【東南亞週報】緬甸軍方政變拘押翁山蘇姬｜越南十三大落幕阮富仲破例續任總書記｜新加坡批准莫德納疫苗

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟

南洋誌東南亞週報第104期，為讀者挑選2021年1月30日至2月5日期間，有關緬甸、越南、新加坡、印尼、馬來西亞與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜緬甸軍方政變 宣布一年緊急狀態

緬甸軍方2月1日以選舉舞弊為由，對民選政府發動政變，拘押總統溫敏（Win Myint）、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等多名政治領袖，並宣布全國進入為期一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）掌權。

緬甸軍方屢次指控去年11月8日全國大選存在大規模舞弊，並抨擊聯邦選舉委員會未能妥善解決該問題，故選在國會新會期開議前數小時發動這場突襲式政變，拘押多名政治領袖，聲稱此係維護國家穩定的必要之舉。隨後透過軍方營運的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）宣布，全國進入為期一年的緊急狀態，由敏昂來掌權，現任副總統明穗（Myint Swe）則代理總統一職。

執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy, NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）表示，包括溫敏、翁山蘇姬在內的黨內高層與重要政府閣員遭軍方持槍強押帶走，雖然情勢不甚樂觀，仍盼能與軍方協商。此外，翁山蘇姬署名的聲明敦促人民起身抗議軍方作為，苗紐也提醒民眾行事仍須遵守法律，目前緬甸最大的維權團體之一仰光青年連線（Yangon Youth Network）已發起公民不服從運動。

至於國際社會的反應，美國、英國、澳洲、歐盟等國已相繼譴責軍方政變，要求迅速釋放遭拘禁的政治領袖，並呼籲軍方尊重法治與選舉結果，甚至不排除透過重啟制裁予以施壓；相形之下，中國外交部的回應顯得較為溫和冷淡，分析多認為此與中國在緬甸的龐大戰略利益有關，欲藉此展現支持態度並爭取提高影響力。

翁山蘇姬現因持有無線電對講機和其他通訊裝置，被控違反進出口法，法庭裁定羈押兩週至15日；溫敏則因去年出席造勢活動，吸引大批群眾，未遵守防疫規定，觸犯國家災難管理法。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 緬甸民眾敲打鍋盆的文化是為了驅邪，這次他們以此來抗議軍方政變。

越南｜十三大落幕 阮富仲破例續任總書記

越南共產黨第13次全國代表大會（十三大）落幕，越共總書記由現年77歲的阮富仲打破先例，再度連任最高領導職。

越南在1月28日爆發「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）肺炎社區傳染，十三大因而提早於2月1日落幕。大會在1月31日選出18位中央政治局委員，總書記由阮富仲再次出任。阮富仲在2011年出任總書記、2016年連任，照例總書記最多擔任兩任10年，且領導階層年滿65歲應卸任，但阮富仲成為「人事特殊案」，是繼黎筍（Lê Duẩn）後任期最長的總書記。黎筍在胡志明逝世後，於1969年至1986年擔任越共領導者。

阮富仲長年從事思想文教系統工作，經歷包含河內市委書記、國會主席等。立場被視為較親中、保守；2016年後大力推行反腐運動（blazing furnace），多位越共高層遭受處分，更包含中央政治局委員，反腐運動也被評為整肅對手的手段。

除了總書記之外，外界推測四大領導職，現任總理阮春福有望成為國家主席，總理改由現任越共中央組織部部長范明正（Phạm Minh Chính）上任、河內市委書記王廷惠（Vương Đình Huệ）則為下一任國會主席。

十三大以「團結、民主、自律、創新、發展」為主軸，回顧過去5年經濟成績，GDP成長率保持在5.8%、貧困家戶占比下降到3%。即使2020年全球經濟受武漢肺炎疫情衝擊，越南仍維持經濟成長率2.91%的正成長。十三大更設下2021-2025年經濟增長6.5%-7.0%的目標，期在2045年成為高所得國家。

Photo Credit：AP / 達志影像 2月1日，越共十三大閉幕，越共總書記阮富仲（左一）出席會後的新聞發布會。

新加坡｜星國批准莫德納疫苗 三月第一批抵達

新加坡衛生科學局2月3日發布公告指出，2月2日起批准使用美國製藥公司莫德納（Moderna）開發的新冠肺炎疫苗，首批莫德納疫苗預計3月抵達星國，預計為年滿18歲者接種。

星國衛生科學局依照「大流行病特別採用程序」（Pandemic Special Access Route）臨時授權，批准使用莫德納疫苗，衛生科學局表示參考現有各項數據，以及檢視超過3萬人參與的第三階段臨床試驗結果後，估計莫德納疫苗有效性高達94%。不過星國衛生部指出孕婦、免疫力較差者以及未滿18歲的青年暫時不應接受莫德納疫苗。

星國去年底核准輝瑞-BioNTech（Pfizer-BioNTech）疫苗，並於12月21日收到第一批疫苗，成為亞洲首個實際拿到該疫苗的國家。截至2月2日，已超過17萬5000人施打首劑輝瑞-BioNTech疫苗，並有6000人已接種第二劑，完成疫苗施打程序。主要施打對象為前線醫護人員與必要服務業從業人員，例如海事與航空服務業者。

莫德納疫苗每人同樣需施打兩劑，兩劑須相隔28天。目前批准使用莫德納疫苗的國家包括英國、美國、加拿大、以色列與歐盟成員國等。

衛生部也指出，除了上述西方國家的兩大疫苗外，衛生科學局也已開始評估北京科興生物（Sinovac）的新冠疫苗效力。星國早前已宣布與輝瑞、莫德納與北京科興生物簽署疫苗預購協議。

Photo Credit: 中央社 圖為新加坡衛生部長顏金勇1月13日在廣惠肇留醫院接種COVID-19疫苗 。 （新加坡通訊及新聞部提供）

印尼｜最大伊斯蘭銀行BSI正式營運

印尼最大伊斯蘭銀行Bank Syariah Indonesia（BSI）2月1日正式營運，由三家國營銀行合併成立，期待在5年內成為全球前十大伊斯蘭金融機構。

伊斯蘭銀行指的是遵循伊斯蘭教律法（Sharia）以及《古蘭經》指引的伊斯蘭金融機構，其特色是不從事高風險及高利貸的金融商品操作，也禁止將資金投入不潔的產業，像是博弈、色情、酒、豬肉等。

Bank Syariah Indonesia由三家國營銀行合併成立，分別是印尼國家銀行（Bank Negara Indonesia）下的BNI Syariah、曼迪利教規銀行（Bank Syariah Mandiri）、印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）下的BRI Syariah。這項合併自2020年3月開始啟動，Bank Syariah Indonesia總資產約170億美金，有1200家分行，是印尼第7大銀行。

在開幕典禮上，總統佐科威表示：「在武漢肺炎疫情危機下，樂見伊斯蘭銀行穩健成長。」據印尼金管會資料，伊斯蘭銀行2020年的業務較去年同期成長9.5%，較一般銀行來的高。佐科威並指出，印尼作為最大伊斯蘭人口的國家，也應讓印尼成為伊斯蘭金融中的先進國。Bank Syariah Indonesia的執行長Hery Gunardi也說道：「我們的任務不僅是合併銀行業務，更致力於轉型與擴張，願景是未來5年內成為全球前十大伊斯蘭銀行。」

根據日經報導，隨著印尼經濟成長、中產階級擴大，印尼伊斯蘭金融機構的資產也年年上升。顧問公司DinarStandard報告顯示，受惠於國內清真食品與時尚產業蓬勃發展，印尼成為繼馬來西亞、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國後，第4大伊斯蘭經濟體。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 Bank Syariah Indonesia由三家國營銀行合併成立，分別是BNI Syariah、Bank Syariah Mandiri、BRI Syariah成立，圖為這三家銀行的LOGO

馬來西亞｜馬來西亞延長行動管制令 要求原地過年

由於境內武漢肺炎病例數高居不下，馬來西亞政府2月2日宣布延長行動管制令（MCO）兩週，至18日解除；此外，為因應即將到來的農曆春節，政府也要求民眾原地過年，禁止走春、參拜等群聚活動。

馬來西亞單日確診病例數自去年12月以來持續以四位數成長，近來更是連日突破五千起，不僅對醫療體系造成龐大壓力，更促使政府進一步收緊防疫政策。國防部高級部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob））宣布，延長行動管制令兩週，至18日解除，除砂拉越州（Sarawak）得維持現行條件式行動管制令之外，其餘各州與直轄區均適用此規定，全力遏制疫情蔓延。

此外，因農曆春節將至，政府也祭出與去年開齋節、排燈節類似的限制措施，要求民眾原地過年，只允許與同住的家人在家團聚慶祝、進行宗教儀式，不得跨州移動。走春拜年、大型聚餐、節慶表演活動如舞龍舞獅及戲曲也一律禁止，宗教場所將不對外開放，僅限廟方5名工作人員可進行祭拜活動。

Photo Credit：AP / 達志影像

泰國｜龍仔厝府海鮮市場確診新冠肺炎破萬人 7工廠實施封鎖

根據泰國媒體The Thaiger報導， 泰國龍仔厝府（Samut Sakhon）衛生局官員宣布將對府內有約4萬人生活和工作的7間工廠實施封鎖至2月底，以減緩武漢肺炎病毒傳播速度。龍仔厝府衛生局秘書Kiatipoom Wongrajit表示，光此7間工廠，便已累積有9000多人確診武漢肺炎，而龍仔厝府至今總確診人數則已達到1萬2000人。他說，大多數在工廠的感染者多為無症狀感染者和移工。

根據曼谷郵報報導，龍仔厝府健康局副局長Surawit Sakdanupab表示，龍仔厝府將針對第二波海鮮市場感染進行更為嚴格的「封鎖和泡泡」措施（seal and bubble）。前項的封鎖政策是針對具有住宿設施的工廠，在此政策下工人不得離開住宿處；後者的泡泡措施則針對未具有住宿設施的工廠，此政策下工人僅得住在工廠指定的宿舍。

泰國於2月5日有586人確診感染武漢肺炎，其中就有526人來自龍仔厝府，約佔當日總確診人數的90%。

Photo Credit: 中央社 圖為爆發群聚感染的泰國龍仔厝府的瑪哈猜海鮮市場

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範