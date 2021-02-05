「奧斯卡最強風向球」：美國演員公會獎電影類入圍名單，查德威克鮑斯曼提名4大獎寫影史紀錄

奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員公會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在美國時間2月4日公布第27屆入圍名單。

綜覽此屆入圍名單，最大的亮點是已逝男星「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）分別憑藉《藍調天后》、《誓血五人組》入圍最佳男主角和最佳男配角，而這兩部片子皆入圍象徵美國演員公會獎的最大獎「最佳整體演出」，因此，在這屆美國演員公會獎查德威克鮑斯曼一人就入圍4項大獎，打破紀錄，成為影史第一人。

Photo Credit: Netflix

為什麼稱美國演員公會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員公會的組成。關鍵評論網的〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的公會獎下注最準〉這篇文章中指出，演員公會獎是由「演員公會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，公會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員公會獎每年隨機從整體16萬會員中各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。

因此，可以理解美國演員公會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。因此，演員公會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員公會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員公會獎的得主之於奧斯卡有相當程度的參考價值。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

從過往20幾年的歷史數據來看，除了《水底情深》 和《幸福綠皮書》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」，換句話說，只要入圍美國演員公會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員公會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。

此外，以男女主角為例，在演員公會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。綜覽過往近10年數據，在美國演員公會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有09年梅莉史翠普 （Meryl Streep）、12年薇拉戴維絲（Viola Davis）、19年葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 和17年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）。

其中去年演員公會獎的男女主角、男女配角分別為瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、芮妮齊維格（Renée Zellweger）、布萊德彼特（Brad Pitt）、蘿拉鄧（Laura Dern），而這4位演員最後都拿下該屆奧斯卡。因此奧斯卡的風向球，看各大公會獎會有相當準確度（除了演員公會之外，還有導演公會、製片人公會等等），而查德威克鮑斯曼是否會像2009年的希斯萊傑（Heath Ledger）一樣，在離世後獲封奧斯卡獎，也是今年奧斯卡值得關注的話題之一。

而日前由好萊塢外國記者協會（HFPA，Hollywood Foreign Press Association）舉辦的「金球獎」，雖然檯面上熱鬧、風光，也是台灣影迷非常關心的頒獎典禮（幾乎僅次於奧斯卡和金馬獎），不過這是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成，也因非專業影視從業人員，金球獎與奧斯卡兩者評審團組成的重疊率近乎於零。所以，金球獎並非如同外界所說如此具指標性，也並非「奧斯卡風向球」，只能說金球獎有助於各家片商拉抬片子聲量。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

從廣義來看，因為金球獎的獎項設計，能入圍獎項的有10個名額，包含5個劇情類、5個音樂／喜劇類，在基數相對大的情況下，會讓觀眾有了能預測奧斯卡入圍的錯覺，但其實與奧斯卡沒有直接關聯。

說回本屆美國演員公會獎，在最佳整體演出入圍的5部電影，Netflix就佔了3部，在今年疫情影響之下，串流的聲量與態勢不可同日而語，Netflix在前幾年以《羅馬》、《愛爾蘭人》等片叩關奧斯卡最佳影片皆失利，能否在今年寫下串流平台的紀錄頁，恐怕是未來幾個月北美獎季的觀戰焦點。

而在今年金球獎因「語言」問題遭到熱議的《Minari》，在美國演員公會獎大受肯定，入圍最佳整體演出、男主角和女配角，而史蒂芬元也被看好成為首位亞裔美籍入圍奧斯卡最佳男主角的演員。尤其是在《寄生上流》去年於奧斯卡大獲全勝之後，顯然奧斯卡的保守勢力漸漸鬆動。此外，整個北美獎季相對無聲的艾美亞當斯（Amy Adams）和葛倫克蘿絲，在這一站都以朗霍華（Ron Howard）執導的《絕望者之歌》入圍，是今年的一大亮點。

最後賽前呼聲高，但卻在演員公會獎遭到冷落的演員則有《曼克》阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、《誓血五人組》狄諾林多（Delroy Lindo）和《天能》的最佳動作特技整體演出。第27屆美國演員公會獎頒獎典禮將於2021年4月4日在TNT和TBS上播出。

Photo Credit: AP / TPG Images 《寄生上流》在去年拿下美國演員公會獎最佳整體演出，最終也成功拿下奧斯卡。

第27屆美國演員公會獎電影類入圍名單

最佳整體演出

《Minari》

《藍調天后》

《誓血五人組》

《One Night in Miami》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳男主角

《Minari》史蒂芬元

《曼克》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）

《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）

《絕望者之歌》艾美亞當斯（Amy Adams）

《女人碎片》凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）

《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）

《游牧人生》法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）

最佳男配角

《誓血五人組》查德威克鮑斯曼

《細物警探》傑瑞德雷托（Jared Leto）

《One Night in Miami》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）

《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）

《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

最佳女配角

《Minari》尹汝貞

《芭樂特續集電影》Maria Bakalova

《父親》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）

《讀報人》海倫娜澤格爾（Helena Zengell）

最佳動作特技整體演出

《花木蘭》

《讀報人》

《誓血五人組》

《神力女超人1984》

《芝加哥七人案：驚世審判》

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範