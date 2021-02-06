罷捷案不通過！黃捷「正面迎戰」策略奏效，史上首次「罷免不同意票」超越同意票

高雄市鳳山區的無黨籍市議員黃捷罷免案今（6）日登場，下午4點投票截止後隨即開始開票。雙方票數一度拉鋸，最後約在6點時開票結束，根據高雄市選委會初步統計，不同意票6萬5258票，高於同意的5萬5394票，黃捷罷免案不通過。這是史上少有藍綠雙方為了一無黨籍的地方市議員「全面對決」的罷免案投票，

投票率達4成，不同意罷免票一路領先

今日鳳山天氣晴朗，上午8時許就有不少民眾排隊等候投票，人潮一波波。根據統計，截至下午2時，投票率約3成3。最後投票率約4成。

鳳山區76個里共設置228個投票所，下午4時投票結束後隨即開票，雙方票數一路拉鋸，多個投開票所開票時甚至只差個位數。不過「不同意票」的票數一路領先，最終以約將近1萬票的差距，罷免案不通過。就算不同意票沒超過同意票，同意罷免票也未達門檻。

由於罷免投票的機制設計，要罷免的一方需要超過門檻，因此通常「被罷免」的一方不需要太多動作，只要請支持民眾「不投票」即可，不過這次黃捷陣營罕見的採取「正面迎戰」策略。

各界人士紛紛相挺呼籲支持黃捷的民眾出來投下「不同意票」；雖然黃捷在退出時代力量之後屬於無黨籍，但綠營在王浩宇罷免案後訴求反報復性罷免，大動員地方民代幫黃捷催超過罷免同意門檻的「不同意票」；藍軍則透過結合「反萊豬」議題，衝刺罷免票。

高市選委會公布鳳山區投票人數29萬1566人，依《公職人員選舉罷法》第90條規定，同意罷免票數多於不同意票數且超過選區25%同意得票，罷免案即通過，因此同意票門檻須達7萬2892張以上，且有效同意票數要多於不同意票數。而黃捷當年的當選票數為1萬8420票。

黃捷：謝謝大家讓我明天還是議員

開完票之後，黃捷在鳳山立委許智傑服務處，在眾人陪同下，一一感謝所有幫忙他的所有各黨和無黨籍立委、議員、公民團體等；黃捷坦言，25歲參政以來才2年，忽然遇到這麼大一次考驗，對她來說是非常大的挑戰，所以很感謝大家幫忙，每天陪著她站路口、從早到晚掃街宣傳、並給她很多協助和建議。

黃捷也說，這次獲得非常多戰友，接下來這樣的革命情感，她相信本土派、進步派和民主派成員都不會少，未來一起抵禦外來挑戰，讓台灣、讓高雄越來越進步。

另外黃捷也表示，這場「報復性罷免」，她不希望台灣讓仇恨分為蔓延，謝謝大家透過行動止住了仇恨和報復，不希望接下來還有這樣的罷免投票。但她也說，很多地方都在面臨挑戰，有些甚至是很艱困的地區，例如岡山區的民進黨的高閔琳議員，接下來也請各位要用行動給她支持，不要再讓仇恨繼續，現場也高喊加油。

藍營：罷免同意票比當選票還高，黃捷應警惕

開票時，罷捷總部聚集人潮，不斷呼喊「罷掉萊豬、黃捷下台」等口號；罷捷總部發言人徐尚賢在開票結束後，表示尊重，「接受與我們不同理念的人，希望鳳山不要有仇恨，只有討論，所有人可以並肩作戰反萊豬，讓台灣變更好，所有人都是一家人！」並對支持者喊話，「我們沒有輸，手牽手、心連心，我們勇敢走下去！」現場還有支持者落淚，高喊「要驗票、要真相！」

國民黨高市黨部副主委曹桓榮則表示，開票結果比黃捷當初的當選票數高；任何民意代表都不能辜負市民與心聲。同意罷免的票數已高於黃捷兩年前當選的1萬8千餘票，彰顯所有與民意對抗的代表都要有所警惕。這是民意的展現，希望黃捷與所有綠營民代要有所警惕。

國民黨立法院黨團則透過聲明稿表示，這次罷免過程中，在野黨及公民團體以小蝦米對抗大鯨魚。位高權重的總統身蔡英文兼執政黨主席，卻在民進黨中常會上下令全黨總動員力保黃捷，只因保住黃捷才能保住自己的權位，避免提前政治跛腳及骨牌效應。民進黨全黨力挺一個無黨籍的市議員無比的矛盾與荒謬。如果蔡政府持續不問是非，只想著挾著鋪天蓋地的綠色媒體及龐大行政資源介入選舉進行政治動員，這種抄短線的執政方式早晚被人民看破手腳。

罷捷團體領銜人劉辰芳也表示，雖然罷捷沒有成功，但不代表反萊豬不會成功，呼籲台灣鄉親，人民健康不能妥協、健康不能分藍綠。

罕見在罷免投票藍綠對決，雙方全力催票

黃捷本人面對此次罷免案，一直表達「直球對決」立場，全力動員催票並誓言要用「不同意」罷免壓制報復性罷免。她除了親上火線網路直播、頻頻上市場掃街、站路口，更有許多不同議題的民間團體如性別、環保、婦女、機車路權等、各界網路意見領袖、社運人士等相挺。另外民進黨、台灣基進更是動用政黨資源力挺，選前2週早晚都有民進黨的立委、市議員，陪同黃捷站路口呼籲支持者投票。

包括兩任鳳山市長的許智傑、民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、邱議瑩、劉世芳、趙天麟、余天都陪黃捷站過路口、掃過街、開過記者會；市議員林智鴻、陳慧文、林智鴻、張漢忠、邱俊憲、簡煥宗、陳致中等人也是拼命幫忙催票，甚至連台北市黨部主委吳怡農等人都加入車隊掃街等。

Photo Credit: 中央社

另外前時代力量立委林昶佐也是多次幫忙，從台北開記者會到高雄掃街都未曾缺席，今日更南下高雄陪黃捷去投票。自己也面臨罷免案的台中立委陳柏惟，也在選前之夜到高雄陪黃捷掃街拜票。

而罷免方的「鳳山清捷隊」和國民黨也密切合作，透過掃街和車隊宣傳、緊扣「反萊豬公投」的議題。據了解，國民黨主要協助的是陸戰部分，包地方的組織動員、民代辦公室的資源協助；空戰則由公民團體主導，國民黨協助提供資訊。

昨晚在捷運橘線鳳山西站出口附近空地的「罷捷之夜」，十幾名國民黨黨籍立委更到高雄為「罷捷」助陣。另外葉毓蘭、吳怡玎和國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮更陪同罷捷團體及志工以「反萊豬 罷黃捷」為訴求，掃街宣傳、車隊和遊行等一樣都沒少。

Photo Credit: 中央社

而時代力量黨主席陳椒華則僅簡單表示，罷免是民主程序的一部分，時力也肯定黃捷是優秀市議員，但因黃捷已退黨，時力不會參與罷免案的相關活動。

鳳山從2012年以來，總統選舉連續3屆都是由民進黨取勝，立委選舉都同樣是綠大於藍。只有2018年韓國瑜選高雄市長的時候有逆轉，甚至在同一選區7席市議員中藍營就奪4席。該年投給國民黨籍候選人者，達9萬2935票，而2020年韓國瑜參選總統時，在鳳山也有拿到8萬2千票，推派的立委候選人李雅靜也拿下8萬6127票。



假如之前曾支持藍營的8萬多人，都在這次黃捷罷免案出來投下同意罷免票，那罷免案極有可能通過；但民進黨立委許智傑上次選舉也衝出11萬票以上，所以這次許智傑全力幫黃捷催票，盼能用優勢人數讓不同意票超越同意票，使罷免不通過。最後雙方對決結果，綠營力挺的黃捷挺過此次難關，順利保住議員位置。但其他面臨罷免的立委、議員接下來會如何還是未知數。

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核稿編輯：楊士範