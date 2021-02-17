家用寬頻網路的領航者，台灣大寬頻致力打造全方位數位新生活

網路不只是網路，而是跟水、空氣與居所一樣重要。



網路巨擘思科（Cisco）在2010年曾經針對14個國家中，21到29歲的年輕人做過問卷調查，結果發現有三分之一的人認為網路在他們的心中，跟每天要喝的水、呼吸的空氣，以及遮風避雨的居所有著同等重要的地位。在十年後的現在，相信如果再做一次同樣的調查，比例應該會遠遠超過十年前的數字，畢竟日常生活中的食、衣、住、行、育、樂都已經離不開網路。憑藉著各式各樣的手機、平板等行動裝置，桌機、筆電等電腦設備，還有智慧手環、智慧手錶，都連接著網路串連起每一個人，並透過網路服務豐富我們的生活。這一切的背後，也因有著台灣大寬頻所支援的快速、便利網路服務，以及進一步發展的HomeSecurity AI居家防護、HomeSecurity AI店家防護安全監控等加值服務，讓民眾可以享受更精彩、便利與安全的數位新生活。

Photo Credit: Shutterstock 萬物聯網已經不只是未來，生活處處仰賴網路的時代已是現在。

從客廳到家庭的數位轉型

很多人的數位生活體驗應該都是從客廳開始，在電腦尚未普及、iPhone連個影子都還沒有的時代，家裡唯一一台電腦通常和電視一樣，都是擺在居家生活的中心：客廳，再透過室內電話或是有線電視的網路連線服務連上網際網路，而台灣大寬頻就是在其中扮演著提供寬頻服務的重要角色，讓在客廳裡歡聚的家人們，都能透過連接著網路纜線的電腦，一窺這全新的大千世界，把前所未見的資訊與娛樂都帶到你我眼前。



但這以有線電視服務為主、網路連線服務為輔的時代已經過去，可以連接網路的設備不再只有那一台笨重的桌上型電腦，現在爸爸、媽媽提著輕薄的筆電，可以在房間、書房工作，子女們人手一台的平板、甚至遊戲機也都是他們了解世界的方式，更別說家庭中可能有多種可連網的智慧家電，數位生活與真實生活開始緊密相連，網際網路成為每個人生活與工作的必需品，這時台灣大寬頻也規劃出多元數位網路服務的藍圖，從原本關注環繞於客廳，享受電視娛樂的家人，擴展到家庭中的任何一個生活與工作角落，隨著時代一同全面的轉型。

1G光纖上網，擴展多元網路服務

台灣大寬頻在2020年領先業界推出1G光纖上網，並升級Wi-Fi 6與Mesh無線網路環境，可說是多元網路服務藍圖的指標之一。首先，不再僅只於單純的拉一條網路纜線到房子提供上網服務，而是提供高達1G頻寬的超高速網路速度，不管是YouTube或是4K串流影片都能流暢播放。為了解決一般使用者不擅於建構網路環境的痛點，台灣大寬頻提供免費建置最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路環境的服務，讓家庭成員不管身處客廳、廚房、書房、起居室，都不用再擔心收訊死角的問題；下班下課後，全家人同時聚在家中，媽媽使用平板觀賞高畫質影音、弟弟用遊戲機與隊友來一場線上對戰，爸爸在家透過筆電與客戶視訊遠端開會，通通都能享受順暢低延遲的數位生活。



除了提供更完善的基礎網路，以滿足消費者水、空氣與安全居所外的第四需求，台灣大寬頻更在其厚實的網路基礎下，推出更多延伸網路應用服務，像是HomeSecurity AI居家防護服務，提供完善的居家影像監控與防護功能，可遠端透過各種裝置隨時關心掌握家中情形，家中幼兒、老人安全隨時監看照護；出遠門時開啟結合盾心科技AI人像辨識技術的「AI影像告警服務」，若有宵小侵門踏戶，便會主動發出告警給緊急連絡人，出門在外能更加安心。同樣結合「AI影像告警」服務的HomeSecurity AI店家防護，讓開店頭家在營業中能24小時以各種智慧裝置監看店內狀況，店休時更能啟動「AI影像告警」全面防竊。這些與先進技術團隊合作開發的新多元加值應用服務，都代表著台灣大寬頻所提供的不再僅只於網路，也為我們帶來更多便利的數位生活體驗。

Photo Credit: 台灣大寬頻 台灣大寬頻的HomeSecurity AI店家防護，給你的工作場所全方位的安全保障。

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體驗無限延伸的數位新生活

台灣大寬頻不只是網路服務提供者，更是數位時代的服務整合提供者。以網路服務為基礎，提供更進階的資訊與娛樂，像是近幾年推出的A1 BOX開放平台，內建的myVideo、HBO GO、YouTube等多元OTT影音內容，透過電視大螢幕觀賞，重新定義影音享受的等級；此外去年更新增了Uniigym體感健身課程服務，讓用戶在防疫期間，在家就能用力健身！再加上HomeSecurity AI居家防護、HomeSecurity AI店家防護安全監控等加值服務，觸及最後一哩的家庭用戶，讓台灣大寬頻的影響力從客廳延伸到整個家庭以及更多的使用者，讓使用者體驗無限延伸的數位新生活。

了解詳情：台灣大寬頻-1G光纖上網+Wi-Fi 6+Mesh 方案