白居易〈慈烏夜啼〉不符合新課綱精神，別以教育之名洗腦學生

文：曾敬堯（新北市福和國中學生）

21世紀被說是資訊大爆炸的時代，科技的日新月異帶給人們便利的生活，然而，在訊息傳遞快速的情況之下，充斥在網路世界的假訊息與片面資訊，正在充分考驗著台灣民眾的思辨能力。此刻，我們應該透過「教育」的潛移默化，為下一代學生超前部屬。

昔有吳起者，母歿喪不臨。

嗟哉斯徒輩，其心不如禽。

以上兩句詩詞，是出自白居易的〈慈烏夜啼〉，這首以烏鴉為主要描述對象，借物寄意的諷諭詩，不只道出作者自己「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」的遺憾，更透過舉例的手法，以「母歿喪不臨」的吳起，與以「孝」聞名的的曾子做出強烈對比，進而提醒世人應當及時行孝。

然而，這首被台灣兩大出版社，翰林、康軒，雙雙選用在國二國文課本的〈慈烏夜啼〉，或許蘊藏了比「孝順」更值得學生學習之處——那就是「面對片面資訊」的換位思考，並透過思辨能力，明白事情的全貌。

二分法、單一媒介看事件 不符合新課綱精神

深究吳起戲劇化的一生，會發現他前後經歷了四個國家，是儒家、兵家、法家的代表人物。在春秋戰國百家爭鳴的時代，吳起在各國之間，大致都能找到屬於自己的定位：如魏國時期，被魏文侯派出擔任太守，靠著10萬兵力就戰勝了來自秦國的20萬大軍，隨後更是靠著《吳起兵法》，建立了軍隊的內部制度，戰時才免於自亂陣腳。

光是藉由此事例便可得知，不只是吳起一人，歷史上的各個人物，皆非用「好與壞」、「惡與善」的二分法就可立下註解。若學生只有熟讀課本的「母歿喪不臨」，沒有得到課外的補充資訊，便可能將「吳起」與「不孝」畫上等號，這樣的課程安排，不但使學生僅僅對歷史人物作出片面的理解，更錯失了讓學生學習跨領域蒐集資料、探究思辨的寶貴機會。

況且，要是將上述的主詞吳起，換成是現今檯面上的任一個政治人物，恐怕又是要引來口水滿天飛的戲碼，這樣的動作翻譯成現代語言，就稱為「抹黑」。看似遙遠的歷史事件，其實是隨時隨地在我們的生活之中重新上演的，以古人的智慧結晶作為素養教學的教材，不僅能讓教師避免針對現代社會的政商名流做出評論，得以避嫌，更能一舉打破「學歷史又用不到」的觀念，何妨不是一樁好事？

母歿喪不臨 需深究背後原委

西漢年間，漢武帝罷黜百家、獨尊儒術，使儒家思想對中華文化做出了極大的影響，直至今日，以「仁」為中心思想的儒家，仍在台灣社會佔有一席之地。吳起在家鄉衛國求官之際，曾與人起衝突，最後鬧出人命，因而逃至魯國避風頭。在魯國時，吳起拜了儒家大師曾子為師，學習儒術，雖表面上是到了儒家文化代表性人物門下，實際上卻好景不常，才沒多久便斷了這份師徒之情。

由於吳起在離開魯國之後，曾遵循法家、兵家思想，此舉引發一種猜測：【註】吳起與曾子之間，是因為學術理念上的不合而分道揚鑣。而曾子卻抓住「吳起不回家鄉奔喪」這點，就扣了一頂「母歿喪不臨」的帽子給他。

然而，平心而論，吳起之所以會逃至魯國，便是因為手上還欠著一條人命，今天或做是你我，在家鄉犯了罪被通緝，好不容易逃至其他國家，自己又還抱著理想，回鄉後又豈能全身而退的呢？又或者，吳起身在魯國這個堂堂的「君子」國，若不能投靠在某個頗有名氣的師父名下，又怎能成得了大氣，圓自己的官場美夢呢？

別以教育之名洗腦學生

誠如上述，在華人的世界中，儒家文化實屬大宗，教育領域不免也會受到影響，此點不難理解，但若只教導學生崇尚表面上符合道德的言行舉止，而忽視了人的複雜面，不免流於教條。白居易〈慈烏夜啼〉一詩，旨在奉勸世人及時行孝，立意良善，但卻利用了吳起做為負面實例，只陳述了來龍去脈之中的「部分事實」，讓讀者無法理解「母歿喪不臨」的背後，其實是隱藏了一言難盡的掙扎與權衡。

筆者並非要透過此文貶低曾子、白居易在歷史上的貢獻，畢竟在不同的時空背景之下，活在21世紀的我們無法穿越時空，回到過去了解當時的社會風氣，但國家對下一代學子的教育，是現在進行式，若沒有辦法透過多元觀點的激盪，培養學生的思辨力、判斷力，而是一昧地為了將社會認為的「善」灌輸給學生，甚至不惜犧牲吳起，用刻板印象就判人死罪，那就有損原先「教育」的一片好意了。

正所謂「給孩子魚，不如給孩子釣竿」，筆者認為教育應是賦予學生明辨是非，思考對錯的能力，而非將世俗認為的「是非對錯」直接灌輸給學生。紅遍兩岸三地的古裝劇《延禧攻略》中，高貴妃有一句話大致是這樣說的：「梅蘭竹菊算什麼，那些文人雅士費盡心思抬舉，還不是想昭告天下，自己有多品行高潔、與眾不同？說到底，還不是沽名釣譽、自賣自誇？」，不論我們是否認同，但此言確實點出了現今國文課本，處心積慮歌功頌德的盲點。

課本假中立是教育反指標

前些日子，美國總統大選好不容易落幕，而川普的假訊息攻勢，就是民主社會的挑戰之一。若有在選戰期間觀察，不難發現美國各家媒體，幾乎都推出了「即時事實查核」服務，甚至縱使直接切斷候選人發言時的現場直播，也要確保新聞媒體不會淪為操作對立、散布謠言的工具。筆者認為此種作法，才是所謂「真中立」。

反觀台灣多數媒體，經常以「○○○：表示……。」的手法，撰寫新聞內容，雖看似僅為陳述事實，既能免責又能避免曲解原意，但公眾人物也非聖賢，無論有意無意，勢必會有講出錯誤資訊的時候，一個成熟的民主社會，總不能整天「○○○回嗆」、「○○○批○○○惡意抹黑」、「○○○強烈譴責」吧？

回歸教育，我們的國文課本看似「中立客觀」的選用了古人的詩句作為教材，卻忽略了時代不同，教育目的宜與時俱進，著實可惜。或許三、四十年前，教育的確是為了灌輸下一代，該怎麼當個「仁者」、該怎麼循規蹈矩的為自己、家庭，甚至是國家盡心盡力。

然而，新課綱強調的是當個「終身學習者」——在現今義務教育只有9年、讀到碩士最多也才20年的現況下，要「終身」學習，勢必是要透過這短短「在學校」學習的光陰中，領悟到面對問題、解決問題的方式。如選用一篇文本，只看的到它所富含的文學價值，卻忽略了能讓學生延伸學習、跨領域思辨的機會，縱使課程綱要的願景說的再好聽，也無法實際落實於教育現場。

教育應超前部屬 放眼世界、終身受用

本文乃藉由國中國文課本選文〈慈烏夜啼〉，探討台灣教育現況：21世紀的科技賦予了人們快速、便利的生活，但相對也讓思辨能力成為下一代自保、求生的基本技能，我們的對手不在台灣，而在世界。教育要超前部屬，跟上國際趨勢，就必須有捨有得：放下那些「政治正確」的思想。

且放下絕非拋棄，而是借力使力，讓文本得以被重新解讀，化為學生真正能運用於生活的素養與技能。

註釋：觀點參考自王偉《權力密碼：當歷史遇見經濟學》

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航