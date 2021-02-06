警惕中共「文統」攻勢，何不從卸載中國軟體開始？

文：長河（一直熱愛寫作，從最開始寫詩、寫散文，到現在寫小說，也嘗試寫時事，以中國大陸人視角看中台差異。因為宗教逼迫，我從中國大陸到台灣暫居，有幸成為Rti〔中央廣播電台〕兩岸專欄的寫手）

印度正式宣佈禁用59款中國APP，包括Tik Tok、微信等與中國政府關係密切的軟體。理由是這些軟體涉嫌危害國家安全，以及侵犯國民隱私。中國軟體一直是聽命於共產黨，這是早已公開的事實。使用中國軟體，就意味著你的信息暴露在共產黨面前，只要共產黨願意，隨時可以拿到用戶個人資料，並且對用戶私人帳號做出封號、禁言等動作。

繼美國之後，印度全面禁用中國軟體實在是一個正確的決定。現代生活離不開電子產品，大部分人都是從3C產品中獲取最新新聞和信息，傳統媒體逐漸被新媒體取代。如果新媒體被某個集權政府控制，只宣傳他們的正面新聞，禁言一切關於該政權的負面信息，日積月累，就達到誤導使用者的目的。

之前，台灣也推出相關規定，政府機構的3C產品禁用百度、微信等中國軟體，避免國家機密洩露，但是對於民間，還沒有相關規定。中共對於台灣的野心，全世界都很清楚，早年「武統台灣」的口號一直掛在嘴邊，「武統」的計劃一直沒有實施，但「文統」的滲透計劃，隱藏在各個角落。

我在台灣很多年輕人使用的論壇上，都見到過宣傳中共、中國解放軍的文章。關於「崇拜中國」、「統一真好」這類言論，在現在的台灣，尤其是年輕人中間確實很少，絕大多數台灣年輕人都直接反對專制集權，但是台灣作為一個言論自由，又多元的地方，社會中充斥著不同的聲音，這是一把雙刃劍，好處是保證每個人自由發聲的權力，壞處是可能被有心人利用，宣傳和自由民主相悖的謊言。

講這句話未免很像中國的口吻，只有集權國家才會分別「政治不正確」的聲音。

我不是要搞「民主專政」，再好的政策一旦沾上「專政」兩個字就變味了。我是想強調，注意分辨中國政府所散播的、有目的的謊言。

簡單來說，在台灣島內，一個台灣人說「我覺得中國比台灣好」，完全沒問題，這是民主賦予他的言論自由。但如果換作一個服務於中共的人，為了實現中共滲透的目的，公開說「我覺得中國比台灣好」，這句話就有了問題，這相當於中國為了實現不合理的野心，有計劃地發出對台灣的思想侵犯。

而這樣的思想侵犯，就藏在中國政府背書的中國軟體中，可能是一條小視頻，可能是一篇文章。這些中國軟體不僅攜帶著大量思想侵犯的子彈，還不允許上傳所謂「損害中國形象」的內容，之前已經有新聞報導，抖音隨意屏蔽關於「六四」的信息。而且大家應該會發現，很多中國的軟體都必須實名制使用，用電話號碼註冊，所以就算人在自由的台灣，只要開始使用中國軟體，相當於使用者透過網絡，被中國統治著。

很多中國企業，會高價聘請台灣人到中國去上班，薪資是台灣本土的二至三倍，在中國工作的台灣人或台商，免不了就要用到中國軟體以便溝通，完全禁用中國軟體對台灣來說還是一個難題。

有了香港的前車之鑒，相信台灣人對於中國態度會更加明確，就算政府不出聲禁用這些中國軟體，台灣人何不自願抵制？卸載中國軟體、拒絕購買中國貨，尤其是涉嫌種族滅絕的「新疆棉花製品」等等。

中共從來沒有放棄過統一台灣，直到現在中國所用的教科書、地圖等等，無一不把台灣包括在中國境內，台灣如果不願意名存實亡，成為第二個香港，對中國的警惕心就永遠不要放鬆。

台灣的安全和獨立，不僅是政府的態度，更重要的是每一個台灣人追求自由的決心。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航