以說：

I am glad that you asked this question. 很高興你問這個問題。

（X）What does your company do? 貴公司是做什麼的？

給人印象：冒失、搞不清楚狀況

面試前做好準備，別搞不清楚公司基本資訊就去面試。一開口講這句話可能就被刷下來了。應該先做好功課，不要在面試時才問。你可以這樣問：

I saw that your company has recently done ____. Can you tell me a little more about this? 我看到貴公司最近做的____，我可以多知道一些嗎？

（X）My boss is awful. 我現在的老闆很糟糕。

給人印象：負面、愛抱怨

「為什麼想換工作」這題，別以為不可能有人會在面試時批評上一家公司或老闆。當過面試官的人都有經驗，這種人比比皆是。批評前同事、公司、老闆，會給人不專業、負面的印象。而且面試官心裡會認為，假如錄用你，等你要離職的時候，是不是也會這樣罵我們？換個角度，你可以這麼說：

I'm ready for a new challenge. 我想要有新的挑戰。

（X）What is your working time? 公司的上班時間是？

除了上面那句，以下兩種說法也不恰當：

（X）What are the hours like? 工作時間如何？

（X）When do I get vacation time, and how much? 什麼時候會有休假？有多少天？

給人印象：白目

確認錄取後，工時或休假才有意義。在還沒讓對方看出你的價值前，這類問題讓人懷疑你在意工時、休假等問題，超過工作目標、專業貢獻或生涯發展。與其關心幾點到幾點上班，還不如問：

What is it like day-to-day here? 這裡工作的每一天是如何進行的？

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航