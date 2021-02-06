專訪「雞排妹」鄭家純：受害者講出來的瞬間，也救了他們自己

藝人不分大小，總會被指指點點。一句話講錯，一件事做錯，就會千夫所指。完美無瑕的，也會被罵是做作。而不合流俗、表現自我的藝人，會被說在炒作。但公眾是隔著媒體來認識藝人，一切資訊來自媒體詮釋或輿論影響。現實生活中，即使是每天見面的親友，都不敢說真能了解對方，何況是素昧謀面的藝人？我這次再度專訪「雞排妹」鄭家純，探究她如何看待尾牙性騷擾事件和相關質疑。

性騷擾爭議

一般藝人的爭議新聞，輿論吵個一兩天就雲淡風輕。鄭家純因為直言不諱的性格，屢屢挑戰社會對於藝人的期待，常因此登上版面。她的新聞無論大眾追捧或嫌棄，也是一兩天就沒了。但日前（1月30日）發生的「尾牙性騷擾」事件，不但延燒了好幾天還沒結束，從演藝界到社會公知都踴躍發表意見，輿論更是沸騰，關注度蓋過當下的政治事件。

之所以能數日登上頭條，背後牽涉到整體的社會現象與人性價值。我自有看法，但怕失之偏頗，我決定約訪鄭家純。

尾牙性騷擾事件源於1月29日鄭家純主持尾牙，主辦公司的老闆在台上趁酒意進行言語騷擾，並藉故摸她的手。而當天表演的男歌手也同樣言語騷擾，並以左前臂滑過她的臀部。兩人也一直索取她的私人聯絡方式。

事後鄭家純覺得被性騷擾，深感受傷。隔日在臉書發文發洩，說自己被性騷擾。此事登上媒體後，網紅陳沂拿此事大作文章，近期連續發了數十篇相關貼文，還開直播，譏諷鄭家純不敢公布廠商與歌手名稱，是自導自演，目的是為了賣「飛機杯」而炒作新聞。此舉也讓輿論跟著炎上。

鄭家純後來請網紅鬼才阿水發文，公布是廠商強勝公司跟歌手翁立友，說明性騷擾的細節以自清（貼文1、貼文2）。牽線尾牙主持工作的公關公司替強勝致歉。而翁立友則態度反覆，一開始說是舞台效果，後來說要告鄭家純，然後又改口說歡迎鄭家純提告。鄭家純等兩天等不到兩方的道歉，於是在2月3日的飛機杯義賣宣傳記者會上，泣訴自己的委屈。

「如果連我都不敢講，那還有誰敢講？」

見面時，她臉上沒有笑容，神情落寞，但態度還是一樣體貼有禮。她直接點了啤酒，看來真的很鬱悶。

就這次事件，可談的切入點太多。從性騷擾、父權女權、職場關係、尾牙文化、媒體操作等，各界都有看法。既然有機會跟當事者聊，我把問題到聚焦到事件主軸上，也就是職場性騷擾與當事人的應對，以及社會觀感。

鄭家純說：「我覺得我這次的事件，很像美國的真人實境秀。即使抽離我的情緒來看，我都覺得好完整，完整到荒謬。這不只是一個動手動腳的動作，以老闆來說，他前面是從言語開始，到後面是肢體。翁立友就非常熟練，他有他的一套SOP。我一開始選擇不指名道姓，結果是排山倒海的質疑我、檢討我，然後我怎麼做都不夠。」

在職場環境被兩個男人接連性騷擾，隔天她忍痛發文宣洩，被媒體報導，被網民拿來作文章，質疑事件真實性與炒作，然後她公布加害者資訊，引發各種質疑，逼她提告，接著媒體更是沸騰，雖不少人聲援，但各方壓力接踵而來，她只能獨自承受。

整個過程充滿煎熬。她本來還在考慮要如何面對，但因為收到許多感同身受的性騷擾受害者的私訊，讓她鼓起勇氣，決定為自己戰到底。鄭家純沉聲道：

「這次的事情，讓很多本來不敢講的女生，認為這是個機會，是一個希望⋯⋯我好歹算個有話語權的人，如果連我都不敢講，那還有誰敢講？如果我沒有指名道姓，那些女生看到說，連鄭家純都不敢講，自己怎麼敢？

我檢視我自己：我需不需要藝人這份工作？我本來就沒心弄，沒有沒差。為什麼我不能講？我已經夠幸運的，我有選擇。我講出來的動作很關鍵，因為那些還在觀望的女生會覺得幸好有人願意講出來。我今天就是賭上我的職業生命，我就是要講。」

Photo Credit: 中央社

體會性騷擾之痛

尾牙事件對鄭家純來說是一個性騷擾創傷的初體驗。「第一次被性騷擾？」這說來外界可能難以置信。

鄭家純冷冷道：「我以前外拍從沒被攝影師虧過、摸過，在演藝界大家可能知道我的作風，也沒人敢惹我。像我的簽名會，沒有粉絲跟我講葷話，那些都是網路上的話語，別人在網路上要講什麼是他們的自由，我根本不在乎。」

話雖如此，但在社群媒體發達的時代，言語性騷擾與各類性玩笑可說充斥在留言與私訊，對很多女性來說，光看到私訊、留言就足以受創。言語性騷擾無需面對面，隔空同樣也能引起創傷。不少女性會在社群媒體抱怨、譴責此類網路騷擾，為何鄭家純可不當回事？

「那是她們的想法啊，我看了就是沒感覺。我遇到這麼多酸民，我從來沒有告過他們。我如果去告酸民，我早就賺一筆錢買帝寶了！我從來不告，我有自己的原則：『跟這些爛人勾搭在一起，就會衰。』有什麼好處？和解金要幹嘛？我本來就不愛錢。即使拿來作公益又怎樣？我自己做生意賺錢就可以做公益了。」鄭家純不屑道。

正因為鄭家純從沒遇過現實的性騷擾，所以尾牙事件對她的打擊就特別大。過去她也知道職場性騷擾那種，女性在權勢之下所遭受的創傷。例如知名的林奕含事件，或新北市衛生局林姓女員工自殺事件。那些事件嚴重的不僅是性侵本身，而是當事人會陷入自我懷疑，那些原本形象名聲良好的長官、前輩、長輩，為何對自己作出禽獸行為？是不是自己做錯了什麼？給他們暗示了什麼？勇敢跳出來指責時，不但被質疑真實性，還被懷疑是在汙衊對方，然後沒有人相信自己⋯⋯她沒想到這種事竟然發生在自己身上。

鄭家純哭著說：「我今天不是要呼籲所有受害者都要站出來。我發生這個事，我知道那個痛苦在哪裡。今天連朋友問我一句：『你還好嗎？』我都不知道我要怎麼回答。我不好啊。哭是人的情緒，就像我現在跟你說話在哭一樣。可是哭沒有用，我就是要講！不相信的人，就算我死了他們也不會相信，我不需要跟他們交代。我就是對得起我自己。把錢捐出去就是對得起我自己，我用不了這個錢，我不需要被欺負換來的錢！我做任何事情都不是為了誰。」

這件事之所以構成傷害，還在於鄭家純遭受的是職場性騷擾，是受制於商業行為中的不對等關係。若今天她是在捷運被癡漢開黃腔、襲胸，她當下可大罵或以拳制裁。但那是一個尾牙場合。當鄭家純不舒服時，第一個想到的還不是自己，而是坐在台下的員工。多少人眼巴巴的等著摸彩抽獎，若她當場發作走人，把場面鬧僵，尾牙可能草草結束，員工就不會有老闆後來加碼的百萬分紅。所以她隱忍下來，在社會化規範下把流程走完。但這不表示她不能反擊，也才有延燒至今的風波。

公布眾多受害者證詞：你沒遇到，不代表沒有發生

據我了解，鄭家純的個性是絕不屈服於權勢。而身為一個受害者，鄭家純真正體會到被職場性騷擾的心情。於是她做了一件反擊之外，她覺得真正有意義的事，就是在個人Instagram帳號的精選動態上，公布其他性騷擾受害者的證詞。

鄭家純說：「我今天做了一件事。我比照香港反送中時的作法，把所有傳訊息給我，說自己被性騷擾的人，都放在我的Instagram精選動態永久保存。」

她解釋用意。香港反送中事件她有聲援，因此收到許多來自香港的訊息，都是描述在中國極權壓迫香港的狀態下，個人的見聞與血淚史。她把500多個訊息去掉個資後，放在Instagram作為一種見證。後續仍有很多香港人去讀那些內容，並回饋意見給她。她覺得這很有價值。而面對自己被性騷擾的狀況，她同樣在情感上被撼動，覺得自己應該要做什麼。加上她發文譴責強勝跟翁立友後，收到大量的私訊，全是被她感動的性騷擾／性侵受害者的證詞。

鄭家純說：「這件事本來不需要我來做，很多社福團體都做得很好，也可以交給媒體來做。但那些巨量的訊息，媒體無法乘載，因為篇幅有限。那我就來當媒體，一直發一直發。我粉專沒有小編，那些信任我、私訊我的個人帳號，只有我知道。我去除敏感資訊後，徵求受害者同意，就會在我的IG公佈，那是被保留的歷史。我也走到這一步了，我無所畏懼了，就來幫忙她們。他們相信我。從職場性騷擾，到被家人性侵，一切的一切。他們講出來的瞬間，也救了他們自己。」

鄭家純解釋道：「我只是想讓大家知道，你沒遇到，不代表沒有發生，這比你想像中多很多，就這樣。這會帶來什麼效應，是取決於每個人的良知。你是受害者，你要不要跟自己和解？你要不要講出來？旁觀者你要不要站出來？

我的作風是，我從不去呼籲任何事情。我今天不會呼籲受害者也要像#MeToo運動一樣勇敢站出來，也不會去給他們加油打氣，說什麼要勇敢、要堅強。大家可能不了解受害者的心情：『今天為什麼我要堅強？為什麼我要勇敢？我很受傷，我只想躲起來⋯⋯』也可以啊。所以我不煽動。

我沒有要成為革命者，無論這件事最後的發酵是什麼，如果我變成千夫所指的大壞人，那我就認了。如果加害者們不再那麼猖狂，那很好。就看反對性騷擾的人能不能出來帶風氣，讓它成為一場運動。那是看每個人的良知，我不煽動，因為每個人都有自己的選擇。」

Photo Credit: 鄭家純

鄭家純面對性騷擾的方式，就是替自己討公道，誰來惹她，她就反擊。心情上，她說事件發生後，每天都在家裡哭，還在克服創傷。而面對創傷的方式，就是情緒上忍受，然後理性上出面反擊。但隨著事件越演越烈，翁立友態度反覆，親友與好事者陸續參戰，議題也將繼續延燒。這對她可說自找麻煩。會繼續強化大眾罵她愛炒新聞、沒事找事的觀感。但鄭家純無所畏懼，覺得翁立友單純就是惹錯人。

鄭家純冷哼一聲：「我之前都沒遇過，是因為演藝圈大家都知道我的作風。但強勝老闆一定不知道，所以才用平常的套路在那邊虧。事後公關公司代他道歉，他也沒否認自己行為，勉強可接受。但翁立友卻連道歉都沒有。我告訴你，目前我都還只是自己出來，都還沒有動用資源，請人幫忙。如果他不怕跟我鬥，到最後看誰死得比較慘。」

鄭家純覺得，她有維護自己並同理他人的方式。一開始不公布名字，是希望廠商跟歌手私底下來道歉。他們不做，她就反擊。其實跟異性互動的基本原則一樣，無論言語或行為，另一方有沒有覺得被騷擾，是要不要「接球」的問題。一方覺得不舒服，另一方坦然面對，然後致歉，如此而已。

如何看待「炒作」質疑？

每天打開新聞或社群媒體，多的是各種性騷擾或性侵的新聞，但討論度遠遠不及。連丁允恭這種涉及職場性交跟劈腿的新聞，熱度都沒那麼強。但鄭家純的言行屢屢戳到社會大眾心中幽微的層面。

亞洲社會總要求女性的言行舉止要符合社會期待，要能夠迎合、順從於父權的要求，例如「人前是淑女，床上是蕩婦」這種，否則就是敗德。但鄭家純從不理會這套。而她以外拍model出身，後來成為寫真女星，然後因為媒體追逐，而成為藝人與公眾人物。以童顏巨乳外型、言詞辛辣、大膽聊色著稱。

而社會總對作風開放的女性投以有色眼光，認為她們周旋於男人之間，什麼狀況沒遇過？不要說言詞上的騷擾，遭遇鹹豬手或性侵，應該也是家常便飯。特別是演藝圈太多慘烈的性侵遭遇，女星多半只能隱忍。而鄭家純不但交過一堆砲友，賣大尺度寫真，開兩性節目，現在還賣自製飛機杯。形象無一不跟情色有連結。許多網友便認為，尾牙事件不過就言詞騷擾、老闆跟歌手豬哥相畢露，要聯絡方式，然後摸手跟手滑過臀部，有什麼好大作文章的？

也就是說，性騷擾的對口是兩造，一方出面指控，大眾首先想的是「我要相信誰？」而在社會偏見下，鄭家純的形象與所牽連的一切，就會讓她缺乏可信度。等於雙方最後要來比名聲、比形象。關係到的是道德眼光。而鄭家純本以外貌肉體作為自我販售的標的，更會讓外界認為，你平常都在物化自己、賣弄性感了，要怎麼不叫人懷疑整件事都在炒作，只為了賣飛機杯？

而許多社會公知與女性之所以按耐不住，替鄭家純發聲，是因為一個人無論形象如何，是不是「淫賤的蕩婦」，她都有自主權。即使是AV女優，也沒有人可以在她不同意的情況下，對她進行言語與行為上的騷擾。但這個常識卻還是很多人不知道，各種詆毀鄭家純的言論至今仍無斷過。

整個事件，無論強勝老闆跟翁立友，都沒否認過舞台上的言詞與要電話的行為。如果今天發生在形象更好的女星身上，社會就會譴責男方。但鄭家純用男性的情慾來賺錢，言詞行徑辛辣，所以輿論風向總是負面居多，這是台灣社會偏見的問題，也是鄭家純無法讓大眾真的聚焦在「我就是覺得不舒服，就是被傷害」的原因。不少人質疑的是：「你一邊賣弄情色，卻要裝自己是碰不得的聖女，不是很做作嗎？」

我就這點問鄭家純的意見，她根本懶得回答。在我追問數次後，她動氣：「我出寫真集，是我為了自己爽。粉絲要付錢來意淫我，是他們的自由啊！就跟股票一樣。你買股票的目的是為了賺錢。股票有漲有跌，自己要負責。同樣的，今天有人因為我的美色掏錢買寫真集、買飛機杯，我提供的就是商品。我的商品性價比夠好，我沒有對不起我的商業模式。我賣的是我的服務，但不包含其他情緒勒索的無理取鬧。

我賣的不是安撫消費者，也不代表消費者可以對我為所欲為。社會覺得我作風有什麼不對，那是他們的問題。我根本不想理他們。長期以來如果我在乎社會怎麼想，我就不會是現在這個樣子。我不管別人怎麼想。我的一切都對得起自己，這樣就夠了。」

Photo Credit: 鄭家純

打破偽善的社會風氣

就如同開場時鄭家純所說，她覺得整件事就是個真人實境秀。真人實境秀其實是一個社會的投射，就像美國實境影集《虎王》一樣。社會大眾帶著獵奇、看八卦的心態，去看影集內的人物如何搬演自己的人生。有識之士從中獲得感觸，去檢討社會、批判社會，講一套道理，然後把自己的期望套在當事人身上。看熱鬧的七嘴八舌地給予評斷，獲得閱聽滿足。一切反應都只是大眾內心的期望與想法，然後丟在實境秀的人身上。實境秀像一面鏡子，把每個人心中的慾望投射回去給他們自己。

鄭家純的尾牙事件也是如此。而她的事件更是經典，因為她性格上本來就不在乎別人怎麼想。每個人對她的期望，無論是褒是貶，她就只憑心情來投射。大部分的人都還會裝個樣子，試圖迎合。但鄭家純沒有。這樣的人台灣社會不是沒有，只是在偽善的社會風氣下，沒幾個能像鄭家純一樣獲得大量關注。

鄭家純像一面台灣社會的照妖鏡，映照出每個人內心的正反想法。你怎麼解讀鄭家純，投射出來的，就是你自己在別人眼中的樣子。

要說鄭家純的存在反映了什麼價值。我覺得，她真正的魅力不是外表與炒作，而是無論觀感好壞，有的人就是會讓你想聽她說話。無論是FBI帥哥、光頭哥哥或鄭家純，都是這樣的存在。當台灣社會有越多這樣的存在，我們的社會就更可以打破偽善的框架，這是鄭家純的真正價值。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航