趙韓聯軍「自詡多數派、爭取中間派、孤立少數派」，其本質就是中共階級鬥爭的套路

素有政治金童之稱的趙少康，近日對國民黨進行一場政治奇襲，由於他向來擅長議題設定與輿論操作，果然在藍營內部投下一顆超級震撼彈，不僅吹皺了一池春水，同時也打壞了國民黨各方人士的權力佈局。

趙之所以選擇這個時候出手，其實是精打細算下的產物。首先，他打從心裡瞧不起去年一年來江啟臣的政治操作，雖然國民黨在各議題無役不與，採取堅壁清野的焦土作戰策略，但就投資報酬率來看只是一場沒有效率的煙花秀，無法抵擋民進黨在政策論述上的進攻。

在此背景下，雖然罷免王浩宇後藍營低迷的基層士氣稍有回溫，但是趙清楚這種群眾情緒宣洩效應，遠超過實質的政黨支持度，唯有再創造一次新的救世主效應，才能讓國民黨起死回生。

再者，趙韓聯軍的議題發酵後，他們將可在農曆春節期間進行組織串連，因為台灣政治人物向來透過拜年走春的活動傳遞重要政治訊息，一來可以在罷捷之後總結一下得失經驗，為下幾場戰役擬定策略，同時也可在立法院開議前盤點一下可控操作的議題，這些是趙少康個人擅長的輿論戰，也是韓國瑜及其鐵粉集結的政治動能。

另一方面，韓國瑜向來會運用各項矛盾進行階級鬥爭，韓的亮劍就直搗黨中央最薄弱的環節。由於江啟臣接任黨主席以來，始終不敢在「檢討韓國瑜政治責任」與「調整兩岸論述」這兩件大事上有所作為，因此韓國瑜就在國民黨兩岸論述上大作文章。韓宣稱未來必須在力挺「九二共識路線」、不管對岸只管台澎金馬的「于北辰路線」以及去中國化，變成台灣國民黨的「林為洲路線」進行選擇。

不客氣說，這種「自詡多數派、爭取中間派、孤立少數派」的區別對待作風，其本質就是中共階級鬥爭與政治統戰的套路。

只是彼時的韓早已將「九二共識」賦予統派的新定義，彼時的「維持現狀下的不統不獨不武」反成為「華獨派」，傳統的本土路線卻與民進黨的台獨僅有幾步之遙，關鍵在於林為洲等人是江啟臣在立院次級團體「透明政治新連線」的成員與盟友，韓的點名其實就是項莊舞劍意在沛公。

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諷刺的是，韓國瑜大放厥詞後江啟臣立刻槍口對外，指責民進黨大搞「法理台獨」，這就是韓看輕江啟臣的關鍵所在，也是韓趙聯盟未來將以虎狼之師的姿態，在國民黨內部如入無人之境的原因。

平心而論，韓趙聯手捲起的政治效應，多半是國民黨自己創造的條件，亦即江啟臣的不作為反而創造別人奪權的誘因。然而趙少康不自覺的地方在於，自己當時就是靠反民主、反本土與反民進黨起家的，過了27年後若還走同樣的路徑，只能驗證他們與台灣社會主流民意完全脫鉤的事實。

對國民黨的未來發展評估，韓趙高調回巢將是一場短多長空且得不償失的悲劇；短時間之內，藍營可能擁有極強的內聚力、厚重的同溫層與超高的聲量與流量，但是在欠缺中間選民與青年世代的支持下，根本沒有展延與擴張性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航