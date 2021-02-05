《緝魂》：程偉豪的軟科幻犯罪懸疑片，為「科學／玄學」類型混合提供新的方向

文：探員K

由程偉豪進行編導的軟科幻犯罪懸疑片《緝魂》於1月29號上映了，近年來，台灣的類型電影始有漸興之跡，而貫串其中的一位重要新興導演即是程偉豪，包括短片作品《保全員之死》，自2015年推出的《紅衣小女孩》，其後的《目擊者》、《紅衣小女孩2》，至現今的《緝魂》，無一不是專注於類型電影上的探索。而其新片《緝魂》，無疑是程偉豪截至目前最大膽的嘗試，透過混合多元類型，《緝魂》為典型敘事展現了新的維度。這是一部絕不應該暴雷的電影，所以僅透過不涉及重要情節的申論來點出本片特點。

跨越苦痛的目光始見真相

《緝魂》的故事從知名企業王氏財團的創辦人王世聰慘死家中的命案講起，罹癌的檢察官梁文超（張震飾）與其刑警妻子阿爆（張鈞甯飾）涉入調查，開始發現王氏家族中錯綜複雜的關係，王世聰有著一個自創業以來合夥多年的科學家夥伴萬博士（李銘順飾），與前妻所生、篤信僻門巫教的兒子王天佑（林暉閔飾），年輕的新婚妻子李燕（孫安可飾），以及現已死去、生前曾罹患重度憂鬱症的前妻唐素貞（張柏嘉飾）。一宗豪門血案，圍繞著幾位關係與死者甚密的嫌疑人，在線索的引領推進下，逐漸揭開眾人糾纏不清的命運。

Photo Credit: 威視電影

總括而斷，《緝魂》有著高度的娛樂性，王家血案引出的世間情感糾葛，層疊的異動故事的走向，這是一部充滿細節的電影，但並非座落於故事理性層面的事發原委，而是在人物情感轉折上具有豐沛細節，隨著每次情節翻轉，劇情前段人物所處心理狀態都有了新的詮釋切入角度，錯綜複雜、深不見底。這有賴於類型元素與敘事模式之有效結合，我們回望《目擊者》一片即可看出這點。

程偉豪熟諳的其中一種敘事模板，已於《目擊者》中實踐——在釐清一宗詭譎車禍的過程中，透過眾人的視野觀看同一件事，交織彼此不同的真相，而參差歧異的多方詮釋將引導劇情線索的推展，進而達成層疊的劇情轉折。這並不是新鮮事，而是一種源遠流長的經典敘事範式之一。

在事實的全貌下，我們都是散裂的碎片

1922年，日本作家芥川龍之介所寫的短篇〈竹藪中〉或許是聲名最為遠播的顯例。一宗武士死亡、妻子逃逸的命案，引領出眾人觀點不一的供詞，實情難以捕捉，我們只是膜拜隻言片語，信奉無限發散的真相罷了；在電影上，黑澤明在1950年的傳世名作《羅生門》改編了芥川的〈竹藪中〉，除了部分場景來自芥川的另一篇故事〈羅生門〉外，其餘大抵相同，同樣試圖透過眾人不一的口供尋察真相，唯獨差在結尾。

不同於原著，《羅生門》有了一個收束的結局，及單一的真相——文學進入電影，電影更正了文意，留存了敘事模型，而這份敘事模型，在後世廣被運用在「推理／懸疑」類型電影之上，因為這類電影的核心是「觀看」，而這一詞彙與「主觀、歧義」是相生相依的。

Photo Credit: 威視電影

《目擊者》的敘事模型便是根植於此的，就開拓而言，所做的並不新穎，真正卓越之處在於模板「嫁接」於不同故事主題時、消彌套用上的磨合。程偉豪的熟諳類型體現在導演掌控度之上，《目擊者》將推敲探案的過程融合台灣奇情八點黨的人情糾葛，在細節上穩當的控制度成功將經典範式結合在地元素，塑造這部成功的商業電影；就類型語彙而言，這是一次嘗試，可說是為隨之而來的《緝魂》所做的基礎語法練習。

邏輯、科技之於鬼神、玄異

回到《緝魂》，我們從片名已能知悉，該片嘗試處理兩種處於對立位的元素，若以基本概括區分，「緝」及理性，「魂」為感性；前者依賴「科學」，後者靠攏「玄學」；而在作品類型上，更是往西方的「推理」、東洋的「鬼神」進行劃分，「科學／玄學」，近乎相斥的兩極系統，產生各自皈依的脈絡。

如同《目擊者》，《緝魂》在劇情上是採取典範性的探案敘事的，罹癌的檢察官梁文超追尋者王家血案的真相，在撲朔迷離的人證與線索中，逐漸靠近答案。這是程偉豪熟悉的講故事手法，但這次不只是融入了愛恨人仇，更是透過這種「羅生門」型敘事，以「科學／玄學」兩種類型支點作為基底，進行類型混合。

Photo Credit: 威視電影

層疊翻覆的劇情之下，我們會發現，《緝魂》的故事雖有著兩套對立類型系統存在，彼此卻如同銜尾蛇般互相滋生彼此。理應抽象的神怪謬談，卻能透過科學的角度進行詮釋；本該嚴守理性的科學，卻如被玄異因果覆蓋，逃離不出朦朧的陰影，處處顯見命運的輪廓。兩種類型的彼端，陰生陽、陽生陰，共構彼此的形貌，然則這種混合不是《緝魂》最為令人驚艷之處。

《緝魂》先前已於中國上映，中國科幻作家韓松對本片下了如此評論：

這部電影包含了生老病死、貪嗔痴慢、悲歡離合，是因為有情（人物間的複雜情感），而不是有術（技術或術法）才造成了悲劇——六個角色，實際上都死了，經受了肉體、精神和社會的死亡。

陰陽相生，類型混合

在《緝魂》中，類型作為「術」呈現，折射出能貫穿相異元素，將它們叩合的「情」。韓松的註解亦為本片的類型混合提供了很好的詮釋，什麼是電影的「類型」？類型即是廣泛的作品之中，那些具有類似特點的作品，它們透過脈絡承繼下來的相仿形貌，對某些命題進行永恆的叩問。類型作品不只是具有相似的外衣，更是有著親近的內裏；廣義而言，所有透過故事進行傳遞的作品媒材亦可稱為一種類型，它們都旨在捕捉「人」的面貌，因為人的情感是跨越時間性、空間性的。

《緝魂》的新穎即奠基於這份對類型的認知，「科學／玄學」的類型混合，並不止於理性上的相互詮釋、細節上的邏輯補完、將彼此不足之處進行填充，更是本於「兩者雖有著各自的類型脈絡，卻能以相似的人情進行連結」這道精神。

或許這同樣不屬新穎，我們都知道「故事」往往只是藉由不同的外殼提出同件問題，或針對同一提問給出不同答案，這是自然的。本片的新穎之處在於——它發現了「『科學／玄學』彼此對立，卻能追問同件問題」這件陳舊事實，能以「經典的『犯罪、懸疑』敘事模型進行包裝」。

Photo Credit: 威視電影

嫁接類型於情感的《緝魂》

這一看待類型的嶄新觀點在電影中的具體體現為——若說推進《目擊者》那層疊劇情轉折的懸念，來自同一維度下，眾人的「主觀、歧義」；推進《緝魂》劇情轉折的懸念，則來自「同一件事，卻能以不同的類型邏輯來看待」。電影中的人物不只於作為拼貼真相時的碎片，而是具備相當厚重的縱深；「科學／玄學」兩種光譜對劇情的詮釋手法在此成為了推進敘事的懸念，分次地疊加於他們的心理狀態上。

透過對海量故事進行交叉分析研究，我們得以在不同的敘事當中捕捉同一種母題，找到在類型之下，關於「同理」的奧秘；但如何將這份對於類型這一媒材的理解化為推進敘事的懸念？將這些總是止步於「研究」的體悟賦予肉身、形塑成一個故事？我們總說「科技始終源於人性」、「神話是人類集體意識的表徵」，但如何透過「人」一槓桿，嫁接這兩種相異元素，甚而將這它化為一部好看的商業電影？

Photo Credit: 威視電影

《緝魂》做到了，「科學／玄學」，兩種組合再一起容易分崩離析的互斥類型，它不只是透過「理性」的相互邏輯補充，更是透過「感性」的捕捉相異類型底下共通的情感肌理，進而講述一道故事，也正是因為有了一道基於「愛的執念」的情感，這部野心十足的電影不至於分崩離析。

「生，老，病，死，怨憎會，愛別離，求不得，五蘊熾盛」

片首點出的「人生八苦」概括了橫貫電影的情感，繼承《目擊者》的敘事模式，《緝魂》對真相的辯證並不止於眾說紛紜、七嘴八舌，而是依附著跨越類型的「情」，透過不同的類型對故事提出不同的觀點，並由此化為懸念。難以想像「所有故事傳遞同道真理」這種對故事類型「分析取向」的認知，能如此有效的作用、發酵於一部商業取向的犯罪驚悚片，並作為一道道的懸念、推展敘事前行。電影當然有著它的缺點，為了將極端的類型交融於一，有著因劇情轉折而顯露人物斷裂感之處；但就上述理由而言，《緝魂》確實透過一種看待「類型／情感」的嶄新觀點，為「類型混合」提供了新的方向。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航