疫情記者會：台灣新增1例本土感染，AZ疫苗來台後政府首長會否施打以增進大眾信心？

台灣今（5）日新增3例境外移入、1例本土感染確診案例。中央流行疫情指揮中心昨證實，台灣列入首波疫苗全球取得機制平台（COVAX）分配名單，今日表示疫苗配送、抵台後檢驗約需1個月，認為不需等到6月才會有疫苗。

指揮中心指出，1例本土病例（案924）是先前確診的案839、案870家人；個案自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，今日確診。

案924從開始隔離到出現症狀，日期差距約有3週。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，無法確定2月1日是發病日；個案Ct值現在偏高，顯示病毒量較少，可能已是感染的晚期。

另3例境外移入包含：

案921：荷蘭籍60多歲男性，今（2021）年1月2日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫；檢疫期滿後，1月17日開始工作，因返國需要，2月3日至醫院自費採檢，今日確診，無症狀。已掌握個案工作接觸者共11人，其中3人列居家隔離、8人列自主健康管理。

案922：本國籍20多歲男性，長期居住美國，今年1月13日與3名家人一同返台過年，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫及自主健康管理；4人檢疫期滿後自費採檢，其中1人驗出陽性，其餘3人陰性。個案3名家人均無症狀，列為居家隔離對象。

案923：阿富汗籍40多歲男性，長期居住於杜拜，因工作經常往返臺灣及杜拜兩地，前次離台為去年8月下旬。今年1月7日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，期間均無症狀，檢疫期滿後於1月24日出現咳嗽症狀，自覺是感冒，經自行服藥後症狀改善；個案因預定返國，2月4日至醫院自費採檢，今日確診。已初步掌握工作接觸者1人，列居家隔離，將進一步調查個案活動史及接觸史。

指揮中心發言人莊人祥表示，案921和923的Ct值高、抗體檢驗呈陽性，認為可能是境外移入。

先前在桃園某醫院確診的案889和案908，病毒基因序列比對初步有結果。張上淳表示，兩人病毒的棘蛋白周邊序列看起來大致相符，其他序列還要比對，不過目前看起來是相同的毒株。

台灣取得AZ疫苗，應變責任醫院人員優先

今日記者會問答重點以疫苗為主。因美國防疫專家佛奇近期指出，全球要恢復正常生活，需要至少7成人口施打，這可能需要100億劑疫苗（全球74億人口中的50億人、每人接種2劑）、耗時7年半。陳時中認為，疫苗產能不用這麼久才能達到需要的劑數；如果病毒一直有變化，恢復正常的日程可能會延長，但歷史上看來沒有這樣的情況，加上醫學發達，陳時中覺得不到那麼悲觀。

指揮中心昨證實，台灣列入首波COVAX疫苗分配名單，將和其他非聯合國會員分130萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。記者今提問，陳時中先前提到過，台灣在取得疫苗較有選擇權，因為有付費，那麼為何不選擇研究數據效力較高較穩定的輝瑞（Pfizer）疫苗？

陳時中回應，台灣在COVAX的身份別是相對富裕的國家，無法列在免費取得疫苗名單，當初因判斷有能力運送RNA疫苗（輝瑞為RNA疫苗、AZ疫苗為腺病毒減毒載體疫苗），所以是有選擇可接受RNA疫苗；但近期COVAX釋出首波疫苗就是AZ疫苗，因此台灣亦爭取，預計將會是韓國廠製的疫苗。

陳時中說，疫苗保護率乘以接種率可得出涵蓋率，涵蓋率要達到6成，才有社區的基本保護，邊境才能放鬆。

外國有報導指AZ疫苗較不穩定，對高齡者的效果較低。陳時中表示，疫苗配送、檢驗大概還要1個月時間，台灣在開始施打前還有時間可觀察國外施打狀況。被問到如果量足夠，陳時中和其他政府首長會否施打，以增進大眾信心；陳時中表示，如果量非常足，「我大概就會先打」。

台灣計劃疫苗來台後，以醫護人員優先施打對象。張上淳表示，如果一開始無法所有醫護人員都照顧到，會將醫護人員做區隔，需要照顧COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病患的應變責任醫院會優先。

陳時中則說，以保護大家的人為優先，例如檢疫人員、或負責運送疑似確診例的人員；桃園因有部桃醫院群聚事件，分配到的疫苗比例可能會比較高，但也不會全部放在桃園。

至於應變責任醫院的醫護人員可否拒絕施打，陳時中表示，沒有強制，可依個人意願決定。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範