蕾哈娜、童貝里挺印度農民抗爭，《華爾街日報》印度專欄作家質疑：真的知道事件背景嗎？

印度政府去（2020）年推出3項農業新法，引發北部農民抗議，至今持續逾2個月。美國歌手蕾哈娜（Rihanna）、瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg，瑞典語發音，前譯「桑柏格」）在網路上發文支持農民，印度官方指這是外國干預，且童貝里分享的雲端文件牽涉印度境內的分離主義組織活動。《華爾街日報》1篇專欄文章指出，國際名人關心他國事務沒有錯，但該先弄清楚事件背景。

蕾哈娜、童貝里挺印度農民，引起外國名人關注

（中央社）瑞典環保少女童貝里和美國歌手蕾哈娜最近都推文力挺印度農民抗議《農業三法》示威。除了印度外交部發聲明反駁外，印度警方昨（4）日證實，已對推文背後的「海外陰謀」展開調查。

印度去年9月在國會通過的《2020年農產品商貿推廣和便利化法》、《2020年價格保證和農業服務契約法》、以及《2020年必需品修正法》，被簡稱為《農業三法》。《農業三法》用意在允許農產品自由交易，但部份農民團體則認為此舉將讓企業壟斷，影響農產品最低價格保障，因而展開示威活動，並在首都新德里邊界示威長達2個多月。

美國流行歌手蕾哈娜2日推文分享美國有線電視網（CNN）有關印度農民團體抗議《農業三法》的報導，並質問「為什麼沒有人討論這件事」？隨後，多位美國國會議員也推文關注此事。

瑞典18歲環保少女童貝里（Greta Thunberg）也同樣推文支持印度農民抗議《農業三法》，並分享1篇與印度農民1月26日示威後續行動有關、名為「行動計畫」的Google文件，呼籲農民2月13、14日再度舉行示威活動。

蕾哈娜和童貝里推文力挺印度農民示威，卻遭印度執政黨印度人民黨（BJP）指控，推文證實農民1月26日占領首都紅堡的暴力示威與錫克分離組織哈利斯坦解放部隊（Khalistan Liberation Force）在幕後操控的「國際陰謀」有關，尤其是童貝里分享的文件更與哈利斯坦解放部隊有連結，童貝里隨後刪除這則推文。

不過，童貝里今天的最新推文強調，她仍與印度農民站在一起，並支持和平抗議《農業三法》。

蕾哈娜和童貝里力挺印度農民抗議《農業三法》的推文，立刻引起許多印度網友及印度寶萊塢明星的感謝，但也引發支持印度政府的網友指控她們的推文是為「換取金錢」；隨後，又傳出新德里警方針對童貝里推文立案展開刑事調查。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印度北部哈里亞納邦抗爭《農業三法》的人潮。本次抗爭者大多來自哈里亞納邦和旁遮普邦。

《新德里電視台》（NDTV）等印度媒體今天引述新德里警方說法澄清，針對農民抗議活動中「海外陰謀」展開的調查，並非針對任何人，而是針對童貝里推文中分享文件的創作者。

對外國事務有興趣很好，只是你真的知道細節嗎？

思想較右派的《華爾街日報》昨天刊出印度事務專欄作家杜姆（Sadanand Dhume）的文章。杜姆提到，針對印度《農民三法》引發的抗爭，蕾哈娜在她有1億多名粉絲的推特上發文呼籲大家關注，附上《CNN》報導連結；同一天，瑞典的童貝里發文稱「我們與印度抗爭農民堅定站在一起」。

杜姆說，更令人費解的是，美國新任副總統賀錦麗的姪女米娜．哈里斯（Meena Harris）這位作家兼企業家，在提到印度政府鎮壓抗爭、切斷網路時，卻用美國國會暴動事件與川普來比喻，呼籲人民對抗武裝民族主義和法西斯獨裁者，令人不知道她究竟想表達什麼。如果她是在稱讚印度農民對抗專制政府，豈不間接認同川粉闖國會？如果她是要為了要譴責印度政府和川普一樣是法西斯，難道抗爭中的印度農民跟闖國會的川粉是同一類嗎？

這種錯誤類比讓人啼笑皆非。杜姆在文章裡表示，名人對於半個地球以外的事件感興趣，這沒有錯，但比如印度農民抗爭《農業三法》，這些外國名人在推特上或許並沒有看到問題全貌，而只接收到了簡化的議題，或者看到了什麼迷因漫畫就開槍；如果研究《農業三法》細節，抗爭的正當性就會出現一點問題。

杜姆指出，可以理解農民對於未來的恐懼，但是這些農民大多來自過去50年來少數享有特群的群體。印度農業學家已經呼籲改革呼籲了20年，如果能夠實施新法，長遠看來對農民將會較有助益。

Photo Credit：AP / 達志影像 印度新德里民眾燒毀瑞典環保少女童貝里（左）和美國副總統賀錦麗姪女米娜（右）的照片，因兩人發表挺抗爭農民的貼文。

杜姆的說法與《印度報》去年的分析相呼應。分析指出，在印度其他地方，農民早就不仰賴《印度三法》裡要終止的「農產市場委員會」（APMC）轉介交易，大多直接向要收購的小盤商接洽，只有旁遮普邦（Punjab）與哈里亞納邦（Haryana）主要還在仰賴農市委員會，這也是抗爭農民大多來自這兩個邦的原因。

農市委員會提供最低價格保證收購，因此農民可以保有穩定的收入來源，但是價格不一定好，農市委員會也會抽傭。相對來說，能與收購者自行接洽，加上《農業三法》將穀物、豆類、食用油、洋蔥等從必需品清單除名，不再由政府控管交易量，農民可以賣給購買力強的大盤商；缺點是小農對大盤商也較沒有議價能力。

杜姆指出，農民在印度勞動力市場佔約一半，認為政府想要打壓半數勞動人口，這想法有點荒謬。印度政府並非完全拒絕這些農民要求，已提供18至24個月緩衝期，這將會影響印度的農業經濟改革、減少印度其他多數農民的商機，而其他農民並沒有因此上街抗議。

甚至對於瑞典少女童貝里最關愛的環保問題，印度農業新法也有試圖要改善印度的農業汙染問題。印度目前的農業政策造成環境災難，旁遮普邦農民因為有免費電力，使用馬達過度抽取地下水；對於化學肥料的補貼，導致肥料尿素過度使用，汙染了地下水。印度北部農民冬天都會燒稻稈以清理農地，造成嚴重空氣汙染，但抗爭農民卻要求取消焚燒稻稈的罰款。

杜姆強調，印度政府在鎮壓過程中切斷網路、指控記者煽動叛亂、把每個對政府有異議的錫克教徒都斥為分離主義份子，這些行為確實有理由引發批評，印度政府的人權紀錄向來也不佳。但如果說到《農業三法》本身引起的抗爭，杜姆認為，外國名人大多不明就裡，把這從國內事務變成了國際感性事件。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範