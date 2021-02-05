蓋亞那「台灣辦公室」中國打壓下破局，台灣外交部：凸顯中國政府邪惡本質

外交部昨（4）天宣布，與南美蓋亞那（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識，在該國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），辦公室已於1月15日展開初期運作。然而，蓋亞那外交部昨日發布新聞稿宣布此項設處協議自此終止，該國仍會持續遵守「一個中國」政策。

台灣外交部於今（5）日上午發布新聞稿，除對此表達遺憾之外，也強烈譴責中國政府在國際不斷孤立台灣的做法，「只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。」

台外交部：凸顯中國政府邪惡本質，另有一說中國透過疫苗施壓蓋亞那

蓋亞那外交部4日發布新聞稿，澄清蓋國將持續遵守一個中國政策（One China Policy），未與台灣建立任何外交關係。由於已簽署的協議溝通有誤，這項協議自此已終止。

蓋亞那外交部指出，蓋國政府注意到諸多媒體報導了蓋亞那設立「台灣辦公室」一事，並表示蓋國仍會與中華人民共和國保持外交關係。

台灣外交部於今（5）日上午發布新聞稿，表達設處協定在雙方同意對外發布不到24小時之內，因中國政府施壓而片面宣布終止深表遺憾。

外交部表示，中國政府不斷在國際上孤立台灣的作法，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」對國際社會的鄭重宣示背道而馳。外交部指出，中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

另有一說是中國政府透過「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗施壓蓋亞那。《上報》報導，蓋亞那外長陶德（Hugh Todd）4日也在臉書發文，宣布中國對蓋亞那捐贈2萬劑武漢肺炎疫苗。報導中也提到，在台灣宣布將於蓋亞那設立辦公室消息一出，中國外交部第一時間並未公開表態，事實上駐當地大使館人員立即「進駐」蓋國外交部，緊盯蓋國擬妥上述聲明並發布才離開。

陸委會：設辦公室為主權國家正當權利，中共無權置喙

（中央社）外交部昨天宣布與蓋亞那外交部達成設立「台灣辦公室」的共識，中國大陸國台辦隨後表示「堅決反對」，陸委會對此強調，這是主權國家的正當權利，「中共根本無權置喙」。

外交部昨天稍早宣布，與蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方已於1月11日簽署設處協議，辦公室於1月15日展開初期運作。

中國大陸國務院台灣事務辦公室傍晚以發言人馬曉光答記者問的形式，發表書面稱「我們堅決反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構」；並稱「民進黨當局的各種伎倆改變不了台灣是中國一部分的事實」。

對此，大陸委員會晚間以書面形式應詢強調，國際社會重視台灣在民主、經濟、科技等各領域發展的優異成績。台灣在蓋亞那設立「台灣辦公室」，是持續深化與全球友好國家實質合作的證明，也是主權國家的正當權利，「中共根本無權置喙」。

陸委會並再次呼籲北京當局，放棄強加台灣的政治框架及惡意打壓，方有助於開展兩岸良性互動關係。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範