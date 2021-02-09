除了文革與六四，最被人忽略的大屠殺隱藏在中國的「計劃生育門診」

文：長河（一直熱愛寫作，從最開始寫詩、寫散文，到現在寫小說，也嘗試寫時事，以中國大陸人視角看中台差異。因為宗教逼迫，我從中國大陸到台灣暫居，有幸成為Rti〔中央廣播電台〕兩岸專欄的寫手）

中國人每每提及南京大屠殺就是咬牙切齒，視之為奇恥大辱，在這場屠殺中，有20萬乃至30萬無辜人被殺害。但中國人不曾提及的卻是，文化大革命以及衍生的「三年自然災害」，國內發生多起大屠殺，至少有2000萬中國人喪命。

最被人忽略的屠殺，是隱藏在醫院的「計劃生育門診」，每年死於腹中的中國人有上千萬，這個數字還在上升。

中國人常說「兒孫滿堂」，但是現在的中國家庭能養育三個孩子，已經算是人人稱道的「多子女」家庭。1970年，計劃生育政策登上歷史舞台，官方鼓吹「一個太少、兩個正好」，到1973年，只生兩個成為規定。

在城市中，這個政策被落實得很好，我爸爸和姑姑分別是70年、73年出生，他們的朋友、親戚，凡是與他們同齡、背景相似的家庭都是兩個孩子，甚至只有一個。最開始農村管理沒有那麼嚴格，很多家庭都希望要一個男孩，如果生了兩個都是女孩，則會繼續生到有男孩為止。

1979年，正式進入一胎化時代，1980年後出生的人基本上都是獨生子女，偶爾有生二胎被發現的，家人公職不保。1983年，中國上絕育環、人工流產、絕育手術都創歷史記錄。計劃生育政策進行到現在，被奉為中國的基本國策，從1970到2019，整整50年的時間，即使2015年開放全面二胎，但「獨生子女」這四個字，已經深深植入中國年輕人的思維，中國在取得短暫的自認為控制人口的成功以後，等待中國的是斷層式人口老齡化和人口稀缺。

計劃生育是中國墮胎率居高不下的主要原因。計劃生育開始的時候，很多婦女是被強行墮胎，最殘暴的例子就是山東冠縣開展的「百日無孩」計劃，1991年5月到8月，一百天時間不允許有一個孩子出生，不管是第幾胎、計劃內、計劃外，甚至快要臨產的產婦也要一起抓起來，人太多就搭棚子，集中給孕婦墮胎，有些引產下來的孩子還是活的，則被活活掐死，政府挖了一個大坑把孩子們的殘骸草草埋了。

有人為了保護孕婦躲到外面，家裡的親屬則會被抓起來遊街示眾，之後家裡房子被拆、家人丟工作等等。1991年出生在冠縣的孩子非常少，發起這個邪惡屠殺計劃的官員曾昭起後來高升，擔任山東省國資委主任、黨委副書記。

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在很長一段時間，生二胎以上會面臨巨額罰款，拒不接受罰款懲罰者，會被政府直接凍結銀行卡。中國的「超生教授」楊支柱，當他妻子懷著二胎女兒的時候，學校就多次勸他們夫妻墮胎，女兒降生之後，楊教授被停課，同時接到24萬人民幣的超生罰款，因為拒不接受罰款，楊教授最終被學校開除，妻子名下存有35萬人民幣的銀行卡被凍結。

這樣的故事不是個案，有人因為不接受超生罰款被拉入失信人員名單，被限制消費。在高力度的處罰下，除了部分富人，誰還敢生二胎呢？「只能生一個」變成國民普遍認知，不是不願意生，而是沒有能力擰過政府，避孕失敗的女性自然就會選擇主動去墮胎。

計劃生育初期，有很大一部分中國人抱有重男輕女的思想，部分農村允許每個家庭生「一個半」，意思是如果第一胎是個兒子，則不能生二胎，如果第一胎是女兒，則可以生二胎，不管第二胎是男是女都不能再生。中國農村很多女性名叫「招娣」、「盼娣」，因為家庭希望她們帶來一個弟弟。

重男輕女加上計劃生育，很多人都選擇在懷孕期間鑑定胎兒性別，是女兒就選擇墮胎。中國為了男女比例均衡是不允許透露胎兒性別的，但少數人總要想方設法。2019年爆出新聞，在香港上學的深圳女童，在過關的時候被檢查出書包裡有上百袋血液標本，都是中國孕婦要拿到香港醫院去鑑定胎兒性別用的。

既然政府都如此大手筆逼人墮胎，各大醫院的人流廣告層出不窮，我小時候見到滿大街最多的廣告就是「無痛人流」的廣告，這些廣告標語常說「只要x分鐘，就能解決你的問題。」廣告把墮胎這樣一件血腥的事描述得輕而易舉，刻意隱瞞了墮胎對女性身體的傷害，只強調「墮胎」的無痛。

在缺乏性教育的中國，這些廣告對女生產生很大的誤導，不懂得如何保護自己，過早偷嘗禁果，導致懷孕，又不敢跟家人講，只能私下湊錢去處理，甚至會選擇不達標的小診所。人流後沒有得到很好地照顧，以至於影響今後生育。中國的大學生、高中生，甚至初中生，大部分人都至少遇見過一次被同學借錢去墮胎的事情。

計劃生育的口號除了「少生」還有「優生」，台灣的健保卡在孕期給孕婦提供十次免費產檢，中國的產檢不僅通通自費，而且要想在某間熱門醫院生孩子，就需要在孕期提前「建卡」，也就是在該醫院創建孕婦資料，接受醫院要求的一切產檢。

中國的產檢純粹是排除畸形胎兒為目標，稍微一個數據不合格，醫生就會建議墮胎。懷孕期間不小心誤食藥品擔心影響胎兒，也會選擇墮胎。中國社會沒有很完善、很健全地建立對殘疾兒、低能兒的幫助，更多的人甚至會從心裡覺得殘疾兒生來就是家庭和國家的負擔。

在河南省蘭考縣的福利院中，兔唇、耳朵畸形、單腎的孩子都被拋棄，很多孩子只是輕微的病症，可以通過醫療手段治癒，已經出生的特殊孩子尚被拋棄，而在產檢過程中稍微情況不佳的孩子都會被墮胎，不管這些孩子是不是真的有問題。

中國是世界上墮胎率最高的國家，當其他國家都鼓勵生育的時候，中國卻在限制生育，共產黨政府帶頭為人民墮胎，屠殺中國人最多的組織就是中國共產黨。

計劃生育是最惡毒的政策之一，這50年來毀掉了無數家庭，共產黨短期內獲得了限制人口的「巨大成功」，但很快，計劃生育對中國社會、經濟帶來的傷害就要暴露出來，斷層式的人口縮減一定會加速共產黨的滅亡，共產黨終要自食惡果。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航