緬甸政變：聯合國安理會聲明未譴責軍方政變，美國揚言針對個人與實體制裁

2月1日緬甸發生軍事政變以來，儘管以西方各國予以譴責，但聯合國安理會4日卻未公開譴責緬甸軍方發動政變，僅要求釋放翁山蘇姬（港譯「昂山素姬」）及其他政要，以及對緬甸進入緊急狀態表達關切，被認為是受到安理會成員國中國、俄羅斯的影響所致。

《中央社》報導，起初是由英國起草的初始聲明譴責這場政變，但最終聯合國的聲明中措辭已放軟，沒有提到政變，藉以贏得中國和俄羅斯的支持，因為過去中國和俄羅斯，在傳統上都會讓緬甸免於受到安理會任何重大行動的影響。

報導指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3日曾承諾，將竭盡所能對緬甸施加足夠的國際壓力，以確保這場政變失敗，但最終聯合國立場卻放軟，在安理會商定的聲明中「強調必須維護民主體制和程序，避免暴力，並充分尊重人權、基本自由和法治」、「它鼓勵按照緬甸人民的意願和利益進行對話與和解。」

相比聯合國放軟姿態，美國拜登政府的舉措較為強烈。根據《中央社》，拜登1日透過聲明，要求緬甸軍方立即釋放逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁，隔日美國國務院官員正式將緬甸軍方奪權的事件認定為軍事政變，並宣布暫停部分援助。

接著4日在白宮例行記者會上，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，緬甸議題具有高度的跨黨派認同，相信行政部門能與國會合作採取一系列制裁措施，同時美國也將與全球各地盟友及夥伴共同合作。蘇利文透露，白宮正審查簽署行政命令的可能，也正研究對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。

緬甸軍方以去年11月議會選舉存在舞弊為由，1日扣押實質領袖翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）與眾多政府高層，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，並承諾一年的緊急狀態結束後，將重新舉行公平的大選以還政於民。

《德國之聲》報導，緬甸政治犯援助協會 （AAPP） 4日聲明，軍方發動政變以來已有超過140人被拘留，其中包括倡議者丶國會議員及民選政府中的官員，而4日在第二大城曼德勒出現的政變後首場街頭示威，至少有4人被捕，包括3名參加街頭示威的人和1名正在街頭敲打鍋子的少年。

為表達對軍方的不滿，緬甸網友發起「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement），透過臉書等社群媒體號召緬甸30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工罷工，藉此抗議軍方奪權，因此3日開始出現第一線的醫護人員開始罷工。

而自從政變以來，緬甸民眾自發性的敲打鍋盆的舉動，也是公民不服從運動的一種，在當地的文化習俗中，敲打鍋盆是為了驅邪，因此民眾以此來抗議軍方政變，每天晚上街頭鍋盆被敲打的噪音起此彼落，開車的民眾也鳴喇叭示威。

Photo Credit：Reuters/達志影像 緬甸民眾敲打鍋盆的文化是為了驅邪，這次他們以此來抗議軍方政變

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範