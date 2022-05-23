泰國明星有「三高」：高顏值、高學歷、高社經，更是弘揚皇室與傳統文化的存在
我們想讓你知道的是
現代化前的泰國「演員」不僅是表演者，更是弘揚「君權神授」觀念的傳播者。在現代化的泰國社會中「劇本、表演意義、表演形式」有的相當多元的發展，但同樣有不少電影與電視劇會置入「皇室、佛教、族群」等元素，因此演員個人的修養與條件同樣不能隨便。
近年來泰國戲劇席捲台灣，尤其以BL劇為最大宗，連帶也讓許多台灣人開始透過戲劇來認識泰國明星，隨著各種資訊的挖掘與探索之後，泰星的粉絲群當中便出現著「泰星有三高」（三高：高顏值、高學歷、高社經）的說法。
首先是「高顏值」，近期《愛在暹羅》在台灣修復上映，這部上映於2007年由泰國男神馬力歐（มาริโอ้ เมาเร่อ）主演的經典戲劇，是許多七八年級生對泰國同志電影的初步印象。即便是沒看過這部電影的人，也會因為2010年上映的《初戀那件小事》而對馬力歐帥氣的混血外型印象深刻。而且在泰國並不是只有一兩位明星是混血兒，在整個泰國戲劇圈當中，混血明星的比例相當高，因此「高顏值」也成為許多人對泰國明星的第一印象。
其次是「高學歷」也是泰國演員給人的印象之一，有不少演員都是畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學，包含《婉通夫人》劇中飾演坤平的（Pong）纳瓦·君拉纳拉（ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์），《可以把哥哥退貨嗎》電影女主角（Yaya）烏拉薩雅·斯帕邦德（อุรัสยา เสปอร์บันด์），《泰版流星花園》女主角（Tu）彤達婉·奔提維此弓（ต้นตะวัน ต้นติเวชกุล）另外也有不少泰星畢業於法政大學、農業大學等名校。
最後是「高社經」，許多泰國演員家世背景都不錯，來自富豪家庭的演員包含近期演出《泰版流星花園》的「Win」在該劇當中開的名車就是出自自己家中。而早些年飾演泰國電影《億萬少年的頂級秘密》（講述「小老闆海苔」創立過程的電影）的男主角「帕查拉·奇拉錫瓦特（Pachara Chirathivat）」是來自泰國富豪家族「鄭氏家族」，父親是泰國大型連鎖購物中心Central World的總裁。
而來自政治家族的演員包含在《娘娘腔的日記》當中飾演Top的「可林桑拉鋪 披汶頌堪（กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม）」，是來自泰國前總理「鑾披汶頌勘（แปลก พิบูลสงคราม）」的家族。以及前幾年非常火紅的《轉學來的女生》的女主角「琪洽·安瑪達雅固（ชิชา อมาตยกุล）」，她來自名為「阿瑪達雅固」的名門望族世家，該家族於拉瑪三世時期負責東北地區的管理，與泰國皇室關係相當密切。
在台灣也有「三高」演員，但「演員」身份在台灣與泰國傳統社會文化當中仍然有相當大的差異，古代華人社會在「士農工商」的呆板社會階級文化之下曾將演員視為「下九流」的職業之一，「下九流」包含：一高台（唱戲）、二吹（吹鼓手）、三馬戲、四剃（剃頭）、五池子（開澡堂）、六搓背、七修（修腳）、八配（配種的）、九娼妓。
儘管現代台灣社會逐漸擺脫這種負面觀點，但獲得高學歷且從事特定職業（例如：醫師、律師、工程師等等）的觀念至今仍難以改變。即便大學時代曾因為參加選秀節目、參加綜藝節目成為固定班底或因社群媒體而成名，但演藝之路不一定是他們的首選，更別說是需要接受專業訓練的「演員」之路。
再加上台灣影劇圈規模不大，若非一線演員可能難以維持生計，因此通常只有少數人可能為了自己的理想堅持到底，不受外界的挑戰或影響。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。