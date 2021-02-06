男同志的勃起障礙困境：如果醫師不能理解患者的求偶困境，那還有誰要就醫？

文：Erik Apostol

我是勃起障礙患者，從我首次求醫至今已有五年多，看過六位醫師以及一位性治療師。在多年求診過程中，我有許多負面的感受。

其中最大的問題是：治療過程中摻雜太多保守的價值觀。醫師（或治療師）們認為治療勃起障礙的唯一目的是「促進單一固定伴侶的和諧關係」，以至於在治療過程中超出專業，代替患者決定他要過什麼樣的性生活。

但患者只能為了單偶關係而治療嗎？患者不能為了想要跟很多人性交而治療嗎？（我在診間、治療室被說不該擁有這種願望）不能為了到處散發性魅力、方便釣人而治療嗎？不能為了加大海綿體充血量，讓勃起角度變好看而治療嗎？若正規治療只有單目標、單面向，不能照顧多元的情慾需求，讓患者被打回票，那樣患者不再尋求治療，甚至尋求偏方，不就是理所當然嗎？

即便患者接受單一固定伴侶的前提，仍會有何不食肉糜之感。醫師們對單身患者說：「先找到伴侶練習後再治療」，以及「因為你現在沒有伴侶，這個療程、那個器材你不需要」。這樣的治療模式，封殺了男性透過改善自身身體條件，增加在求偶市場上競爭力的途徑。醫師們說這些話的時候從不考慮：什麼樣的人，會願意接受約會對象不能勃起？如果只是「找對象」，降低條件、去找一位願意屈就勃起障礙的對象，當然一定可以找到；但患者對這樣的對象還有性慾嗎？

再來還有假定患者是異性戀，包括醫師問有沒有女朋友、填寫的量表上出現「陰道」字眼，甚至性功能障礙諮詢暨訓練委員會出版的《男性健康手冊》都只提及女性伴侶。這不僅是抽換名詞（把「女」換成「男」、「異性」換成「同性」）的問題，更涉及醫師們對非一男一女的關係、文化的不理解，例如女性可能會因為其他因素而留在患者的身邊；但男同性戀的文化更重視肉體，要找到在對方硬不起來的情況下仍不會走掉的對象就更難了。另外異性戀有較大的婚戀壓力，較無法輕易放手，男女只好湊合著試圖共同解決問題；但同性戀沒有成規的束縛，也就給向來服務傳統男女的治療構成挑戰。

我常在報章雜誌上看到醫師們呼籲勃起障礙患者不要害怕就醫。但我相信一定有更多患者跟我一樣，勇於就醫，卻被回以「你現在還年輕」、「你的身體一定不會有問題」、「等你有固定伴侶再來」等等理由，拖延治療。如果醫師們繼續抱持狹窄的想像，不能回應一夫一妻以外的情慾需求、或者不能理解患者的求偶困境，那還有誰要就醫？我希望男性醫學界能夠改革，改變勃起障礙的定義與評估方式，不要再想當然爾假定患者需要、想要什麼，而要真真正正地聽到患者的聲音。

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航