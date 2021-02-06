《佛羅里達變形記》：從鬼地方到仙界淨土，一個人若不能做自己，終究會變形

文：果子離

《鬼地方》之後，陳思宏寫了另一部夏日系列的長篇小說《佛羅里達變形記》。

《鬼地方》寫空間，以空間帶出時間；《佛羅里達變形記》寫時間，用時間拉開空間。但兩者都在描述生命的崩壞、混亂等狀態，藉由朝陽、暴雨、陰霾等成長經歷中的多變氣候，呈現束縛與自由、沉淪與脫逃、夢想與失落等對比。

小說寫的是表面亮眼、內裡陰暗的生命基調。而表面的亮眼，一大半是以美國南方的自然景觀來表現的。1991年夏天，剛考完高中聯考的六個孩子，在父母懷抱美國夢以及子女成龍成鳳的期盼下，參加遊學團，來到美國南方，佛羅里達州邁阿密城。盛夏光年的8月邁阿密，雨是雷陣雨，日是熾熱艷陽，是「高溫囂張，濕度跋扈」，是「毫無節制，不懂溫柔」。

陳思宏描繪這些畫面，用色濃烈，筆觸率性，乍看是大剌剌的亮麗，色澤繽紛、光彩炫目，實則內在的悶雷，壓抑著，掩飾著。陽光的假像，陰沉的真相。

不過，真要比外表的亮點，誰能比得過遊學團這六個孩子呢？他們都是龍年出生的孩子，擁有「金黃閃亮的一切」。龍，全身閃著七彩光澤，鱗片像鑽石，雙瞳噴火焰，這樣的斑斕光芒，來到佛羅里達，人與地，鋒芒交會，火熱相融，理當是再適切不過的組合。然而，小說一開頭，成員之一小史的獨白，卻戳破這分虛榮。他說，龍是傳說，屬於仙界彼岸，與汙濁人間平行，龍年出生的孩子，活在仙境裡，「遙望人間，一直無法抵達人間。」他們與凡間隔離，聽大人諄諄告誡，牢記很多禁忌。他們活在上流社會裡，受到高度期望。

若一輩子待在隔離區，在平行時空，也好，人間彼岸，不碰觸，不感染，什麼問題都沒有，偏偏龍子龍女還是得落腳在人間，萬一從小受保護的時空出現了缺口，紅塵飄過來，會產生如何的化學效應？就像這群被塑造成乖乖牌如溫室花卉的孩子，來到生猛豪邁、自由開放的美國，怎麼可能承受而不惑？

於是彷彿體內慾望遭同樣燠熱卻與台灣形態不同的熱氣給催熟了，青春期賀爾蒙開始作亂，騷動脫軌的快感抵擋不住，此後的故事主軸，真要簡化，就這一句了：「熱帶裡，一切變形，好孩子變成壞孩子」。

主辦海外遊學團的宗教團體，是創辦人一手創設的人間淨土，以金錢、家世、血統畫出階級，以優生學概念，配以隔離模式，真的能夠建立得起來且長長久久嗎？以美國夢為依歸，會不會夢碎？在夢境裡，美國什麼都好。小說開頭介紹邁阿密出場的一章，陳思宏以全知敘述觀點寫下此地的美好無瑕：「不聞大疾小病，萬物整齊有序。一隻嗡嗡的熱帶肥蚊被某個孩子打死了，屍體扁平黏貼在白牆上，是這個熱帶學區近十年最嚴重的濺血慘案。」

語氣誇張，隱藏著反諷，或者反映真實時下許多台灣人的想法，強國人的屁也香。待夢醒，人生已去掉一半。

《佛羅里達變形記》宜讀三遍（《鬼地方》也是）。整部小說情節綿密，伏線很多，人物內心戲曲折複雜，回頭重讀，把線索重新串連，方可瞭解怎麼一回事。再來欣賞文字功夫，陳思宏的辭彙豐富，意象繁密，譬喻生動，詩化而帶點誇飾的筆法值得細品。

此外此書應慢讀。小說有謎待解，配合解謎情境的氣氛營造、情緒醞釀，陣線拉得稍長，若急於以情節主導閱讀節奏，便會漸失耐性。

不過，或許為了製造懸疑效果，小說出現一個問題，與敘事視角相關。不好劇透，這麼說吧：小說有A、B兩位女性角色，作家A，年少時做了件荒誕之事，後來自我爆料，寫進書裡，成為很受歡迎的題材。小說敘述她追憶這段往事的前因後果和心境。

幾章之後，出現意料之外的轉折，B當面指責A偷走她的遭遇，作為寫書題材。原來，A年少輕狂發生的事，其實是B的故事，當時A幫B處理知之甚詳，因此寫起來就跟真的一樣。

這樣的轉折讓小說閱讀時，懸疑風之外更添驚奇感，但這是寫作技術的失誤，關鍵在於作者選擇的敘事觀點。

A移花接木的故事，騙倒很多人，這事如果透過不知情的某人來旁觀敘述，或是轉錄傳聞，大概就沒什麼問題，問題在於作者敘述A那件事時，採用第三人稱敘事觀點，貼著A的心思而寫。她既然沒做這件事，便不可能在回憶裡細說從頭，也不致為此所擾，擔心後果。

一點嘀咕，無損讚賞之意。

從鬼地方到仙界淨土，一個人，如果不能做自己，不能順心適性，不能坦然面對自我，不論學歷、貧富、身世背景，終究會變形而現出原形。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰