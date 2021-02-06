【圖輯】印度疫苗接種的最大考驗，來自於62％民眾對副作用的恐懼

賈妮（Reena Jani）起了個大早，在寒冷的一月份做完了她的家務事，步行上山，來到她位於印度東部偏遠的蓬達姆（Pendajam）小村莊旁邊的道路上。

這位34歲的鄉村醫衛工作者，借用鄰居的摩托車，在遍佈稻田的山坡上騎了40分鐘，前往馬薩普特（Mathalput）社區衛生中心。

賈妮（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

一月份時，印度政府推出一項被稱為世界最大的疫苗接種計畫，賈妮的名字出現在衛生中心100名醫衛工作者的名單上，使她成為首批接種COVID-19疫苗的印度人之一。

但是，她聽到疫苗會引發嚴重副作用的傳言，擔心如果她有不良反應的話，會發生什麼。

「我害怕是擔心我的兒女。如果我出了什麼事，他們該怎麼辦？」賈妮說注射疫苗後，沒有產生明顯的副作用，不不舒適感很快就緩解。

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她接種的疫苗，陸續被送到更遙遠的地方。經由飛機、卡車和麵包車，從疫苗工廠運到約1700公里外的馬薩普特社區衛生中心，賈妮作為醫衛人員在那裡等候疫苗到來，而整個運送過程，都必須保持低溫。

當疫苗抵達柯拉普特（Koraput）時，當地的左翼游擊隊在山巒和茂密的森林中，發動小規模的騷亂，幸好奧里薩邦（Odisha）政府，早已詳細規劃了整個疫苗工作，才沒有被擾亂。

但官員們承認，這只是冰山一角。

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到目前為止，已經注射了超過100萬劑的疫苗，主要針對像賈妮這樣的關鍵工作人員，但這只是疫苗接種計畫的第一階段。印度當局希望，最終能保護14億人免受COVID-19的感染。

只有當更大規模的第三階段，也就是針對2.7億被認定是高風險的民眾接種後，印度政府才能知道這個疫苗計畫的成果；有些施打對象住在惡劣的環境，或是施打地點的氣溫過高等問題。

柯拉普特的地方官員表示：「政策的成敗關鍵，將在第三階段，因為屆時普通民眾將是主要施打對象」、「這將是一個真正的挑戰。」

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提供疫苗是一回事，說服人們接受又是另一回事。

官員們表示，在印度，尤其是農村地區，人們對COVID-19疫苗注射的安全性和有效性，普遍持懷疑態度，而社群網路和口耳相傳的錯誤資訊，更可能讓疫苗計畫功虧一簣。

總部位於新德里的線上平台「LocalCircles」進行的調查顯示，在1萬7000名受訪者中，62％不願立刻接種疫苗，主要原因是擔心可能出現的副作用。

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這種擔心在醫衛人員中也很普遍，促使印度當局不斷呼籲第一線醫療工作者，不要拒絕接種疫苗，因為許多地區未能達到最初的疫苗接種數目。

負責馬薩普特社區健康中心的醫療官員白赫拉（Tapas Rajan Behera）博士說，印度政府意識到醫護人員可能不願意接種疫苗，所以不斷宣導以減低醫護人員對疫苗安全性的擔憂。

最後，深深憂慮的賈妮接受了疫苗注射，這也是象徵著印度朝向戰勝這場疾病，跨出了重要的一小步。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航