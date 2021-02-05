雖然蓋亞那「台灣辦公室」無緣成立，但對台灣外交處境是「前進三步、後退一步」

文：TaiwanWarmPower

一般來說，大部分的人都認為美中兩國之間跟台灣有關的衝突，應該會發生在台海或南海，但是沒有人想到相撞的點居然是在南美洲的蓋亞那。​

台灣外交部跟蓋亞那外交部在今（2020）年1月11日簽訂了設處協定，將在蓋亞那設立台灣辦公室（Taiwan Office），辦公室從1月15日開始營運，一直等到2月4日（台灣時間）才對外公開。​

台灣外交部公開之後，美國駐蓋亞那大使館、美國在臺協會還有美國國務院西半球事務代理助理國務卿，也幾乎是同一時間發文讚許，這在外交上的意涵是不言而喻，台灣設立辦公室這件事情，是台美蓋三方的都曾討論過的。​

從1月11日到2月4日之間，中國應該非常努力要扭轉這個局面，但一開始的結果應該是令北京失望的，因此中國駐蓋亞那大使崔健春才會在1月底的時候一一向蓋亞那政要辭行，甚至在與蓋亞那總統會面時強調「一個中國原則」，作為一種立場的宣示。​

但是蓋亞那外交部在台美雙方公布不久後，突然宣布因為溝通不順（miscommunication），決定廢止與台灣簽訂的設處協議。​

美國布局蓋亞那，並且協助台灣設立辦公室這件事，從一些相關的國際重要訊息還有研究報告來看，其實是有一段時間的經營。​

蓋亞那的選舉危機​

蓋亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）在2020年8月上台前，該國經歷了一場政治危機。

自2018年12月，對前任總統的不信任案之後，該國歷經了政治動盪；2020年3月蓋國舉行大選，美國派出非政府人員協助監票，選舉也並非順利，最初的投票結果顯示前總統格蘭傑（David Granger）獲勝，但遭到反對黨和國際觀察員指控選舉舞弊。​

蓋亞那身為加勒比海共同體（CARICOM）的成員之一，加共體居間讓格蘭傑及反對黨達成重新計票的協議，並且派出了一個三人小組來審查以及製作了選舉觀察報告，最後結果翻盤，加共體下的加勒比法院（CCJ）也對此表示支持。​

格蘭傑一開始不願承認，美國及加共體也一直給予壓力，直到最後一刻才承認選舉結果，阿里也順利宣誓就職。憲政穩定也讓許多在蓋亞那有利益的國際投資人鬆了一口氣，因為蓋亞那擁有豐富的石油蘊藏量。​

美國想要鞏固在加勒比海地區的實力​

2020年9月，當時的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到蓋亞那及蘇利南訪問，這是美國第一次有國務卿造訪蓋國。而蓬佩奧的訊息也很明顯：「選擇美國，小心中國。」

蓬佩奧在蘇利南的一場記者會上表示：​「我們已經看到中國共產黨在一些國家進行投資，這一切在前期看起來都很棒，最終政治成本會變得更加清楚後都會在變得沉重。」

蓬佩奧在蓋亞那也對該國政府傳遞的類似的訊息，因為蓋亞那在2018年（前總統格蘭傑時期），跟中國簽署了一帶一路合作文件。​

在蓬佩奧訪問時，9月17日和蓋亞那簽署了《美蓋加強能源和基礎設施財經和建設的合作框架協議》，尋求加強能源和其他基礎設施融資方面的合作，以及兩國之間的市場建設。​

此外，美國提名的克萊弗－卡羅尼（Mauricio Claver-Carone）在9月12日於美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IDB）總裁選舉中獲勝，成為這個區域主要金融機構61年歷史中，首度出現美國籍的領導人。

克萊弗－卡羅尼的人事案當初受到很多國家反對，而值得注意的是蓋亞那是提名國之一，克萊弗－卡羅尼事後有特別感謝蓋亞那的支持；IDB掌握了重大財源，這個人事布局也被認為是美國想要強化地區領導力的象徵。​

美洲開發銀行行長克萊弗－卡羅尼｜Photo Credit: AP / 達志影像

台灣的角色​

蓬佩奧訪問蓋亞那的日子，正巧也是美國國務院次國務卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台的時候，中國在9月18日不斷調派戰機越過台海中線，還在台海附近展開實戰化演練。

當時《法新社》報導蓬佩奧狠批中國的舉動是對台灣的「軍事恫嚇」，他當時「我們派代表團去台灣參加（前總統李登輝的）追思禮拜，中國顯然是透過軍事恫嚇來回應。我就不多說什麼了。」​

台灣是在什麼時候參與了美國的布局不得而知，但台灣在加勒比海地區有不少穩定邦交國，的確擁有一定實力，加上經濟實力足夠，只要美國願意協助，跟其他國家交往也一定能夠產生互惠的效果。​

另外，美國一定想要盡可能地排除中國在蓋亞那的勢力，或許美國想到了，依據中國外交的慣性，只要台灣出現的地方，中國就會撤出，因此決定協助台灣在蓋亞那設立辦公室。​

會有這樣的推論，是我們從一些過去的跡象來推論。

或許很多人已經忘記，但是台美兩國在2020年9月17日（美東時間）的時候完成簽署《臺美基礎建設融資及市場建立合作架構》，目標在促成臺美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化臺美實質合作關係。當初很多人不知道簽屬這個合作架構的意義是什麼，現在回頭看來「美洲」兩個字特別明顯。​

而9月17日，也正好是美國跟蓋亞那簽署《美蓋加強能源和基礎設施財經和建設的合作框架協議》的同一天。​

台美蓋三方應該是決定在基礎建設上有一些合作計畫，美國已經分別和蓋亞那以及台灣談妥並且簽定協議。進行到此，美國跟台灣已經各進展了一大步，而最後一個步驟就是台灣跟蓋亞那之間要有實質的合作關係，設立一間辦公室就有實際的意義，在中國的邦交國中設立一間台灣的辦公室，這必然是一件外交大事。​

我們推測三邊的原始規畫應該是這樣，這個計畫也執行到了最後一個步驟。​

變數​

首先出現的變數，是美國總統大選。​

大選結果出來之後，美國動盪了很長一段時間，外交政策能不能延續一直都是包含台灣在內的國家關心的重點。​

在蓬佩奧離任之前，有一系列的友台措施，而台灣與蓋亞那兩國外交部的設處協議，簽署也是在1月11日，是美國國務院解除對台自我設限規範的兩天之後。​

在拜登（Joe Biden）政府上台之後，這個台美蓋三方的計畫，最後應該受到新的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的接受，可以繼續進行，台灣也在2月4日的時候宣布，美國同一時間也讚許。​

第二個變數則是蓋方的缺席。​

跟當初在索馬利蘭建立台灣辦事處不同的是，蓋亞那方面並沒有一起宣布。蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）在昨（4）日受到《路透社》訪問時表示，台灣辦公室屬於商務性質，而蓋亞那沒有要與台灣建立邦交或是要承認台灣。

中國外交部昨日的反應異常平淡，不若平常的暴跳如雷，也很反常，或許也是在做最後的努力。而蓋亞那政府最終宣布終止與台灣的設處協議，讓中國在這場外交戰爭中暫時穩住腳步。​

未來可能的發展​

美國在蓋亞那的布局，從區域的角度來看，其實很大一部分是基於美國跟委內瑞拉的關係而來。

美委兩國水火不容，而委內瑞拉跟相鄰的蓋亞那也有衝突，例如委內瑞拉主張擁有蓋亞那一半的領土（目前已經在國際法庭爭訟），委內瑞拉軍艦侵犯了蓋亞那水域，騷擾在海上油田工作的石油船等等，都會需要美國的協助。

美國決定從蓋亞那選舉危機之後協助蓋國是很正確的外交決定，可以增加區域內盟友，以及穩定美國在區域內的利益。​

從美中全球競逐的角度來看，蓋亞那在出產石油之後，未來勢必成為區域內重要國家，及早將蓋亞那內的中國勢力減少，對於美國尤其重要，更不用說這是在蓬佩奧時期內的計畫，更有這樣的戰略意涵，也顯出台灣的價值。

台灣與美國間的關係從單純的雙邊提升到「全球合作夥伴」之後，可以跟美國合作，在印太區域以外有更多角色，在這次蓋亞那的設處規畫中，我們應該要瞭解這一層意涵。​

蓋亞那最後決定終止設處協議的結果，顯示中國在區域內還有一定的影響力，可以阻礙美國長久以來的計畫，而且這還是美國事先沒有預料到的。

對美國國務院而言，中國在昨天那段時間中究竟透過那些國際組織、哪些國家、哪些政要來去影響蓋亞那政府做出決定，會是檢討的重點。​

而美國對於這個事件的後續態度與做法，也會影響到其他國家對於美國實力的評估，以及拜登政府對於中國的態度與做法。​

結論​

台灣在蓋亞那設處這個事件，我們覺得對台灣的外交而言是前進三步後退一步。​

退一步的部分當然是才對外公布已經設立辦公室沒多久，蓋亞那就因為中國壓力而決定終止設處協議。​

不過進兩步的部分則更為重要，第一是台灣與蓋亞那政府已經有接觸，即便暫時沒有辦法成立辦公室，但台灣從1月15日就已經派員進駐，目前只是將合作事項轉到檯面下。​

第二是台灣跟美國的關係穩固橫跨川普及拜登時期，對於上一任政府的計畫，這一任政府願意繼續執行，顯示台美關係在外交上有更多的合作空間與想像。​

外交關係不是黑與白、全有或全無甚至是0跟100的極端，不是說有邦交就是100，沒邦交就是0分，用這種角度來理解外交會看不到事情的全貌。​

台灣跟很多國家間的關係是介於0跟100之間的，就蓋亞那而言，過去台蓋兩國的關係應該幾乎等於0，毫無交集。經過這次事件，雖然暫時沒有完成設處，但由於雙方外交部已經有接觸，關係已經比起過去好很多。​

無論如何，過去那段時間的布局、簽署協議、設立辦公室等等，這都需要許多在外交人員在前線默默耕耘。​

對於台灣踏出這一步，其實顯示出了與過去不同的戰略思維以及外交模式，除了不走上爭取建交的老路而更加靈活以外，也穩固了我們跟盟友之間的關係。​

雖然現在這個時點會覺得有些可惜，但的確是場漂亮的外交戰役。​

感謝所有為此付出的人。

本文獲TaiwanWarmPower授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範