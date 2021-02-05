拜登凍結川普撤走駐德美軍命令：軍費應佔GDP多少比例才合理？

※封面圖為1名駐德國哈格諾（ Hagenow）的美國士兵，向要去參加NATO聯合演習的部隊進行道路指揮。

美國前總統川普去（2020）年下令撤回駐德國的美軍，現任總統拜登昨（4）日宣布凍結此命令，暫時不對駐德部隊做任何調動，並指國防部會確保部隊動態符合美國外交政策和國安優先原則。德國過去被川普指責沒將國防支出提高到國內生產總值（GDP）的2%，但以GDP佔比來衡量一國的軍費與地緣安全貢獻，不見得是最好的方式。

《美聯社》報導，拜登昨在國務院發表首次正式外交演說時表示，在新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）完成對美軍全球部署情況的檢視前，暫緩進行從德國撤軍的行動。

奧斯汀則聲明，國防部審查美軍的全球配置狀況，這將有助於他對總統提出基於國安利益的最佳部署建議；他並指出，拜登在提出美國重返國際舞台的演說中，傳達了以外交為首要工具的信念，這對美軍將士和人民都是一大寬慰。

國防部發言人柯比（John Kirby）提到，奧斯汀上週曾與德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）通話，奧斯汀向對方表示，美方要做任何決定之前，都會和德國溝通過後再進行。奧斯汀也明確向卡倫鮑爾傳達，他非常重視德國多年來的支持，德國國防部後續的回應也證實卡倫鮑爾確實接受到了這項訊息。

駐紮於德國的美軍約有3萬4500人，美軍在德國有數個重要軍事設施，包含拉姆斯泰因（Ramstein）空軍基地、以及附近的蘭德圖爾軍醫院（Landstuhl Regional Medical Center），前者是美國駐歐空軍總部，後者則是美軍在海外的最大軍醫院。

Photo Credit：AP / 達志影像 德國拉姆斯泰因的美軍基地。

美國前總統川普去年宣布，將從德國撤回9500名駐軍，受到部分國會成員和軍方反對，這項命令宣布後未曾實施。川普多次指責德國軍費太低，認為德國不願將國防支出提高到其國內生產總值（GDP）的2%。

用GDP佔比看國防支出，宛如「一天一蘋果，醫生遠離我」迷思

據美國國防部《星條旗報》去年10月報導，北約組織（NATO）報告指出，2020年約有三分之一NATO成員軍費到達了川普要求的2%標準，除了美國，還有英、法、挪威、希臘、羅馬尼亞、波羅的海3國；NATO中的歐盟成員和加拿大國防開支去年共增加了4.3%，預計這個趨勢可能會持續。報導標題特別寫出，達標國家裡「沒有德國」（Ten NATO members now meet 2% defense spending benchmark, but not Germany）。

目前德國國防支出佔GDP的1.57%，不過德國先前曾表示會逐步增加，在2031年前到達2%的條件。智庫《大西洋理事會》（Atlantic Council）1篇文章指出，NATO軍費總支出在冷戰時期達到最高，之後逐步降低；美國是在2001年經歷911恐攻事件之後，軍費再度暴漲，而歐洲持續享受後冷戰的和平時光，縮編軍隊、刪減國防預算，這使美歐之間的國防費用出現差異。

文章指出，要求NATO成員增加國防支出是有意義，但美國政府想以強制要求、和站在道德制高點的羞辱盟友以刺激他們提高軍費，這是單方面的妄想。美國的國防費用確實高，因為和大多NATO成員相比，美國涉入了更多全球事務，涵蓋中東、印太、歐洲，美國龐大的軍費裡只有一部份是用於跨大西洋安全事務，而NATO歐洲成員大多數國防費用都全力支持NATO的事務。

歐洲盟友當然也從美國的全球戰略投資中獲益，具體獲益數字很難量化，但美國政壇若假裝所有美國國防支出都是為了歐洲安全，那聽起來不太合理。

此外，美歐還有金融體系與經濟成長不同的問題。拿川普政府經常抨擊的德國來說，德國不像美國有美元這個近乎全球流通的貨幣，必須達到收支平衡，無法像美國一樣不斷增加政府赤字；美國2019年的國防預算是6860億美元，而政府該年赤字達9840億美元，不是任何國家都扛得起。

Photo Credit：AP / 達志影像 德國斯潘達勒姆（Spangdahlem）的美軍基地。

另一方面，國防支出多寡，不應該只用GDP佔比作為指標。例如德國自2014年以來，國防支出總額其實增加了35%，但由於德國GDP有所成長，這筆增額就被忽略了。反之，希臘2019年國防費用佔GDP的2.28%，那是因為希臘經濟沒什麼成長，國防支出裡有一大部份是行政人事費，不是研發或購買了新武器，與戰力沒有直接相關。

在經濟受疫情影響的2020年，以GDP佔比衡量國防支出，那麼可能會有更多國家可以達到2%的標準，但這並不代表有實質作用。

NATO歐洲成員國的國防支出近年來增加，與其說是要達到與美國的政治承諾，不如說歐洲也知道必須因應地緣政治而改變；2014年克里米亞併入俄國後、以及中國態度逐漸膨脹，都讓歐洲感到自危，因此受到俄國威脅的國家、如波羅的海3國等軍費大增，就不足為奇。

《大西洋理事會》這篇文章指出，NATO其他成員當然有必要增加軍費負擔，但這不一定要用GDP衡量，其他標準例如「3C」綜合指標：現金（cash）、能力（capabilities）、承諾（commitments）；NATO內部也有評比，針對國防支出的成果去分析投資報酬率。用GDP 2%指標來衡量NATO的健康狀況，就像「一天一蘋果，醫生遠離我」，它不是一個壞標準，但也不是個好的衡量方式，更不是保持健康的關鍵。

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核稿編輯：楊士範