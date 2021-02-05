居住調查：民眾苦於買不起又租不好，跨黨派立委挺「巢運2.0」推囤房稅

財政部日前公布全台「囤房狀況」，而今（5）日包括崔媽媽基金會、巢運、OURS專業者組織等多個民間團體（以下簡稱巢運團體）在立法院前與民進黨、民眾黨和時代力量跨黨派立委召開記者會，公布民眾居住現況調查結果。

調查指出40歲以下的青年族群有6成月薪超過4萬，但過半都租屋且對買房抱持悲觀態度。巢運團體表示，政府現在以補貼舒緩高房價壓力，卻缺乏制度性改革，他們將聯合國會力量推動房產稅制改革並保障更多租屋族的居住權。

民團調查：民眾苦於買不起又租不好

巢運團體與台科大李根在老師聯手推出「天龍房屋」計畫，過程中邀請民眾填寫「居住現況調查問券」，截至昨（4）日收集到1990份有效填答，調查對象中，7成為40歲以下的青年族群，有6成月收入超過4萬元，意及「有一定經濟能力青年族群」為此次調查對象之大宗。

受訪者有超過一半以上為租屋族（53.2%），住在家人買的房子約三成五（35.1%），不到一成者是自行購屋居住（9.3%）；約有半數受訪者對買房抱持悲觀態度，認為至少要21-30年不吃不喝才買得起將近三成為最多（27.3%），而認為此生無望買房者約23.7%。

問卷也詢問受訪者目前在買房或租屋最大的痛苦原因為何，高房價以92.4%為最高，另外也有幾近半數的人認為房屋租金過高（51%）以及租屋相關補助是「看得到吃不到」（48.1％）。

巢運團體指出，雖然政府近年積極推動社會住宅、租金補貼、包租代管等措施，但民眾在居住上的痛苦感受未能有效緩解，關鍵在於政府的政策著重在福利補貼措施，而住宅市場制度性的改革投入不足，甚至是逃避處理。

例如面對高房價背後有百萬空屋的資源錯置；另外對於租屋黑市的現象不作為，使租屋市場無法成熟發展，民眾在難以買房之下，也缺乏安全有保障的替代性選擇。

這些問題未解造成社會住宅供不應求，要抽中只能靠運氣；而政院推出的租金補貼「看得到吃不到」。根據崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，有7成的房東不同意房客申請租金補貼，6成的房東將稅金轉嫁到房租上，5成的房客因為房東被追稅導致房東不給續約。

跨黨派立委：居住政策改革將進入深水區

民進黨立委江永昌表態，政府不能推說居住正義是長年問題就不解決，將會在立法院下會期提出申請租金補貼無須房東同意，租金支出不須列舉扣除，房客可直接申請扣除；解決現在房客申請租金補貼，最終成本還是轉嫁到自己身上的問題。

民進黨立委吳玉琴、范雲今天也到場支持；范雲表示，未來應推動房屋累進稅制改革。吳玉琴則說，在本屆立院續推相關法案的「時機已經成熟」，未來《租賃專法》應推動落實的部分包含要如何讓空餘屋能夠釋出到市場，並讓年輕人能夠租得起、能抵稅，而房東收房租要繳稅等，盼獲得跨黨派支持。

民眾黨立委蔡壁如則說，年輕人買不起房子，租屋就變成唯一的選項。2019年全台租屋家庭有102萬戶，推估有268萬人在租屋，加上在外租屋的學生族群，租屋人口比例相當高。她強調有數據才有管理，內政部應該面對租屋黑市，主動調查台灣的租屋現況；財政部則需要掌握房東逃漏稅制定有效對策。

蔡壁如表示，民眾黨的囤房稅修法重點是要逼出空屋，如果多屋者不想被課高稅率的囤房稅，就會誠實申報出租的房屋，出租減稅，可以比照單一自住的稅率。一旦實施，多屋者面對的就是「把房子租出去，誠實申報，但出租減稅」或是「不申報，被課囤房稅」2條路可以選。如此一來不僅可以收到房東的租賃所得稅，租屋市場也會更加透明，讓房客權益受到保障。

目前政府提供許多獎勵措施，但只有蘿蔔卻沒有棍棒，只會事倍功半。不論是課徵囤房稅提高不動產持有成本，逼出市場上的空屋；實價登錄讓房市更加透明；又或者是社會住宅、租金補貼等政策，都需要多管齊下，才能合力發揮抑制房價的作用，讓台灣的房市以及租屋市場回歸合理價格。

時代力量智庫執行長李兆立則表示，他自己就是40歲以下在台北買不起房只能租屋的代表之一，這不只是他的問題，而是很多年輕世代面對的問題。他表示時代力量一直很關注此議題並提出相關法案，也要謝謝江永昌委員對相關修法不離不棄。很多事情並非做不到，像是去年實價登錄2.0已經通過，接下來重點就是囤房稅。他表示修法當然有難度，但政府至少應該公開正確完整的資料，內政部和財政部應合作，不要再掩飾。

巢運團體表示，接下來他們有幾大目標，包括修法課徵囤房稅，讓房屋持有的成本增加；另外租賃行為應該「全面納管」，房東端透過「棍子與蘿蔔」分離課稅和大赦條款鼓勵誠實申報，房客端將透過租金列為報稅特別扣除額；另外租賃專法應該增訂罰則與糾紛調處機制，強化既有的強制力和有效性，近一步保障房客的權益。

另外許多民眾在問卷調查中也提及的「公設比過高」「公設浮濫、虛坪灌水」等問題，巢運團體表示將推動建物和公設分離計價，維護購屋者的消費權益。

「囤屋族」增長率是「自住族」2倍

根據民團和在野黨非常關注的「囤房稅」議題。財政部日前公布去年全國房屋稅籍個人歸戶統計，全台有房族合計達804.1萬人，年增近5萬人（0.61%）。而去年持有4戶以上的「囤房族」為31.9萬人，佔比4％，年增1.14％；持有3戶以下的「自住族」則有772.3萬人，約佔整體房屋稅籍96％，人數較前年增加約0.6%。「囤房族」雖然人數較少，但增速相對較快，增加速度幾乎為自住族的2倍。

進一步觀察，持有8戶者共1萬1024人、佔整體比重0.14%，持有9戶者共7076人，佔比僅0.09%，持有10戶以上超級大戶，則有1萬9472人，佔比0.24%。

另外由於過去多所質疑，手中持有多房者，可能會將房產登記在配偶、小孩名下；所以應以「家戶」為歸戶單位，財政部這次也特別統計家戶歸戶情形，從持有房屋及掌握4戶（含以上）的家戶數來看，7.09％的家戶（包括父母及未成年子女算同1戶），就持有22%的房子。

時代力量王婉諭指出，這些數據顯示，相對少數的人持有了龐大可觀的房屋數。財政部卻說「台灣囤房狀況不嚴重」十分荒謬。可見整體房市稅制改革之必要。

民間團體也表示，必須課徵囤房稅，引導空屋釋出，進入租屋市場，增加民眾租屋和購屋的供給。目前時代力量、民眾黨黨團和個別國民黨立委都已提出囤房稅的相關修法版本，接下來將積極爭取排程討論。

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核稿編輯：楊士範