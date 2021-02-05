英國撤銷《中國環球電視網》在英播映執照，中國反批《BBC》造假抹黑

※封面圖為《中國環球電視網》（CGTN）北京總部大樓。

英國通訊管理局（Ofcom）昨（4）日撤銷中國官媒《中國環球電視網》（CGTN）在英國的播映執照，因為持照者「星空華文傳媒有限公司」對《CGTN》節目內容沒有編輯權，違反英國廣播法規。中國外交部新聞司則予以還擊，抨擊《英國廣播公司》（BBC）新聞造假，要求《BBC》出面說明。

《CGTN》是中國央視旗下頻道，隸屬於中國中央廣播電視總台，去年3月被美國列為中共的外國代理人。英國通訊管理局昨聲明指出，據英國廣播法規定，播映執照持有者必須是能掌控執照所列之服務的人，包含應有節目內容編輯監督權，且持照者不可由政治機構控制。

官媒與公廣媒體不同，編輯獨立性是重點

英國通訊管理局表示，經查，《CGTN》在英國播映牌照持有人「星空華文傳媒有限公司」（Star China Media Limited）對節目並無控制權，只負責輸出內容、不承擔編輯責任，可以說只是節目的「經銷商」，而不是「供應商」，不符合法定持照資格。

星空華文傳媒似乎沒有任何員工參與《CGTN》的營運或決策，另一實體「中國環球電視網路有限公司」（CGTNC）則證實其全球編輯委員會才是《CGTN》的內容編輯決策者。在英方通知《CGTN》有關執照持有資格的疑慮後，對方表示認同星空華文傳媒不應持有執照，並於2020年9月申請將執照轉交給中國環球電視網路有限公司。

英國通訊管理局對此表示無法授權，因為《CGTN》提交的執照轉讓申請缺少關鍵資料，且申請文件中清楚表明，中國環球電視網路有限公司的唯一股東是中國《央視》。英國通訊管理局表示：

「我們的調查顯示，《CGTN》播映執照是由一個對節目沒有編輯控制權的公司持有，而我們也無法批准將執照轉讓給中國環球電視網路有限公司，因為它是由中國共產黨所控制的實體，這不符合英國廣播法規。」

此後，《CGTN》一直未能回應英國通訊管理局的詢問。英國通訊管理局聲明：

「我們曾多次提供《CGTN》合法申請變更牌照持有人的機會，但它並沒有行動。現在我們認為是時候撤銷《CGTN》在英國的播映執照了。」

英國通訊管理局還指出《CGTN》去（2020）年對於香港抗爭活動的報導未能保持公正，違反《通訊管理廣播守則》（Ofcom Broadcasting Code）。《CGTN》去年播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）多年前在中國被捕後疑似被迫認罪的鏡頭，被英國通訊管理局認定為有失公允、並違反隱私原則。

英國通訊管理局表示，除此之外，目前還有3項針對《CGTN》節目的公平與隱私調查在進行中。

Photo Credit：AP / 達志影像 景觀台右方大樓為《CGTN》位於北京的總部。

這並非英國通訊管理局首次對外國電視台開刀。《天空新聞台》指出，伊朗官媒《Press TV》在2012年也因為違反英國廣播法規，立刻被終止播映權。

《衛報》報導，《CGTN》為自己辯護時，曾將自己與《BBC》、《法國電視台》、《日本放送協會》（NHK）、《韓國廣播公司》（KBS）等相提並論，認為電視台編輯監督權由中共掌控的實體持有，意義相當於上述這些國營公廣媒體。《衛報》對此指出：

「在被國家控制、與作為公有媒體但維持獨立性之間，英國公廣媒體（指《BBC》）維持了兩者之間的區別。」

雖然如此，《衛報》認為，官媒與公廣媒體的相似點，確實使《BBC》容易成為報復對象。英國通訊管理局撤銷《CGTN》執照，將增加《BBC》受到中國報復的可能性。

中國批《BBC》造假抹黑，指西方有「故事生產鏈」

在英國通訊管理局宣布對《CGTN》撤照後，中國數小時內即做出回應，將矛頭指向《BBC》。

中國外交部新聞司發表聲明，指《BBC》近來將COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情與政治掛勾，「重新翻炒疫情『隱瞞論』、『源頭論』、『責任論』」，並指《BBC》把中國「反恐演習畫面」當成「防疫單位暴力執法」播出，是具有意識形態偏見的假新聞，好惡劣，要求《BBC》採取行動消除假新聞負面影響、並公開道歉，「中方保留採取進一步措施的權利」。

中國《環球時報》今也刊出1篇社論，指《BBC》前天針對「新疆集中營系統性性侵維吾爾婦女」的獨家報導是「荒誕不經」，沒有中國人會相信BBC的指控是真實的，「對於層出不窮非常離奇的講述，我們有理由懷疑是境外反華勢力教唆那些人配合炮製的」。

該社論說，西方對於新疆事務有「故事生產鏈」，像《BBC》這樣的報導嚴重違反新聞道德，並表示新疆政府先前曾戳破一些媒體謠言，例如有人宣稱維吾爾族的親人死了，實際還活得好好的；雖然可以證明真偽，但「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，並強調「中國哪有那些西方輿論精英說的那麼壞」。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範