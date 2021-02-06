《變臉的緬甸》（下）：民主是發展經濟的「工具」，軍政府選擇民主化只是為了不被清算

文：黎胖

然而，2000年後科技發達，軍政府無法再掩蓋暴行，消息迅即傳送出去，引發人們的公憤，佛教信仰更使人們相信惡有惡報，因此2008年納吉斯風災被視作天罰。而軍政府對此束手無策，不僅突顯其無能，他們更嘗試掩蓋災難，並因恐懼遭到推翻而阻止、拒絕西方國家的援助。

然而，緬甸人民決心幫助那些遭到軍政府捨棄的同胞，並把所有緬甸的落後貧困揭露給世人，戳破了官方粉飾的太平印象與數據，軍政府威信大幅掃地。軍政府遂採取阻擋人民自發的救災活動。然而，行動已經無法遏止，間接證明了緬甸人民具有為自己國家負責的能力，並建設一個自助互助的公民社會。

內外交迫困境下，軍政府只能加快步伐，進行已經允諾的改革。2004年起，按照軍政府「七步路線圖」的規劃，逐步推動政治改革：召開全國代表大會、實行「有紀律的民主」、起草並透過公投落實新憲法、辦理立委選舉、召開新國會，最後成立新政府和其他憲法機構。

但是在穩健的改革幕後，規劃了大量的措施鞏固軍方在民主化以後持續保有權力，例如國會中四分之三同意的修憲高門檻、在國會下議院（人民院）為軍方保留四分之一席次、規定有外籍配偶者不得擔任總統等條款，對翁山蘇姬設下重重阻礙。

因此全民盟拒絕參與2010年選舉。但是也有部分全民盟人士認為應該利用各種機會參政，從事改革。這導致了全民盟的分裂。許多少數種族的政黨也在此時透過選舉進入人民院，企圖做出更多嘗試。

而另一重要的改革組織「緬甸出路」為軍政府提供改革藍圖。創立者奈溫茂的雙親曾為緬甸國防大學講師，許多軍政府成員為其學生，因此瑞曼將軍等軍政府改革人物均私底下向他們尋求改革方案。奈溫茂亦運動大量在海外的緬甸人才，為緬甸的改革提供資源。而奈茂溫並非與全民盟對立，乃是相輔相成。

這個做法相當成功，因此緬甸統治階層大幅度惡補了民主政治的課程，並在2011年登盛總統上台後，加速改革，並促使丹瑞政府和平下台，翁山蘇姬獲得釋放。

而登盛、瑞曼、翁敏等軍政府的頭幾號人物，他們彼此之間的競爭加速了民主化進程，例如瑞曼出任下院議長，徹底顛覆了死氣沉沉的國會，不管是反對黨全民盟還是執政黨聯邦鞏固與發展黨，議員們發現可以擺脫過去，努力問政，而不用擔心遭到威脅甚至死亡，緬甸的國會運作確實起來了。

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸前軍方總司令丹瑞（Than Shwe）。

地緣要角

緬甸也謀求外來資源協助改革。軍政府明白，與翁山蘇姬和解將帶來外援。因此軍政府透過「緬甸出路」和全民盟合作，促成首腦的會面與和解。而美國此時推動「重返亞洲」戰略，意圖合圍中國、應對挑戰，遂與緬甸政府一拍即合。這帶動西方國家與緬甸合作。

中國亦未放過大好機會，其資金大舉進入緬甸，購買大量的木材、石油等原料，以及寶石等奢侈品，更希望能夠建造由緬甸進入中國的輸油管，避開危險的麻六甲海峽。中國更企圖以合作之名，大量開發水壩和發電廠。然而他們卻在克欽邦的密松大壩建案上踢到鐵板。

此源於中國只與上層打交道，相信與政府打好交道一切就沒有問題的處事邏輯。然而緬甸複雜的族群問題，卻使中國踢到鐵板。克欽族認為中緬掠奪克欽人的資源，密松大壩更意圖破壞他們的生存環境與傳統文化，加上緬甸政府的開發案從未使其獲利，因此他們誓死反對，最終逼使密松大壩案擱置。[3]這也使中國開始注意投資國的地方民意，改變了他們未來與他國相處的方式。

未解衝突

在改革過程背後的種族衝突陰影仍未散去。少數民族雖得到相較過去寬鬆的自由，然而仍不時爆發衝突，由於緬甸政府仍屬中央集權，加上經濟利益的衝突未歇，全民盟亦未提出更好的方案，或者重提過去的彬龍協議。因此少數種族仍然認為，保有武裝仍有必要。[4]

最慘烈者莫若羅興亞穆斯林與緬甸當地人的衝突。殖民時代，穆斯林與緬族、若開族就已有所衝突，軍政府更推動緬族化教育，並塑造少數民族為敵人，用以轉移對統治的無能，灌輸緬甸人們敵視穆斯林，認定是穆斯林奪走了一切，更陰謀毀滅佛教和緬甸，再加以佔領，因此需要軍政府鐵腕建立穩定。人們自幼吸收且相信這些言論，加上歷史情仇而深信不疑。僧侶間更出現極端派，帶頭煽動言論和攻擊穆斯林。

這種想法從未消失，更隨著科技的發達，透過電腦和智慧型手機上網到社群網站大幅散佈。2012年，緬甸更出現了「九六九運動」，由阿欣威拉杜（Ashin Wirathu）等極端派民族主義僧侶領導，並與精武幫、軍方和政府有著密切的聯繫。

許多人相信，這背後是登盛政府和軍方在幕後支持操作，用以打擊翁山蘇姬。因為翁山蘇姬進入國會問政後，執政黨鞏發黨備受威脅。繼承軍方的鞏發黨遂透過仇恨動員，塑造自身才是保護緬甸的政黨，藉此削弱翁山蘇姬和全民盟的政治力量，謀求持續掌握政權。他們將翁山蘇姬強調的普世人權與法治，說成是要保護穆斯林，並與佛教為敵，以此離間、破壞她和人民的互信基礎。很不幸的，在緬族佛教徒中，特別是使用社群網站的年輕人或多或少地受到影響和接受。這股輿論更使登盛總統建議國會，接受激進團體的建議來立法隔絕穆斯林和緬甸佛教徒。

為此翁山蘇姬與全民盟的領導者們陷入兩難：他們私底下同情穆斯林的處境，但是如果直言不諱，勢將阻擋全民盟在2015年取得執政。他們除了盡力調解，也只能消極地相信緬族佛教徒裡面「沉默的多數」是明智的，將會選擇站在激進派的對立面。但很遺憾，緬甸社會並沒有如他們所想，去抵制「種族與信仰」的仇恨牌。

歐美對此亦無能為力。因為當西方覺得緬甸終究會走向他們所幻想的民主、法治、人權的國家後，就送出所有可施壓或誘惑的籌碼，導致緬甸政府再也不畏懼西方的批評與壓力。

本書指出，這勢必將導致出現激進伊斯蘭組織並加劇衝突，使改善困境難上加難。而對穆斯林困境的沉默，也將嚴重挫傷翁山蘇姬在國內外的信心與聲望，不論是在緬族還是少數民族心中，都是如此。

結語

本書完成時，羅興亞人的反抗組織尚未成形，但後來出現了反抗組織「若開羅興亞救世軍」。[5]彼此開始出現殘忍的對抗與報復，如同作者所言，加劇而非解決問題，但是，卻又能苛責受盡壓迫者的反抗？如此，將連同其他少數種族的反抗一併批評，而落入站在多數且強勢的族群緬族一方去譴責弱者的危險。[6]

這本書裡面，作者沒有提出解決方式。他只透過描繪過去的歷史、現今緬甸國內的政治與種族鬥爭、國際的地緣政治角力，讓我們理解這一切的歷史根源與發展，指出緬甸軍政府推動民主改革，只是希望能夠加速經濟發展，民主只是經濟發展的「工具」，並非最終價值，此外，選擇民主化只是為了不被清算的選擇。

這個想法存續在體制與人們的心中，更導致出現各種扭曲民主的方式。即使在政黨輪替後，軍政府創造的龐大體制幽靈，例如緬族化、恐懼穆斯林教育，使得他們即使在野後，得以利用來逼迫翁山蘇姬，國際輿論更無法理解翁山蘇姬的政治困境，輿論壓力使其內外受迫，導致國內種族問題改革難上加難。

當我們在理解緬甸的諸多問題時，或許該更多方面地去思考，而不應該只吸收緬甸一方或西方媒體的意見，導致自己下了錯誤的判斷，這本書正是提供了一個很好的切入視角。但作者的角度較為偏向少數種族，站在緬族的對立面，所以閱讀時，讀者們需要注意此點。

另外，綜觀緬甸族群史，台灣有著類似、但沒有那麼暴力衝突的困境。不過，大緬族主義的教育，似乎與我們的大中華教育（例如近日的文言文爭議）有著高度的相似性，這一切又與日本傳遞給亞洲族群的「單一民族、單一文化國家」想像，有著密切的關係。大緬族主義可以說導致了緬甸族群內部永無安寧的可能，台灣似乎應該從這個角度，去思考目前教育的內容，是不是應該做出改變。

而我們也可以發現，現今亞洲各國複雜的國內、國外政治議題，正是因為過往歷史的複雜發展。因此，當我們在面對問題與國際議題時，就不能有過度急躁的決策和偏見，而是必須深刻理解問題本質後，再以誠心平靜地努力去對話、去決定該怎麼去解決。

後記

本文寫於2017年，並曾以〈從英國殖民到民主轉型，緬甸如何不斷「變臉」？〉之名刊載於故事。緬甸是一個非常重要的國家，不論是地緣政治、自然資源還是歷史文化都非常重要且迷人，這次政變不知道會走向何方，但如果翁山蘇姬等民主派沒有逆轉成功，或許將牽動整個印太局勢。

美國在歐巴馬時代推動亞太再平衡戰略，緬甸就是重要的環節，時任國務卿的希拉蕊特別破冰前往拜訪，為的就是希望聯合緬甸來對付崛起的中國，而現在擔任「印太事務協調官」的庫貝爾（Kurt Campbell）正是當時推動亞太再平衡戰略的關鍵角色，也是強調緬甸重要性的成員。民主黨如何應對這次政變，其實也是對美國的考驗。

中國早期與軍政府交好，然而現今軍方也對中國抱持懷疑，因為緬族與少數民族的長期衝突、全民盟與中國關係改善、中國資助少數民族反抗軍的行動，也使軍方對中國打了問號。政變成功與否，也將影響中緬關係。

而印度長期以來因為與邊境少數民族的衝突，這些民族的反抗組織長期收受中國資助和訓練，並將組織設在緬甸山區，遭到圍剿時就逃往中國與緬甸。現今緬甸軍方常常協助抓捕印度少數民族反抗人士，加上中國資助兩地反抗軍，也使得雙方親近。對於印緬雙方，政變成功與否會不會影響雙方的來往？

而緬甸國內的變化，仰賴於各界人士與人民的壓力，是否會使軍政府從政變退縮？退縮又會帶來甚麼改變？還是軍政府會硬幹下去，從而影響國內外的局勢呢？

未來的發展十分有趣，非常值得台灣人關注。趁這次機會，我也將Medium上的舊版文章修整重發，並加註一點後記。這場政變讓我們看到文人政黨執政，也仍然需要軍隊國家化，從屬於文人領導，這令我們懷念去年過世的前總統李登輝先生，當年要不是他先奪下郝柏村軍權，台灣民主化將會如何？是會走下去，還是會夭折？非常值得比較與深思。

註釋

[3] 〈分析：緬甸為何叫停中緬大壩工程〉，BBC。

[4] 補充：2017年6月28日已經舉辦了第二次彬龍會談。詳細新聞參見翁婉瑩，〈第二次彬龍和平會談：翁山蘇姬的和平願望長路漫漫？〉。

[5] 若開羅興亞救世軍相關新聞可參見Tidus Lin，〈〔專題評論〕被壓迫民族的反抗：緬甸阿拉干羅興亞救世軍〉。

[6] 相關更仔細的羅興亞問題，參見此篇文章

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航