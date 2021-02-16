台灣「肉桂捲」搜尋量達近五年新高，仔細觀察爆紅是有跡可循的

文：涼鹿日常大小事

直到去年，我還是一個排斥肉桂捲的人，那味道就是讓人無法接受，以前咬一口都想吐出來，但現在我突然沒來由地愛上肉桂捲，真的是「沒有任何原因」，愛得很瘋狂。這種突然地轉變讓我有種「我是誰？我在哪裡」的感覺，沒有吃到真的會很失落，簡直上癮。

上週去某一家烘焙店一口氣買好幾顆囤在家，直到昨天完食，今天不得不外出補肉桂卷，跑了台北、新莊、板橋五家不同的店都「已售完」，完全買不到任何一顆。

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什麼時候大家突然都變得這麼愛肉桂捲了？是跟我一樣突然「開關」被打開嗎？

最近大家有在瘋肉桂捲嗎？有人認為「肉桂捲風潮」只是人們一時跟風，但我不那麼認為，因爲肉桂捲愛好者一直都有，也有不少咖啡廳、餐廳，將肉桂捲安置在甜點架上長期供應，但它為何突然最近紅成這樣？仔細觀察是有跡可循的。

1、台灣「肉桂捲」搜尋量達近五年新高

肉桂捲（Kanelbulle）是北美、瑞典及丹麥地區相當普遍的甜點，如今在世界各地的肉桂捲做法也應地而異，傳統的肉桂捲比較乾，沒有那麼黏膩，但如今有些地區也開發出濕潤可口的版本，肉桂捲在台灣一向不是最熱銷的甜點，在各家咖啡廳裡進駐的紅牌甜點不是巧克力蛋糕、波士頓蛋糕、起司蛋糕就是檸檬蛋糕等，其他還有瑪麗蓮、可麗露等小點，而且「肉桂捲」的口感也不是傳統家庭愛吃的款式。

但我們透過Google Trends搜尋近五年「肉桂捲」在台灣的搜尋趨勢可以看到，從2020年開始，有了一個突破性的成長，台灣人對「肉桂捲」的搜尋度攀升，尤其12月開始達到一個高峰值。

PhotoCredit:Google Trends

全球搜尋量也有增加的趨勢，但反觀發源地之一的瑞典，則是搜尋量維持平常。

2、「肉桂捲禮盒」與「聖誕節」的推波助瀾

台灣代購平台在去年12月推出精品級《肉桂捲禮盒》，內裝五顆，一盒要價NT1580元，雖然價格不便宜，但拆解其中，可以發現這五顆肉桂捲身世不凡，各是來自台灣五家不同的甜點／咖啡店所製作的美味肉桂捲，過去品牌競品之間常是王不見王、避之不及，現在卻被裝在一盒，但消費者只要購買，就可以同時享受五種不同風味的肉桂捲。

禮盒在包裝上還找來國慶主視覺設計師葉忠宜設計，包裝走精品風格，裡面不但附上一張質感高的小卡，還有獨家的「加熱法」攻略，時逢聖誕節前夕，對厭膩過去傳統禮盒的人們來說，《肉桂捲禮盒》根本榮登節慶最合適送禮的首選，送出去裡子面子全顧到，自己享用也可以拍上社群卡打展示，有很多甜姐兒捧著《肉桂捲禮盒》拍照，看起來既時尚又潮流。

3、爆紅關鍵一：《肉桂捲禮盒》鋪天蓋地的好感行銷

網路上有些文章提到，這一波肉桂捲風潮源頭來自《肉桂捲禮盒》，《肉桂捲禮盒》的行銷曝光與上述Google Trends搜尋飆高時間點確實有吻合。一個好「產品」上架，沒有推廣及行銷，沒有被看見，也很難突然爆紅。代購平台在12月15日舉辦《肉桂捲禮盒》上市發佈會，媒體開始紛紛曝光《肉桂捲禮盒》的故事及訂購消息，其中包含時尚媒體也跟進報導，媒體再轉載到社群平台上引發網友熱議。

代購平台本身也將《肉桂捲禮盒》贈送給KOL及具影響力的名人們作為社群上的曝光，也有不少藝人購買送給朋友，肉桂捲的知名度從媒體發酵到社群討論，逐漸開啟聲量，網友複製貼上新聞連結，在通訊軟體裡留存、分享。

這其中有幾個媒體很愛的報導點：美味甜點、質感設計、五家店破天荒聯名、國慶日設計師操刀等，對媒體來說也是受眾喜愛的題材，延續到今年，也有商業雜誌進行了深度品牌報導。

4、爆紅關鍵二：「看完超想吃」消費者的連鎖效應

最初我並不知道《肉桂捲禮盒》的存在，直到辦公室裡有同事收到一盒，被分送半顆、嚐了一口，接著我的社群平台上開始有人打卡，並Hash tag台北最強肉桂捲，而且包裝太美了不記住也難。雖然我沒買，但我跟朋友到咖啡廳喝下午茶時，突然一個念頭閃過「好想吃肉桂捲」，於是就點了，即使它不是《肉桂捲禮盒》裡的任何一顆。

平時有在追蹤美食、時尚雜誌、風格雜誌等社群平台的網友，腦中開始累積對《肉桂捲禮盒》的好感度，起初只有一小群肉桂捲愛好者會多看兩眼，接著愛吃美食的人也注意到了，慢慢的再從朋友圈擴散到家族，「肉桂捲」從一群特定的小眾（或名人圈等）逐漸傳散開來，現在不管愛不愛肉桂捲，到咖啡廳喝咖啡，逛麵包店，或自己烘焙，肉桂捲都成為甜點首選之一，從一盒肉桂捲行銷，到整個肉桂捲市場的活絡，都來自於消費者的連鎖效應，一個接著一個傳播，非吃不可。

台北人們最近造訪有肉桂捲的咖啡廳，幾乎面臨難以買到的狀況（本人幾天的實例），愛上肉桂捲的人可跟愛蛋塔的人不同，肉桂香持流的久，尤其吃起來不膩口，熱潮不會這麼快散去。

5、用「肉桂捲生酮飲食版」延續愛好

前面有分享到台灣「肉桂捲」搜尋量變高，在我們正值「肉桂捲風潮」之時。全球肉桂捲字組搜尋下的人氣竄升主題是「生酮飲食」，搜尋量最多的國家來自於瑞典。

PhotoCredit:Google Trends

乍看之下，雖然這個主題與台灣最近肉桂捲爆紅沒有太直接的關聯性，但它的爆紅已找出不少直接、潛在的肉桂捲愛好者，肉桂捲可以長期供應，但重視健康、愛運動或減肥中無法熱量奔放的人們，則用另一種方式延續對肉桂捲的愛，他們會怎麼做呢？

或許瑞典關鍵字已給了答案，在感受肉桂捲滿滿魅力後，下一步可能會逐漸減少購買行為，畢竟肉桂捲一顆在台北也不算便宜（約莫80-120元），這些人有很大機率轉向自家烘焙，重視熱量者會自己製作生酮飲食版的肉桂捲，坊間書籍及網路都有教人製作低糖或生酮版肉桂捲，且肉桂一向被視為是身體的良藥，也是中醫的藥方之一，可以改善胃寒、食慾不振、四肢冰冷、活血健胃等，好處是說不盡。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

6、登大人！不敢吃的人瞬間愛上肉桂捲

小時候不敢吃的食物，長大變得超愛的，應該不少人都有過這種經驗。像喝咖啡，年輕時點牛奶咖啡、榛果拿鐵，年長後就只喝黑咖啡、Espresso，像喝威士忌，年輕時只敢喝調酒，成熟後愛上純飲。小時候味蕾分辨簡單，辣、甜、鹹、酸，長大後舌頭突然能嚐出好幾種多層次的組合滋味。

肉桂也是，不少人將肉桂列為「長大後才懂的食物」之一。這波「肉桂捲」的爆紅讓不少人的味蕾「登大人」，原先對肉桂捲「還好」或「無感」的人們嘗試性的入口肉桂捲後，重新理解自己的味蕾，一秒化身肉桂捲狂熱愛好者，甚至自己主動上網搜尋各家肉桂捲販賣店，找尋肉桂捲料理食譜，到市場買肉桂粉回家聞，以前買精油看到成分有肉桂絕不打開，現在還會主動試聞。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航