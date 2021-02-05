拜登上任後首場重要外交政策演說，矢言對抗中俄威權與野心

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今日（美國時間4日）造訪國務院，發表他上任以來首場重要外交政策演說。他點名中國、俄羅斯為主要威權挑戰，並誓言在任內對抗中國經濟濫權行為及侵略脅迫與攻擊人權等行徑。

拜登今天在副總統賀錦麗（Kamala Harris）陪同下，上任後首度造訪國務院與國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，並在會後發表近20分鐘的重要外交政策演說，向國際宣示「美國回來了」（America is back）。

拜登演說一開始就強調，他的政府將致力修復與盟國關係，再次與世界往來，以共同面對當今與未來挑戰。他說：「美國領導必須面對威權主義興盛的新時刻挑戰，包括中國與美國競爭的野心日增，俄羅斯也決心要破壞、擾亂美國民主。」

此外，拜登也說，美國須面對日益劇增的全球挑戰，包含2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、氣候變遷與核武擴散。

他強調，解決這些挑戰須靠各國共同合作，美國無法單獨做到。而這要從源於美國最珍貴民主價值的外交做起，且要捍衛自由、擁護機會、維護普世權利、尊重法治，及給予每個人尊嚴的對待。

至於該如何實踐，拜登表示，以外交領導世界，指的是與盟友及重要夥伴並肩作戰；但在符合美國利益之處，也必須與敵人、競爭對手在外交上往來，並促進美國人民安全。

談到中國，拜登先是以美國「最難纏的競爭對手」來形容北京，並指美國將直球迎接中國對美國繁榮、安全與民主價值所帶來的挑戰。

拜登表示：「我們將對抗中國經濟濫權行為，反制其侵略脅迫行徑，並就中國對人權、智慧財產權與全球治理的侵襲做出反擊。」但他說，當符合美國利益之時，美方也準備好與北京合作。

針對俄國，拜登指出，美俄昨天將「新戰略武器裁減條約」（New START）延長5年，以維繫兩國間僅存維護核穩定的條約，但他也向俄國總統普亭（Vladimir Putin）表明，「美國讓俄國為所欲為進行侵略、干涉美國選舉、發動駭客攻擊並毒害自身人民的日子，已經結束了。」

拜登表示，俄國壓迫人民言論與和平集會自由，美國與國際社會都深感關切。他也敦促俄國當局，立即無條件釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny ）。

拜登也在演說中談到緬甸情勢。他說，美國正與盟國夥伴密切合作，促使國際社會處理緬甸軍事政變。「民主政體內不應以武力推翻人民意志，或是試圖抹滅具公信力的選舉結果，這是毫無疑問的。」

拜登最後敦促緬甸軍方放棄權力，釋放遭拘捕的社運人士與政府官員，並解除通訊限制且不得採取暴力行徑。

白宮國安顧問：拜登尋求中產階級外交政策

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國總統拜登的外交政策是中產階級外交政策，讓中產階級有更好的生活，為此必須處理中國對美國就業與勞工的貿易霸凌。

蘇利文在美國時間4日上午現身白宮例行記者會，預告拜登下午在國務院的演說綱要。他表示，拜登選擇國務院作為外交政策發言的第一站，是希望傳達明確訊息，亦即美國國家安全戰略將以外交為首。

蘇利文指出，拜登期望為美國建立強大實力，因應強國與跨國競爭以及美國人民面臨的威脅。要確立此一優勢將需要在國內投資，以支撐美國基礎、振興美國同盟、重新參與關鍵機構與協議、重申美國價值觀，並正確制定美國的全球軍力態勢。

他接著表示，一旦確立優勢，就能與競爭者更有效競逐，尤其是與中國在經濟、外交、技術、安全等各領域的競爭。同時也能更有效面對俄羅斯，更有能力因應氣候變遷、疫情大流行與核擴散等威脅。美國還能更有效奉行中產階級外交政策。

蘇利文解釋說，美國外交政策與國家安全都將以基本指標為標準，衡量是否能為勞動家庭帶來更好、更安全、更輕鬆的生活。這意味著採取不同貿易政策途徑。確保世界安全不是為了跨國投資，而是要在美國創造就業機會並提高工資。

他表示，首要任務不是為了讓高盛集團（Goldman Sachs）進入中國，而是解決中國損害美國就業與美國勞工的貿易霸凌。不論是傾銷、補貼、智慧財產權剽竊，或是貨幣操縱國，貿易領域的工作重點都將是美國勞工，並將國家安全視為國家競爭力，對工業與創新投資。

拜登外交演說前，中國完成陸基中段飛彈攔截試驗

美國總統拜登今天凌晨發表上任後首場重要外交政策演說，點名中、俄為主要威權挑戰。在此之前，中共軍方昨晚宣布完成一場陸基中段反飛彈攔截技術試驗，並聲稱試驗「不針對任何國家」。

中國國防部於4日晚間10時44分在官網發布「中國成功實施陸基中段反導（飛彈）攔截技術試驗」公告，宣布當天在境內進行了一次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，試驗達到預期目的。

公告文末並聲稱「這一試驗是防禦性的，不針對任何國家」。

陸基中段反飛彈攔截技術是在洲際飛彈的飛行中段，即大氣層外飛行過程中，將其攔截的技術，是飛彈防禦技術中最具有挑戰性的部分。中國則是繼美國後第二個進行陸基中段反飛彈攔截試驗的國家。

公開資料顯示，此前，中國曾於2010年、2013年、2014年、2018年進行了4次陸基中段反飛彈攔截試驗。

中國宣布這項試驗前，配備神盾戰鬥系統的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain，DDG 56）4日通過台灣海峽。這是拜登就任美國總統以來，美國海軍作戰艦首次通過台灣海峽。

中共解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉昨晚則稱，共軍全程對馬侃號進行跟蹤監視。

拜登於美東時間4日造訪美國國務院，發表上任以來首場重要外交政策演說。他點名中俄為主要威權挑戰，並誓言對抗中國經濟濫權以及侵略脅迫與攻擊人權等行為。

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責任編輯：羅元祺

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